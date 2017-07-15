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ЦелоВечный человек

16:43. 15 июля 2017 Просмотров - 191 Один комментарий Опубликовал:

В передаче мы расказали о нематериальных структурах устройства Человека. Поговорили о том, что такое Душа и Дух? Где и в чём ОНИ отражаются? Как взаимодействуют. И вообще, что такое Человек и каково его предназначение?

28 июня 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио прошел живой эфир на тему: «ЦелоВечный Человек». Автор–сказитель Владимир Николаевич Артамонов.



Источник: www.kramola.info

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Один комментарий»

  • 129 73
    Николай 15 июля 2017 в 22:27 Ссылка Пометить
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    Что такое человек ,и каково его
    предназначение?На этот счёт есть
    разные толкования:одни утверждают что человек-это тот кто всех обьманует,и живет,так скажем, за счет дураков,тех кто ему верит.На самом деле,человек
    это-тот кто во всех вопросах
    ориентируется только на свои и
    только на свои-понятия,свои мысли,свои действия.И все эти понятия,и действия соответствуют заповедям.Человек рождается свободным-но в рамках заповедей.Но что творят наши правители,наши патриархи,это не входит не в какие заповеди .По- этому ,отдельно от патриархов,
    человек живет что-бы стать человеком.Он прошел стадию отбора,выделился из зверя.И сейчас у него задача преодолеть
    растояние от зверя до человека.
    Но не всем дана эта возможность.
    Зверь не сможет преодолеть последнее препятствие в виде жажды наживы. Нажива-прибыль для него ,за счет других,это то что он считает своим достижением.
    По-этому любые договоры с ним не имеют ни какой силы.Он всегда будет говорить,что он самый умный,самый продвинутый.И все,или почти все,будут петь ему алилуйя .посмотрите вокруг-одни за день
    получают миллионЫ,другие не могут оплатить лечение своих бол ьных детей.Это что за обшество?
    ,И какое у него будующее.

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