Трамп определился

Если по результатам G20 в Гамбурге у непосвященной публики еще оставались сомнения, примкнет ли президент США Д. Трамп в споре за зоны влияния к Британской империи или к Ватикану, то теперь они окончательно отпали. Делят, если кто не в курсе, — территорию бывшего СССР и его активы. Российская Федерация — активы, территория, население, элиты и руководители государства в этой схватке рассматриваются исключительно как приз, а не как равноправный участник битвы. Волки с пищей в союзы не вступают, и пусть наша элитка себя надеждами не тешит. Предать интересы народа и уцелеть у них не выйдет, что им сейчас популярно объясняют путем мягкого (пока еще мягкого), но неуклонного изъятия нажитых непосильным трудом на развале бывшего СССР состояний.

Д. Трамп под давлением своей семьи сделал окончательный выбор в пользу иезуитов.

http://classic.newsru.com/world/14jul2017/march.html Во Франции в пятницу, 14 июля, отмечается День взятия Бастилии. В честь ежегодного национального праздника, а также столетия вступления Соединенных Штатов в Первую мировую войну в Париже состоялся парад с участием французских и американских солдат. За торжественным шествием наблюдал глава республики Эмманюэль Макрон, а также президент США Дональд Трамп, прибывший накануне во Францию вместе с супругой с визитом, приуроченным к двум памятным датам. …Накануне вечером Трамп и Макрон в сопровождении первых леди США Мелании Трамп и Франции Брижит Макрон насладились роскошным ужином в ресторане на Эйфелевой башне. В своем Twitter американский лидер написал: “Прекрасный ужин с президентом Макроном и миссис Макрон. Ходили на обед в Эйфелеву башню. Отношения с Францией крепче, чем когда-либо”. Кроме того, накануне Трамп и Макрон провели серию переговоров. На совместной пресс-конференции в четверг президент США предположил, что его решение о выходе Соединенных Штатов из Парижского соглашения по климату может быть изменено. “Дружба между нашими двумя народами – и между нами, я должен отметить, – нерушима. Наши случайные разногласия ничто по сравнению с бессмертными узами культуры, судьбы и свободы, которые объединяют нас… так сильно объединяют нас”, – подчеркнул американский лидер.

Перед судьбоносной встречей Д. Трампа с самым успешным клерком семейства Ротшильдов — Э. Макроном, они намекнули бывшим союзникам, что теперь все будет иначе. Развеяли, так сказать иллюзии, которые могли возникнуть по результатам встречи 20-ки. Макрон разъяснил А. Меркель, что Германия, видимо, больше не будет единолично заправлять внутри ЕС, и ей придется учитывать интересы соседей, иначе соседи встанут на сторону США.

http://expert.ru/2017/07/14/treschina-v-tandeme/?partner=988462 (14.07.2017) Президент Франции Эммануэль Макрон публично раскритиковал политику Германии, идущую, по его мнению, вразрез с интересами остальных стран Евросоюза. Это произошло перед его встречей с Ангелой Меркель. Тем самым Макрон ненавязчиво заявил о своих претензиях на роль лидера ЕС – ту самую роль, которая, казалось бы, прочно зарезервирована за Германией. Интервью с критикой действий страны-соседки французский президент дал изданию Waz. В нем он, в частности, обратил внимание на растущий дисбаланс в торговле между Германией и остальными странами Евросоюза. В результате ЕС разделяется на страны-должники, вынужденные жить взаймы ради покупки германских товаров, и конкурентно способные страны, которые свои позиции лишь укрепляют. Всё это, как подчеркнул Макрон, является глубоко неправильным и должно быть исправлено. Нетрудно заметить, что интервью французского президента перекликается с претензиями, которые выдвигает Германии Дональд Трамп. И ему не нравится возрастающий дефицит в торговле с «локомотивом Европы». Трамп точно так же считает, что растущее экономическое могущество Германии является проблемой, с которой нужно что-то делать. Только Макрон, в отличие от своего заокеанского коллеги, выступил с позиции не местного националиста, а поборника единства Евросоюза. По итогам встречи с ним Меркель как могла, попыталась сгладить впечатление от скандального (иначе не назовешь) интервью. Она, как и Макрон, обратила внимание на важность сотрудничества с Трампом и Соединенными Штатами. Но вместе с тем, канцлер подчеркнула, что по отношению к претензиям заокеанского партнера Евросоюз должен выступить единым фронтом. Будет ли этот фронт? Сейчас в этом появились определенные сомнения.

Чтобы удержать Меркель от соблазна искать союза с русскими в неблагоприятно складывающихся обстоятельствах, и, заодно, выбить у Путина из головы наивные планы о возможном союзе с немцами против Ротшильдов и Ватикана, концерну Siemens напомнили про «незаконные» поставки газовых турбин в Крым.

http://www.rbc.ru/business/11/07/2017/5964d46d9a79474268a5e0ef Во вторник, 11 июля, немецкая Siemens AG подала иск в Арбитражный суд Москвы к трем компаниям — ОАО «Технопромэкспорт», ООО «Технопромэкспорт» и собственной «дочке» в России «Сименс Технологии газовых турбин» (СП: 65% у Siemens, 35% у «Силовых машин» Алексея Мордашова) — из-за поставок турбин в Крым. «Сименс Технологии газовых турбин» пришлось включить в соответчики по техническим причинам как участника контракта на поставку турбин, по существу все претензии касаются «Технопромэкспорта», объяснил РБК представитель немецкого концерна Вольфрам Трост. От дальнейших комментариев он отказался. Siemens требует признать недействительной сделку о поставке «Технопромэкспорту», подконтрольному «Ростеху», четырех газотурбинных установок или возместить полную стоимость поставленного оборудования, сообщил Forbes со ссылкой на исковое заявление компании. Стоимость одной турбины составила €27,95 млн, то есть сумма контракта — €111,8 млн (7,7 млрд руб. по текущему курсу ЦБ). Siemens также попросила суд арестовать турбины и запретить фактическому владельцу их монтировать.

Со стороны Д. Трампа в адрес русских тоже последовало недвусмысленное предупреждение, касающееся ареста дипломатической собственности в США и задержки с выдачей виз сотрудникам российских диппредставительств.

http://nsn.fm/in-the-world/dipakademiya-trebovaniya-belogo-doma-k-rossii… Администрация президента США Дональда Трампа назвала условия снятия ареста с дипломатической собственности России. По словам замсоветника Трампа Себастьяна Горка, Москва должна «проявить честность» в сирийском вопросе. Профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД Иван Сурма в беседе с НСН назвал подобное заявление провокацией и шантажом. …По мнению эксперта, манипуляция дипсобственностью России со стороны администрации Трампа – попытка показать и политическим противникам внутри страны, и миру, кто здесь главный. «В Соединенных Штатах не прекращается противостояние внутриполитических сил. Это попытка отвоевать политические позиции для США, в том числе по сирийскому вопросу. Это своего рода шантаж, когда в обмен внешнеполитических глобальных решений действуют на дипломатической площадке. Одна из сторон может манипулировать другой, принимая дипломатический статус определенных послов или целых дипкорпусов» – заключил собеседник НСН.

https://russian.rt.com/world/news/408856-otkaz-ssha-vizy-rossiya Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что в США отказываются выдать визы российским дипломатам, которые должны были приехать на замену выдворенных из страны в декабре прошлого года. По его словам, в отношениях России и США складывается беспрецедентная ситуация. «Дипломатическая практика свидетельствует о том, что почти всегда запрос на получение визы для дипломатического работника решается достаточно оперативно. Даже в тех случаях, когда происходила мотивированная или не очень высылка дипломатического работника, то для того, кто приезжал ему на замену, в нормальном ключе происходила выдача визы. Поэтому нынешняя ситуация — это ещё один пример того, что США открывают какую-то новую и очень неприятную страницу в истории дипломатических отношений. По целому ряду направлений идут новшества неблагоприятного характера, которые создают очень нехороший прецедент», — сказал он.

Нашим властям надо, как минимум, осознать, что их выбрали в качестве пищи, а с пищей никто договариваться не будет. Осознание — первый шаг на пути к решению проблемы. То, что Меркель выведут «за скобки» мировой политики, было понятно еще на саммите G20.