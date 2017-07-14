Совпадение или намёк?

Сегодня я стал делать ревизию своего домашнего холодильника и в овощном бункере у дальней стенки обнаружил нечто странное в полиэтиленовом пакете. Когда достал это, чтобы рассмотреть, то глазам не поверил. Оказалось, что в холодильнике (!) при +5 градусах по шкале Цельсия (!) в полной темноте (!) пророс обрубок давно забытого кочана капусты!

Старая капуста, умирая, дала жизнь молодой!

Я сразу вспомнил евангельские строки из прямой речи Христа-Спасителя:

"Иисус же сказал им в ответ: пришёл час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрёт, то останется одно; а если умрёт, то принесёт много плода. Любящий душу свою погубит её; а ненавидящий душу свою в мире сём сохранит её в жизнь вечную..." (Ин. 12: 23-25).

Надо полагать, отсюда, от этого духовного фундамента, потом произошло изречение генералиссимуса А.В.Суворова, воодушевляющее солдат на самопожертвование в ходе боя: "сам погибай, а товарища выручай!"

Так вот, когда я закончил ревизию своего домашнего холодильника, решил следом сделать ревизию своего почтового электронного ящика. Заглянул в него, а там меня ожидало всего одно новое сообщение. Причём это было даже не сообщение, а просто человек прислал мне ссылку на статью.

Вот эту: https://omartasatt.info/poslaniya/uchitelskaya-sistema/iisus-bozhestvennye-semena

Я открыл её и вот что прочитал:

Иисус — божественные Семена

Почему кто-то пробуждается, а кто-то нет? Почему кому-то легче духовно расти и развиваться, раскрывая в себе множество тонких способностей, а кто-то к этому идёт годами, а движения практически нет или они настолько малы, что кажется до истинного просветления никогда и не дойти?

Любимые мои и дорогие, я постараюсь ответить вам на эти вопросы.

Вы все, мои хорошие, — прекрасные Божественные создания, вы все — искорки чистейшего Света и частички Бога, вы все — Божественные семена, опущенные в мир низких вибраций.

Когда-то ваша Материнская Душа отправила частичку себя, искорку своего Света, в далёкое путешествие по земле.

Она и вы — неразрывное Целое, даже если вы и не помните об этом, об этом единстве и родстве. Но Вы — это Она, а Она — это Вы!

Материнская Душа отправила вас на Землю, как священные и живые семена, чтобы вы росли и развивались, изучая себя и мир низких вибраций.

Она, Материнская Душа, связана с вами самой тесной и неразрывной связью. Она чувствуют всё, что чувствуете вы. Она получает опыт вместе с вами, хотя и находится далеко от вас, совершенно в других мирах и измерениях. Но вы едины, вы часть другу друга…

Все священные семена прибыли на Землю и через физическое рождение появились в плотных и материальных телах.

Но как растут семена?

Их садят очень глубоко, в самую землю, а потом они дают хрупкий росток — росток жизни на земле. Так и рождаетесь вы, люди.

И те люди, что живут в самых низких вибрациях Земли, на самом деле, — недавно посаженные семена, которые лишь начинают жизнь на этой планете.

Эти семена учатся пускать свои корни глубоко в землю — учатся выживать. Они ещё даже не выклёвываются на Божий свет, на радость Солнышку и его теплу. Они пока живут под самой землёй, где потихоньку растут и развиваются, изучая весь подземный мир Земли, — самые низкие вибрации планеты.

Именно поэтому этим людям-семенам, ещё рано просыпаться, они пока просто не готовы, не доросли. Они полностью окунулись в мир материи, потому что пока живут под землёй, не видят прекрасного неба и ничто не тянет их ввысь, к себе Домой.

Те же люди, что уже пробуждаются или пробудились, — уже не семена, а полноценные ростки, выбившиеся из плотной и тёмной земли на Божий Свет.

Они тянутся к этому Свету, тянутся к теплу, раскрываясь всё больше и больше, растут всё выше и выше…

Им уже не так интересен мир материи, так как они поднялись высоко над землей. Их манят новые горизонты, мечты и перспективы. Они желают нового, светлого, легкого… и тянутся вверх, изучая более тонкий мир (чувства, ощущения, интуицию, творчество…) и раскрываясь в нём.

Когда же растение набирает полную силу и мощь, то вырастает в огромное и прекрасное создание, изменяясь всё больше и больше.

Однажды оно полностью раскрывается и расцветает, начиная благоухать чарующим, завораживающим, неповторимым и упоительным ароматом.

Это и есть просветление, дорогие мои, когда вы раскрываетесь в полной своей красоте и цветении, когда открываетесь миру и дарите ему свой волшебный и преображающий аромат.

Так что же вам необходимо для просветления?

Просто расти и развиваться, раскрываясь с каждым днём все больше и больше.

Вы все, мои любимые, — огромное разнообразие Божественных семян, посаженных на этой земле.

Множество Материнских Душ отправило на Землю бесчисленное количество частичек себя, своих светокопий, своих бесценных семян.

Они посадили свои семена в самую разнообразную почву: плодородную и скудную — жизненные условия для духовного роста. Это было необходимо для получения более полного, обширного, разнообразного и уникального опыта.

Именно поэтому одни семена приживаются, раскрываются и растут (духовно развиваются и совершенствуются) лучше, чем другие.

Они посадили свои семена в самое разнообразное время: кто-то тысячу лет назад, кто-то две, а кто-то даже миллионы… И потому у одной частички было уже множество воплощений, а у другой — лишь единицы.

Именно поэтому одно семя лишь пустило свои корни, а другое превратилось в прекрасный и чудесный цветок, — раскрыло в себе множество духовных способностей.

Но она, Материнская Душа, не выделяет никого из своих детей, а любит всех одинаково. Для неё не так важно просветление, как сам процесс удивительного и познавательного роста.

Ведь в самом росте — жизни на земле — скрыты самые чудесные и восхитительные моменты, самые интересные и волнительные ощущения, а просветление — это всего лишь долгожданный миг и возвращение Домой.

Ваш Иисус.

Приняла Магда, 9 июля 2017 г.

Источник материала сайт "Новая Жизнь".

* * *

Капусту с новым ростком жизни, которую я вынул из холодильника, я, наверное, пересажу в землю, пусть растёт, раз такое чудо произошло. Росток пробился, несмотря на холод и полное отсутствие света! Такую тягу к жизни, я человек, не могу не поощрить созданием более благоприятных для роста и жизни ростка капусты условий.

А вот чем я могу помочь людям-семенам, которые живут приземлённо, имеют сильные корни, но ещё не проклюнулись на свет Божий и не познали мир тонких духовных вибраций?

Всё, что в моих силах сейчас — это просто опубликовать данный материал, в котором я не увидел ни лжи, ни лукавства, ни религиозной пропаганды. Всё, что сказано — истина, ранее уже открытая мне. Поэтому капуста в холодильнике и сообщение в почтовом ящике для меня не случайное совпадение, а прямой намёк — мол, помоги пробудиться людям!

14 июля 2017 г. Мурманск. Антон Благин

Комментарии:

Оsolntseva: Антон, как понятен Ваш порыв: "Такую тягу к жизни, я человек, не могу не поощрить созданием более благоприятных для роста и жизни ростка капусты условий"! Только подумалось, вот если бы люди догадывались о той неимоверной тяге души каждого младенца к Очеловечеванию, к Истине, к Знаниям, к Развитию и Самораскрытию, то они, конечно бы, занялись, наконец, САМЫМ ВАЖНЫМ ДЕЛОМ и сказали бы себе: "Такую тягу к жизни, я человек, не могу не поощрить созданием БОЛЕЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ для роста, жизни и процветания ТОНКОЙ ПОТЕНЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДУШИ МЛАДЕНЦА СТРАСТНО ЖАЖДУЩЕЙ СВОЕГО РАСКРЫТИЯ"

Что бывает с теми счастливыми Младенцами, которым любящие родители создают такие условия, очень хорошо показывает передача "Лучше всех". Дети действительно начинают РАСПУСКАТЬСЯ и БЛАГОУХАТЬ, становиться такими, КАКИМИ И ЗАДУМАЛ ИХ СОЗДАТЕЛЬ!

Созданием таких условий прежде всего для развития души и сознания детей всю свою жизнь занималась МАРИЯ МОНТЕССОРИ, призывая взрослых обратиться к этой наиважнейшей проблеме не только ради самих детей, но и как самый верный способ избавиться от неразрешимых проблем самого взрослого общества.

В наше время вот такие ИДЕАЛЬНЫЕ условия для Детей создал в своей методической системе наш знаменитый методист — ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ ЖОХОВ, поэтому призываю всех родителейт всемерно способствовать открытию в школах классов начальной школы по системе В.И.Жохова. http://sistemazhokhova.ru/