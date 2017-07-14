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Советское воспитание детей оказалось отличным от российского

11:57. 14 июля 2017 Просмотров - 8 Нет комментариев Опубликовал:

Социолог Лидия Окольская сравнила воспитательные модели в Советском Союзе и Российской Федерации. Оказалось, что они имеют принципиальные различия, обусловленные ценностями, доминирующими в обществе на определенном этапе.

Лидия Окольская, старший научный сотрудник Института социологии РАН, сравнила советскую и российскую воспитательные модели. Для этого она проанализировала два исследования. Первое, под названием «Советский человек», провели в 1989 и 1999 годах. Его автор — известный социолог Юрий Левада. Другая масштабная работа называется «Всемирное исследование ценностей». Она затрагивает 1990, 1995, 2006 и 2011 годы. Участие в каждом из этих опросов приняли 2000 человек (последний опрос охватил 2500).

Во всех случаях респондентам предлагали список качеств, которые они хотели бы видеть у своих детей. Например, бескорыстие, ответственность, трудолюбие, независимость, бережливость, настойчивость, послушание, неэгоистичность и другие. Человек должен был выбрать не более пяти из них.

Согласно выводам Лидии Окольской, в советской воспитательной модели доминировали такие качества, как честность, порядочность и любовь к дому и своей стране. В то же время в конце 90-х на первый план выходят уже другие, более «эгоистичные». Желание получить звание или хорошую работу потеснили стремление «трудиться ради общего блага» и «уважать родителей». Последние стали чаще делать акцент на индивидуалистических качествах и самостоятельности ребенка. Честность и порядочность оказались важны как для советского человека, так и для россиянина, но в 80-е эти качества все же ценились больше.

Советское воспитание детей оказалось отличным от российского

Данные исследования “Советский человек”, СССР/РФ, 1989 и 1999 годы / ©Иллюстрация РИА Новости. А.Полянина

 

Интересный вывод касается религии. Среди людей, для которых важным аспектом является религиозное воспитание, оказалось много «эгоистов». Пара «религия исключительно важна» и «не упускать своего» часто фигурирует в исследовании, несмотря на то, что базовые ценности православия и ислама нельзя назвать «эгоистичными». Также видно, что роль религии в российском обществе постепенно возрастала после краха СССР.

Воспитательные модели Российской Федерации претерпели немало метаморфоз за прошедшие десятилетия: они отличаются не только от советской модели, но и друг от друга. В 90-е произошел крен в сторону настойчивости, решительности и независимости, а в 2000-е на первое место выходят самостоятельность и нонконформизм. Но уже после 2006-го произошло неожиданное усиление ценности послушания, хотя и самостоятельность оставалась весьма важным «трендом».

Советское воспитание детей оказалось отличным от российского

Всемирное исследование ценностей, СССР/РФ, 1990, 1995, 2006, 2011 годы. РИА Новости / ©Иллюстрация РИА Новости. А.Полянина

Работа Лидии Окольской опубликована в 2017 году в книге «Россия реформирующаяся» (стр. 479–515).

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Источник: www.kramola.info

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