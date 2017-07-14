Солнце — источник торсионных волн, вдыхающих жизнь во все живое

Научное свидетельство того, что вся физическая материя формируется “эфиром” невидимой сознательной энергии существовало, по крайней мере, с 1950-х годов. Знаменитый русский астрофизик Николай Александрович Козырев (1908-1983) доказал, что такой энергетический источник должен существовать. В результате он превратился в одну из самых противоречивых фигур в истории русского научного сообщества.

Слово “эфир” по-гречески означает “сияние”. Труды греческих философов Пифагора и Платона описывали эфир во всех деталях, то же делали и Ведические тексты древней Индии, называя его разными именами – “прана” и “Акаша”.

Один из примеров доказательства существования эфира исходит от Хэла Путхоффа, уважаемого ученого Кэмбриджского Университета. Чтобы проверить, существует ли энергия в “пустом пространстве”, он создал пространство, полностью свободное от воздуха (вакуум) и экранированное свинцом от всех известных электромагнитных полей, то есть использовать то, что известно как камера Фарадея. Затем безвоздушный вакуум охлаждался до температуры абсолютного нуля или -273oC, температуры, при которой вся материя должна переставать вибрировать и производить тепло.

Эксперименты показали, что вместо отсутствия в вакууме энергии, ее там огромное количество, то есть огромное количество энергии из абсолютно неэлектромагнитного источника! Путхофф часто называл вакуум “бурлящим котлом” энергии огромной важности. Поскольку энергия обнаруживалась при температуре абсолютного нуля, ее окрестили “энергией нулевой точки“; русские ученые называют ее “физическим вакуумом”.

Недавно, авторитетные традиционные физики Джон Уилер и Ричард Фейнман вычислили, что: количества энергии, содержащегося в объеме одной электрической лампочки достаточно для того, чтобы довести до кипения все океаны мира! Ясно, что мы имеем дело не с какой-то слабой невидимой силой, а с источником почти невероятной колоссальной энергии, обладающей силой, более чем достаточной для поддержания существования всей физической материи. В новой, основанной на теории эфира науке все четыре основных силовых поля, будь то гравитация, электромагнетизм или сильные и слабые взаимодействия, являются просто разными формами эфира.

В свою очередь эфир или физический вакуум, который пронизывает любую материю и заполняет собой все космическое пространство, является средой для распространения торсионных волн — носителей информации, волн сознания. Источниками же торсионных волн являются любые вращающиеся объекты — галактики, звезды, планеты, и вообще любая материя, т. к. электроны, вращающиеся вокруг ядра, также создают торсионные волны. Человек также является источником торсионных волн, создающих вокруг него торсионные поля. Каждый орган имеет свое направление и силу торсионного поля. Можно сказать, что с открытием торсионных полей ученые подошли к пониманию ауры человека, давно известной на Востоке.

Как ведут себя торсионные поля

29 мая 1919 года Альберт Эйнштейн выдвинул идею: “мы живем в искривленном четырехмерном пространстве-времени”, в котором время и пространство каким-то образом сливаются в “полотно”. Он верил, что такой объект как Земля, вращаясь в пространстве, ”волочит за собой пространство и время”, и что полотно пространства и времени искривляется внутрь вокруг планетарного тела.

Пространство искривлено? “Постойте,… но разве пространство не пустое?” — спросите вы. Как можно искривить нечто пустое? Однако на этом этапе возникает проблема с визуализацией модели гравитации Эйнштейна. В основном рисуют планеты в виде грузов, давящих на воображаемый плоский лист резины, который растягивается в пространстве в виде “полотна” пространства-времени. Двигаясь около Земли, объект повторяет геометрию этого искривленного полотна. Но движение к Земле должно происходить из всех направлений, а не только из плоскости. Более того, чтобы толкать Землю вниз в плоское резиновое полотно, потребовалась бы сила гравитации, а ее там не может быть. В пространстве невесомости и Земля, и полотно просто бы плавали вокруг друг друга.

Оказалось, что слово “плавающий” намного лучше определяет гравитационное поле, чем “искривленный”. Гравитация – это поток эфирной энергии, непрерывно втекающий в объект. Гравитация отвечает за то, что объекты не уплывают с поверхности Земли. Идеи, что гравитация – это форма эфирной энергии, можно проследить у Джона Кили, Уолтера Расселла и позднее у Уолтера Райта в его хорошо организованной теории “Толкающей Гравитации”.

Как только мы понимаем, что все силовые поля, такие как гравитация и электромагнетизм, — просто разные формы движения эфира, у нас появляется активный источник гравитации и причина его существования. Мы видим, что каждая молекула всего тела планеты должна поддерживаться втекающим потоком эфирной энергии. Энергия, сотворяющая Землю, сотворяет и втекает и в нас. Гигантское течение втекающей в Землю энергетической реки подхватывает нас как москитов, приклеенных ветром к оконному стеклу. Наши тела не могут проходить через твердую материю, а поток эфирной энергии может; и это одна из многих вещей, которую демонстрировали Кили, Тесла, Козырев и другие. Чтобы “оставаться живой”, звезда или планета должна непрерывно вытягивать энергию из окружающего пространства.

В 1913 году Эли Картан первым продемонстрировал следующее: “полотно” (поток) пространства-времени в общей теории относительности Эйнштейна не только “искривлено”, но и обладает вращательным или спиралевидным движением, известным как “торсион”. Этот раздел физики называют Теорией Эйнштейна-Картана.

В начале 1970-х годов, работы А. Траутмана, В. Копчинского, Ф. Хейла, Т. Киббла, В. Скиамы и других всколыхнули волну интереса к торсионным полям у ученых с открытым умом. Строгие научные факты взорвали миф, основанный на просуществовавшей 60 лет теории Картана, что торсионные поля слабые, крошечные и не способны двигаться в пространстве. Скиама и его коллеги продемонстрировали, что торсионные поля существуют и назвали их “статическими торсионными полями”. Однако разница в том, что наряду со статическими торсионными полями были обнаружены и “динамические торсионные поля”, обладающие свойствами намного более поразительными, чем предполагали Эйнштейн и Картан.

Согласно Скиаме и его коллегам, статические торсионные поля создаются вращающимися источниками, не излучающими никакой энергии. Однако если имеется вращающийся источник, испускающий энергию в любой форме (такой как Солнце, центр Галактики), и/или вращающийся источник, обладающий больше, чем одной формой движения одновременно (такой как планета, вращающаяся одновременно и вокруг своей оси и вокруг Солнца), тогда автоматически создаются динамические торсионные поля. Этот феномен позволяет торсионным волнам распространяться в пространстве вместо того, чтобы пребывать в одном “статичном” месте. Следовательно, подобно гравитации или электромагнетизму, во Вселенной торсионные поля способны передвигаться из одного места в другое. Более того, десятилетия назад Козырев доказал, что эти поля движутся со “сверхсветовыми” скоростями, а это значит, намного превышая скорость света.

Известный опыт Козырева: во время работы на пятидесятидюймовом телескопе Крымской обсерватории, к нему были подвешены крутильные весы. Козырев навел телескоп на объект С УС Х-1, в то время кандидат номер один в «черные дыры», в это время маятник весов отклонился на несколько градусов. Самое интересное, что маятник среагировал тогда, когда ось телескопа смотрела не на звезду, а в сторону, где звезда находится сейчас. Мы всегда видим звезду в прошлом, пока свет от нее дойдет до нас, звезда из-за собственного движения успевает сместиться в сторону. И только приборы, регистрирующие изменения плотности времени, могут указывать на истинное, а не просто видимое положение источников. Именно это обстоятельство явилось доказательством того, что торсионный поток времени распространяется если не мгновенно, то, во всяком случае, со скоростью, намного превышающей скорость света.

Солнце — первичный источник торсионных волн в Солнечной системе

Торсионные поля могут отличаться по силе и объему, но и по направлению. Первые два качества определяют иерархию вихря в среде: чем больше объект и сила его кручения, тем больше будет сила его влияния на пространство вокруг. А направление верчения будет определять характер влияния торсионного воздействия. Правозакрученные вихри обладают созидательными свойствами, левозакрученные – разрушительными.

В нашей гелиосфере Солнце является первичным источником торсионных волн потому, что составляет 99,86% общей массы Солнечной системы. Гелиосфера простирается далеко за пределы последней планеты Нептун, за пояс Койпера, примерно на 120 астрономических единиц от Солнца (1 а.е. равно расстоянию от Земли до Солнца). В свою очередь центр галактики является первичным источником торсионных волн для всей галактики, в том числе и для Солнца. И так далее по иерархии у всего существует свой первичный источник торсионных волн — источник информации или эфира — импульса жизни, постоянно втекающего во все объекты своего влияния. Это дает понятие непрерывной связи всего сущего от макро- до микромира — информационно-духовной связи, единого импульса жизни, данного одним источником.

Сколько же понадобилось тысячелетий человечеству, чтобы вернуться к истинному пониманию роли Солнца, как божественного начала, дающего жизнь всем существам на Земле. Когда-то люди гармонично жили с этим знанием, но в последствии отказались от него. Мир погрузился в грех, страдания, войны, порабощение целых народов. Это время отделения от божественного начала называется на востоке Кали-юга. За ним грядет Сатья-юга или Золотой век — торжество справедливости и божественного закона. Возможно его время уже пришло и нам пора вернуться к Солнцу?