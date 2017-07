Сказки Кулдигского леса

То самое видео.



Донесение о потерях 36-го мотострелкового полка Внутренний войск НКВД.



Наградной лист на медаль «За боевые заслуги».



В годы Великой Отечественной войны Дружинин служил в СМЕРШ.



Ладно, шучу :) Скорее всего, это полный тёзка бойца, погибшего в Латвии. Похоронены бойцы на Ладно, шучу :) Скорее всего, это полный тёзка бойца, погибшего в Латвии. Похоронены бойцы на воинском мемориале в городе Кулдига.



Там похоронены 20 жертв нацистского террора и более 80 красноармейцев и милиционеров, погибших в войну и после неё.



Среди похороненных есть чекисты.



В том числе, погибшие 29 декабря 1945 года.



Другие листы донесения о потерях 36-го мсп ВВ НКВД.



Данные за три с лишним года.



Всего полк потерял 39 бойцов.



Из них не всех в боях.



Вечная память!

Сейчас бурно обсуждают видео « Forest Brothers – Fight for the Baltics ». НАТО его рекламирует и на своём аккаунте на Facebook . Понятное дело, НАТО не будет снимать кино, как «лесные братья» насиловали своих же латышек, как грабили и убивали своих же латышей. Установка была найти хоть что-то, где они воевали бы против солдат. Да, стычки с войсками НКВД (затем МГБ) и Красной Армии бывали. Правда, оканчивались они почти всегда весьма плачевно для «борцов за независимость». Поэтому, повторюсь, в основном их жертвами становились гражданские лица, причем, свои же соплеменники.Вот, скажем, бой у бункера близь посёлка Иле 17 марта 1949 года: 3 часа, и убиты 9 лесных братьев (7 латышей и 2 литовца), а в плен попали 15 (8 латышей, 7 литовцев). Какими силами располагали чекисты? 120 бойцов. Потери НКВД? 5 раненых и убитых. И это не я пишу, это латышские исследователи пишут Но вот в натовском видео мы видим эпическую битву при Апузниеках (Āpuznieki, хутор между посёлками Кабиле и Ренда), случившуюся в 1946 году в лесах под Кулдигой, где 25 «лесных братьев» лейтенанта Эвалда Пакулиса (кличка „Šerifs”) сражались против… 200 чекистов. И якобы наголову разбили последних. По мнению латышских историков, это одна из самых величайших битв нацпартизан против чекистов.Рассказ ведёт 95-летний Арвид Блузманис . Он успел послужить в латышском СС и окончание войны встретил в Курляндии. Перешёл на нелегальное положение и в декабре 1945 года присоединился к Кабильской группе нацпартизан, командиром которой был Эвалдс Пакулис. Впрочем, провоевал за независимость Латвии Блузманис недолго – в 1947 году он легализовался (и скромно умалчивает, как это происходило, что он тогда напевал чекистам) и поселился в Царникаве. Советская власть так его угнетала, так ему было невыносимо, что, вот, дожил до наших дней. И рассказывает о своих подвигах.За кадром осталось то, что есть на латвийских ресурсах в интернете. Например, там говорится, что было убито 50 чекистов . В свою очередь «лесные братья», вооружённые 3 пулемётами, 4 автоматами и 15 пистолетами-пулемётами, потеряли троих убитыми. И что вообще не 200, а 300 чекистов было ( причём, поголовно упившихся водкой ). И весь снег (да, снег… вы в видео снег заметили? хм, ну очень документально снято, ага) был в чекистской крови. Ну, по рассказам местных жителей, понятное дело. Они не соврут как очевидцы!И всё бы ничего, но ведь любую брехню сейчас можно проверить документами. Чекисты очень подло рассекретили донесения о потерях. И разместили их в интернете. Итак, тадам!!! Потери 36-го мотострелкового полка Внутренний войск НКВД в бою «при ликвидации банды» 29 декабря 1945 года ( РГВА, фонд 38755, опись 1, дело 117 ):■ младший сержант Василий Васильевич, 1915 г.р., командир отделения, 3-я стрелковая рота, уроженец Ставропольского края;■ красноармеец Григорий Васильевич, 1924 г.р., пулемётчик, 3-я стрелковая рота, уроженец Азербайджана;■ красноармеец Халил Салахович, 1908 г.р., стрелок, 2-я стрелковая рота, уроженец Азербайджана;■ сержант Степан Анисимович, 1912 г.р., командир отделения, 2-я стрелковая рота, уроженец Ставропольского края;■ младший сержант Владимир Алексеевич, командир отделения, 2-я стрелковая рота, уроженец Вологодской области.Все, кроме 18-летнего Манакова, опытные бойцы, служившие с 1941-1942 годов. О, да, господа либералы, давайте я вас немного позлю – наградной лист на смершевца Дружинина прилагается.В связи с этим донесением интересны два факта. Во-первых, чекисты считают, что «битва» была не 1 января 1946, а 29 декабря 1945 года (на день Нового Года вообще потерь не зафиксировано). Во-вторых, как видим, никогда так не врут, как на рыбалке, на охоте и на войне (и после неё). Вместо 50 убитых чекистов мы видим только пятерых. Соотношение получается 3:5. Формально в пользу нацпартизан. Реально в пользу чекистов. Судя по всему, всё, что смогли сделать «борцы за свободу», это действительно организовать засаду. Но потерять при этом трёх бойцов (12%!), тогда как чекисты потеряли всего 2,5% своих сил – это, мягко говоря, тотальная профнепрегодность партизан. Я ни разу не удивлён, что Блузманиса очень скоро потянуло к мирной жизни.К слову, латышские националисты вообще любят своим хуторским событиям приписывать вселенскую значимость. Почему, собственно, бойцы мотострелкового полка НКВД появились под Кулдигой? Потому что несколькими днями ранее бойцы Пакулиса совершили нападение на посёлок Кабиле. Их было 20 человек (3 были убиты) против 25 милиционеров и бойцов истребительного батальона (4 погибших). Так как событие произошло 24 декабря, то «лесные братья» и их апологеты назвали это скромно «Третьими Рождественскими боями». Кому интересно, погуглите, что это вообще такое в истории Первой Мировой и Великой Отечественной войн на территории Латвии. И поймёте, насколько нелепо сравнение.Вообще за конец 1945 – начало 1949 года, за три с лишним года, 36-й мсп потерял всего 39 бойцов. И не всех в боях с «лесными братьями». Результативность последних не впечатляет. Конечно, другие части НКВД и Красной, а потом Советской Армии, тоже несли потери от столкновений с «лесными братьями», но уровень потерь у них был таким же низким.Вот в чём точно не соврал Блузманис, что после стычки им пришлось уходить в глубь леса. И это нормально и правильно для любых партизан, действующих против многократно превосходящего противника: засада, короткий бой, отход. Потому как, если бы бой затянулся, то было бы то, что и под Иле: 200 (да, пусть всего 200, а не 300) чекистов просто раздавили бы 25 нацпартизан.Но, как вы понимаете, никакого большого боя на самом деле не было. Из обычной засады и стычки пытаются изобразить прибалтийскую Битву народов. Но, как все хорошо знают, из известной субстанции конфетку не слепить. А если слепить, то весьма невкусную. Хотя, конечно, de gustibus et coloribus non est disputandum…PS. Вот только вольно или невольно, но в видео показали вполне реальный факт: гибель красноармейца Булгакова – ведь он был единственным советским пулемётчиком, погибшим в указанном бою. Вечная память!PPS. Вполне может так оказаться, что на самом деле озвученные потери 36-го мсп относятся к другому сражению под посёлком Кабиле. Которое, по латышской мифологии, состоялось 27 декабря 1945 года. В нём «лесные братья» потеряли шесть бойцов и командира формируемой 1-й курземской партизанской дивизии Легздыньша. Собственно, на его гибели это формирование и застопорилось. Но тогда получается, что вообще под Апузниеками у чекистов убитых не было. И тогда «старейший лесной брат Латвии» Блузманис, мягко говоря, сочиняет… http://rzhavin77.livejournal.com/54376.h tml – цинк

Источник: colonelcassad.livejournal.com