ОТ АНТАРКТИДЫ ОТКОЛОЛСЯ ГИГАНТСКИЙ ЛЕДНИК. НАМ ВСЕМ КОНЕЦ?

Сегодня взоры всего мира были прикованы к Антарктиде. Там от шельфа откололся огромный айсберг размером с озеро Иссык-Куль. Куда теперь отправится гигантская ледяная глыба, не потопит ли она какой-нибудь корабль и как сильно поднимется уровень воды в океане, разбиралась редакция «360».

Фото: NASA

Разобраться в возможных последствиях редакции помог ведущий научный сотрудник Института географии РАН, кандидат географических наук Андрей Глазовский. Он рассказал, что этот айсберг стал одним из десяти самых крупных, когда-либо откалывавшихся от Антарктиды. Самый большой из них имел площадь почти в 10 раз больше.

Площадь самой Антарктиды около 14 миллионов квадратных километров, так что в сравнении с размером континента этот айсберг не такой большой. По краям самого материка расположены большие плавучие плиты, которые называют шельфовыми ледниками. От одного из таких шельфовых ледников и откололся айсберг — Андрей Глазовский.

Десять таких айсбергов могли бы полностью закрыть Литву. С Байкалом было бы чуть проще — для покрытия площади озера хватило бы пяти с половиной айсбергов.

Отколовшиеся айсберги опасны тем, что могут поднять уровень мирового океана, однако в этом случае нам ничего не грозит — шельфовый ледник, от которого он отошел, уже находился на плаву.

Постепенно айсберг отстанет от плиты — трещина между ними будет становиться все больше и больше, а затем айсберг поплывет на север — этому поспособствуют течение и ветер.

Отколовшийся айсберг мог бы стать прекрасной ареной для спортивных состязаний — крупнейший в мире «Стадион Первого мая» в столице КНДР Пхеньяне мог бы разместиться на нем 29 раз.

В процессе своего путешествия он может стать большой угрозой для судоходства. К счастью, современные технологии позволяют держать такие объекты под постоянным контролем, в основном — с помощью спутников.

Напоить нуждающихся

РИА «Новости» / Фред Гринберг

Еще одна проблема связана с тем, что ледники — это самый большой запас пресной воды на Земле и за счет таяния посреди океана он попросту исчезает. Кроме того, растаяв в океане, ледник меняет состав воды, в которой живет местная фауна. Такое нарушение пропорций соленой и пресной воды может попросту погубить местных жителей.

Объем этого айсберга — около тысячи кубических километров льда. Если растопить его и разлить по литровым бутылкам, то получится тысяча триллионов бутылок. Продайте каждую из них по 1,8 цента и получите ВВП США.

А еще дрейфующий ледник может «передумать» и пришвартоваться к суше. Один из таких случаев недавно произошел рядом с гнездилищем пингвинов — внезапно нагрянувший айсберг перекрыл им доступ к воде.

Периодически возникают идеи буксировать такие ледники к странам, которые испытывают нехватку пресной воды. Но все это — недешево и сложно с технической точки зрения. В таких проектах обычно подразумевают буксировку ледников от Антарктиды в Африку и на Ближний Восток — в любом случае такой маршрут будет лежать через экватор, где большая часть ледника просто растает — Андрей Глазовский.

Айсберги поменьше иногда перетаскивают. Чаще всего это делают в Гренландии, где на шельфе добывают нефть и газ с помощью буровых платформ: для них такие ледники смертельно опасны.

Как сильно влияет Антарктида на уровень океана?

РИА «Новости» / И. Носов

Жизненный цикл Антарктиды похож на дебет и кредит: объем материка пополняется за счет снега и уменьшается из-за отколовшихся айсбергов и ледников.

Сейчас соотношение прихода и ухода отрицательное — ежегодно Антарктида теряет около 125 кубических километров льда. Потерянный ею лед попадает в мировой океан и там же тает, становясь частью общего водного пространства — Андрей Глазовский.

Из-за этого уровень воды в океане ежегодно растет на 1/3 миллиметра, при том что в общем он повышается на 3 миллиметра в год. Для сравнения, Гренландия дает океану около миллиметра.

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http://360tv.ru/news/chem-opasen-otkolovshijsya-ot-antarktidy-lednik-124837/