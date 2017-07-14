Михаил Делягин: Кудрин — безнадежный политический пенсионер

В Центре стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина вдруг подняли вопрос последней волны приватизации. Сотрудники ЦСР пришли к выводу, что акции госкомпаний продавались по крайне низким ценам – вдвое дешевле, чем могли бы уйти. В частности, вспомнили аналитики и про «Роснефть»:

«Если бы цена акций «Роснефти» была выше на дисконт России по отношению к развивающимся рынкам, бюджет дополнительно получил бы 15,75 млрд евро. Если бы аналогичный пакет акций аналогичной нефтяной компании продавался в период, когда качество российского рынка акций было наивысшим (2003–2006 гг.), бюджет дополнительно получил бы 25,2 млрд евро. Если бы при этом в такой компании рентабельность, качество корпоративного управления, прозрачность и прогнозируемые темпы роста добычи были такие же, как у ЮКОСа, бюджет дополнительно получил бы 36,9 млрд евро».

Таким образом, тут можно разглядеть, с одной стороны, самопиар Кудрина, ведь в 2003-2006 гг. он был еще министром финансов. А с другой стороны, виднеются нападки как на правительство, так и на «Роснефть». Но причина таких пространных заявлений, в общем-то, банальна – об этом в интервью Накануне.RU рассказал экономист, руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин.

Вопрос: Насколько верными можно назвать оценки ЦСР по приватизации?

Михаил Делягин: Во-первых, можно обсуждать цену продаж, но не очень понятно, с чем они сопоставляются? Действительно, когда пошла приватизация «Сбербанка», его акции были проданы дешевле рынка, это правда. Но нужно понимать, что, когда вы проводите приватизацию, вы выходите на рынок с большим количеством товара, и цена на него объективно падает. В этом нет ничего хорошего, этим не стоит хвастаться, за это не нужно выплачивать миллионные премии, которые выплатили людям, которые проводили приватизацию «Сбербанка».

Вообще приватизация крупных корпораций – процесс не только разрушительный, но это процесс еще и коммерчески невыгодный, это доказано экспериментально, достаточно ярко и убедительно, в том числе на наших примерах. И удивляться этому не надо, это всем хорошо известно.

Однако, разрыв в два раза я понять не могу. Акции «Сбербанка» были проданы дешевле рынка, если я не ошибаюсь, на несколько процентов. Ну, а если говорить про «Роснефть», то нужно понимать, что в тот момент компания находилась, да и сейчас находится, под санкциями. И одно дело, когда вы занимаетесь спекуляциями на бирже, и совсем другое дело – когда вкладываетесь в эти акции всерьез и надолго. Риски, связанные с санкциями, не имеют никакого отношения к биржевой спекуляции, а вот вложение всерьез и надолго – это очень существенно. Правда, я напомню, что «Роснефть» принесла в бюджет ровно столько, сколько планировалось, даже, возможно, больше. То есть там не было срыва по поступлению денег в бюджет. Но когда аналитики говорят, что акции проданы в два раза дешевле – ну, знаете, сейчас не 90-е годы.

Вопрос: А как проходила та волна приватизации? Почему ЦСР про нее ничего не говорит?

Михаил Делягин: Когда шла та приватизация, которую отстаивает и защищает господин Кудрин, то, действительно, там продавали и за 0,5% рыночной цены компании, достаточно много компаний приватизировано и за 1%. Если не ошибаюсь, компания, которая больше всех принесла в бюджет, была продана за 7% от своей рыночной стоимости – это был максимальный показатель. Но сейчас таких разрывов нет.

Может быть, в ЦСР каким-то очень сложным образом оценивали не рыночную стоимость компании, а потенциальную стоимость? Но эта оценка не имеет смысла, это бред.

Вопрос: И разве при Кудрине не проводилась приватизация по заниженным ценам?

Михаил Делягин: Проводилась, конечно. Но в ЦСР про все это «молчат в тряпочку». А Кудрин и сейчас «за» приватизацию. Он что, выступал против приватизации как таковой? Выступал против приватизации «Сбербанка»? Нет. Просто есть люди, которые принадлежат к, условно говоря, патриотам, и он воюет с этими людьми, будучи частью либерального клана.

Вопрос: Тогда какую цель носят эти доклады и заявления? Возможно, это попытка как-то усилить позиции Кудрина?

Михаил Делягин: Он занимается саморекламой: все, что было при нем – было чудесно, все, что стало после него – стало омерзительно. Он занимал ключевые позиции с 2000 по 2011 гг. За это время произошло много всего. Он не вспоминает, как он раздавал деньги госбанкам по принципу «берите, сколько хотите» в кризис сентября 2008 г., потому что это, в общем-то, стыдная страничка в истории нашей страны. Если бы он этого не сделал, было бы еще хуже, но к этому можно было подготовиться, можно было все сделать заранее – без «разбрасывания денег с вертолетов».

Но, естественно, он вспоминает то, что при нем было хорошо, и поэтому он этим хвастается, как будто он к этому имеет отношение. Но люди, которые уходят на пенсию – они навсегда остаются в том времени, в котором они занимали наивысшие позиции. Это свойство человеческой натуры. Человек когда-то был министром, а потом много чем занимался, но всегда будет вспоминать время, когда он был министром. Это были его звездные годы.

Господин Кудрин как политический пенсионер, безнадежный и безысходный, всегда будет вспоминать это время. И люди, которым он платит, всегда будут говорить, что это время было самым хорошим, самым прекрасным – когда девушки были моложе, картошка была дешевле, акции были дороже, а ипотека была доступней. Да, безусловно. И ведь Путин тогда был более эффективным, чем сейчас – подумайте только! Ведь он же держал Кудрина министром финансов – он же не мог быть неэффективным в те годы, если он не увольнял Кудрина!

Тут не то, чтобы Кудрин плохой – нет, человек просто ушел на пенсию. Но я должен сказать, что он – честный человек, у него такая своеобразная честность. Несколько лет назад на одной конференции, где он был в президиуме, и можно было задать вопрос – я описал его политику в двух словах и спросил, мол, Алексей Леонидович, а не чувствуете ли вы себя преступником? Он говорил несколько минут. Несколько минут малоосмысленного набора слов. Но он не сказал, что он не чувствует себя преступником. Из этого я сделал вывод, что в глубине души он человек честный. Ну, в тот раз он, видимо, не стал врать.

Вопрос: То есть это лишь «ностальгия» или есть, за что «зацепиться»?

Михаил Делягин: Во-первых, рецензии, по сути, правильные, потому что приватизация – вещь абсолютно вредная, разрушительная и коммерчески неэффективная. Строго говоря, грабеж вообще разрушителен и коммерчески неэффективен. И опыт нашей страны это доказал еще в 90-е годы, на которые господин Кудрин «молится».

Во-вторых, российские госкомпании, строго говоря, в этом не виноваты – виновато правительство Российской Федерации, которое решило их продать. Они, конечно, не сопротивлялись, но не факт, что они могли сопротивляться.

И в-третьих, «разрыв в два раза» свидетельствует о полной профнепригодности людей, которые это заявляют. Потому что можно говорить, что на несколько процентов ниже рынка – да, это правда. Потенциальная выгода от доходов – ну, да, когда санкции снимут, «Роснефть» будет стоить дороже, когда у нас экономическая конъюнктура изменится и начнется настоящий экономический рост, то и «Сбербанк» тоже будет стоить дороже. Конечно. Но продажи происходят в данное время и в данных условиях.

Конечно, приватизировать компании на падающем рынке – это преступление, и люди, которые в правительстве организовывали эту приватизацию, на мой взгляд, должны из своих кабинетов идти под суд прямым ходом, и не факт, что там будет условный приговор. Но тут все равно не двукратный разрыв.

Вопрос: А что можно сказать про «Роснефть» – это нападки на госкомпанию?

Михаил Делягин: Это, безусловно, нападки на «Роснефть», это агрессия. Обращаю внимание, что либералы никогда не нападают на госкомпании, которыми руководят либералы. Какие бы «косяки» ни допускало руководство «Роснано» – либералы «молчат в тряпочку». Так что в данном случае речь идет не о растратах «Роснефти», а о политической войне, которую ведет либеральный клан против России.

Конечно, сопоставление с 2003-2006 гг. можно сделать, только «Роснефть» 2003 г. и нынешняя «Роснефть» – это две разные компании.

И, конечно, сегодняшнюю «Роснефть» можно было бы продать на летящем вверх рынке сильно дороже, но самое главное – что продажа-то смысла не имеет. «Роснефть» и на растущем рынке, и на падающем рынке – это курица, несущая золотые яйца.

Просто когда рынок растет и когда стоимость компании большая – тогда либералы в 2003 г. даже не заикались об этом. Не потому, что они были слабы, а потому, что ее можно было продать за большие деньги, может быть. А сейчас, когда цены меньше – они начинают плакаться и рыдать. Между прочим, господин Кудрин, говоря о 2003-2006 гг., вспоминает свою собственную политике, он говорит о себе, он критикует себя. Это он тогда если не решал, что продавать, а что нет, то, по крайней мере, оказывал большое влияние на это.

А обвинять правительство в последствиях своих собственных действий – это визитная карточка российского либерального клана. Критика Кудрина не в этом случае, но во многих других случаях, бывает правильная, другое дело – что господин Кудрин критикует правительство РФ в том, что оно проводит политику господина Кудрина