Искажение истории всегда использовалось как способ борьбы с Россией, — Путин

Искажение истории как способ борьбы с Россией использовалось всегда, считает президент РФ Владимир Путин.

«Что касается извращения нашей истории, вы знаете, это было почти всегда. На протяжении всей нашей истории», — сказал он в пятницу в ходе общения с работниками Лебединского горно-обогатительного комбината.

Путин привел слова российского императора Александра III о том, что размеров России боятся все, поэтому у нее только два союзника — армия и флот.

«Этот способ борьбы с Россией всегда использовался», — продолжил он.

В качестве примера он привел «известную легенду о том, что русский царь Иван Грозный убил своего сына».

По его словам, попытки фальсифицировать российскую историю являются попыткой конкурентной борьбы с Россией, которая продолжается перманентно.

«Россия начала стабилизироваться, начала крепнуть слишком сильно, и ее надо бы немножко прижать (как считают на Западе — ред.). Вот сразу и начинаются эти инсинуации, в том числе и извращения истории: если мы были всегда такие плохие, то о чем можно с такими людьми разговаривать», — пояснил он свою мысль.

Он выразил уверенность, что этот инструмент борьбы против России будет использоваться и дальше.

«Нельзя с ума сходить по этому поводу, надо просто к этому относиться как к рабочему моменту. Но нужно настойчиво, ясно, доходчиво, аргументированно показывать нашу собственную позицию», — сказал Путин.

«И если мы будем это делать, будем уделять этому необходимое внимание, то все попытки что-либо извратить и использовать это против нас обречены на провал», — продолжил он.

В качестве примера искажения российской истории президент РФ предложил спросить японцев о том, кто сбросил атомную бомбу на Хиросиму и Нагасаки, и добавил, что чуть ли не каждый третий скажет, что это сделал Советский Союз.

«Это же бред, но это так. Спросите, кто внес основной вклад в победу над нацизмом. Понятно, что западный обыватель всегда скажет: Соединенные Штаты, Великобритания», — сказал Путин.

В связи с этим он отметил, что в Великобритании за годы войны погибли около 350 тысяч человек, в США — около 500 тысяч, а Советский Союз потерял 27 миллионов человек, и против него была сосредоточена вся машина вермахта.

«Вот у вас здесь Прохоровское поле рядом. Мы все знаем, что такое Прохоровка, а в мире мало кто слышал об этом. Надо говорить и не стесняться», — сказал Путин. По его словам, это необходимо не для того, чтобы показать величие России, а чтобы показать ее реальную роль в мировых процессах.

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