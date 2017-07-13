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Захар Прилепин: Мазохисты под дождем и градом

13:00. 13 июля 2017 Просмотров - 138 Один комментарий Опубликовал:

«Пока расстреливать не поведут, так и будут моргать честными, ласковыми глазами».

Захар Прилепин
 

Украинские СМИ после моего эфира на «Дожде» и некоторых других событий слегка лихорадит. 
Цитирую вот. Поехали!

«На «Дожде» Прилепин. Террорист, военный преступник, идеолог войны и русского мира, разжигатель межнациональной ненависти, один из самых влиятельных пропагандистов деукраинизации и геноцида украинцев (??? — здесь врут, прим. З.П.), на совести которого преступления, тянущие на пожизненное (та ланна — З.П.) Площадку для высказываний на миллионную аудиторию ему милостиво представляет «оппозиционный» и «либеральный» канал «Дождь». Вместо того чтобы вызвать полицию, они вызывают гримера.

На «Эхе» Венедиктов предоставляет площадку для дебатов Стрелкову, чтобы на многомиллионную аудиторию высказался убийца украинцев, который стрелял в украинских защитников, пытал их (что-то не помню, было такое? — З. П.), был одним из тех, кто сбил гражданский самолёт (хм), кто начал войну на востоке Украины, человек, на счету которого сотни, а то и тысячи трупов. Обязательно будет селфи со Стрелковым у Венедиктова в Твиттере, потом Стрелков с Навальным пожмут друг другу руки и начнут мирно беседовать. О жизни, о политике, о взглядах на Россию.

Этика? Здравый смысл? Совесть? Разум? Нет, не слышали. Просто представители российского менталитета все копошатся в одной яме, лобызаются, бухают, болтают, ходят друг к другу в гости. Разные? Нет. Все в одной яме, все одним цветом. Все шовинисты, нравственно-потерянные, подловатые и лицемерные люди. Выбирать себе моральных авторитетов в России по принципу — кто меньше пахнет, это не ко мне.

А при виде логотипа «Эха» и «Дождя» мне становится брезгливо и появляется чувство отвращения. Уже нет злости, возмущений, просто чувство чего-то грязного и низкого, хочется обойти и не видеть.

P. S. Всем поклонникам Навального большой и пламенный привет, вы вместе с вождем пробиваете очередное дно, впрочем, вы такие же демократы и либералы, как я Папа Римский. Навальный — это и есть Путин. Методы, психология, беспринципность, взгляды, мировоззрение, юмор, отношение к людям. Когда вы это, наконец, поймете, то будет поздно. И стыдно.

 

Ждем открытия штабов Навального на оккупированном востоке Украины и Захарченко на «Эхе Дождя». Улыбаемся и машем".

Конец цитаты.

Знаете, мне нравится.

Нашим либералам так долго доказывали, что мы все «вата». Все, все, все — русня и кацапы — для победителей Майдана (не для украинцев, а именно для победителей и некоторой иной буйной мрази). Но нашим либералам хотелось верить, что русня и «вата» — это мы с Прохановым и Захарченко с Моторолой, и ещё 86%. А они — нет, конечно.

Ошибка, ребята. Даже вас сортировать не будут.

Но так как вы тоже хотя бы отчасти русские, вы так и будете любить тех, кто плюёт вам в лицо, вы будете обтираться, и снова делать губы трубочкой, пытаясь поцеловать замайданного европейца хоть куда-нибудь.

А ещё РПЦ вам не нравится. Да вы христиане, каких поискать.

«Ударьте нас, ударьте! Мы заслужили эту боль!»

Милые. Пока расстреливать не поведут, так и будете моргать честными, ласковыми глазами.

«Мы не видим никаких бандеровцев!»

Зато они вас видят.

 

http://svpressa.ru/blogs/article/176775/

 

Метки: война, славяне
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Один комментарий»

  • 664 292
    ФЕДОР ЗИМИН 13 июля 2017 в 14:23 Ссылка Пометить
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    Здесь, в “Ящике Пандоры”, сегодня прочитал статью: “О вырождении русского народа или главная причина русских бед”. Захару Прилепину нужно ее обязательно почитать! Не исключено, что через Интерпол Украина потребует выдать Прилепина.

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