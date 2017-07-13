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«Работайте, братья». На годовщину гибели Героя России Магомеда Нурбагандова

14:59. 13 июля 2017 Просмотров - 168 Один комментарий Опубликовал:

«Работайте, братья», — такие простые, незамысловатые, но – вместе с тем – такие нужные слова. Их смело можно адресовать всем, кто выполняет свой долг – военный или гражданский, на Родине или на ее дальних рубежах. И они звучат особо пронзительно, если вспомнить, в каких условиях были сказаны.

Магомед Нурбагандов

10 июля исполнился год со дня гибели Героя России, лейтенанта полиции, 31-летнего Магомеда Нурбагандова, который и сказал эти простые слова, ставшие ныне девизом многих людей.

Да и начиналась эта история достаточно просто: 9 июля 2016 года большая компания родственников устроила пикник в лесу, недалеко от обычного дагестанского села Сергокала. Никто не думал о чем-то трагическом или же героическом, никто и предположить не мог, что два человека уже никогда не вернутся домой.

К вечеру почти все отдыхающие разошлись по домам. В лесу остались двоюродные братья Магомед и Абдурашид и еще (по разным данным) двое или трое несовершеннолетних мальчишек. К утру 10 июля на них напали бандиты, носители экстремистской идеологии «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, структура запрещена в РФ). С точки зрения этих боевиков, мирно отдыхающие в лесу люди – по определению «кафиры» («неверные»). Потом выяснилось, что, как минимум, один из этих террористов пытался ранее бежать в Сирию, но был остановлен. Решил продолжить свою преступную деятельность на территории России.

После того, как незваные гости начали бить одного из мальчишек, за него вступился Абдурашид. Он и погиб первым. «Самый борзый оказался», — так прокомментировали нападавшие его поведение. По ИГИЛовским традициям, все происходящее они снимали на видео.

Уложив заложников лицом вниз, боевики начали обыск в автомашине своих жертв. И нашли удостоверение сотрудника вневедомственной охраны, принадлежавшее Магомеду. Это и предопределило его трагическую судьбу. Магомеда вместе с одним из братьев связали и запихнули в багажник автомобиля – того самого, который обыскивали. Отвезли на некоторое расстояние от лагеря. Там и состоялась расправа.

Впоследствии террористы урезали видеозапись своего злодеяния. Они выложили ролик убийства, снабдили его ИГИЛовской символикой и угрозами, что так будет с каждым, но пытались скрыть тот факт, что у расстрелянного ими Магомеда был выбор: склонить голову или умереть. То есть, погиб он не как жертва, а как герой.

Террористы требовали от Нурбагандова, чтобы тот на камеру призвал своих коллег перестать работать в правоохранительных органах. В ответ на это прозвучал противоположный призыв: те самые слова «Работайте, братья».

Смелость бывает разного рода. И не каждый, даже из тех, кто не кланяется пулям на поле боя, способен сохранить мужество в тех условиях, когда остался один на один со смертью. Если в бою пуля может задеть, а может и не задеть – то ждать пощады от подонков можно только ценой склоненной головы и полного подчинения. Кроме того, неизвестно, как поведут себя бандиты – расстреляют сразу или же решат превратить последние минуты жизни в ад…

И далеко не всегда геройский поступок совершается «красиво», «на миру», где, как говорят, «и смерть красна». Бывает, что о подобных подвигах люди даже могут не услышать.

Вот и в этом случае об огромном мужестве простого лейтенанта полиции, выходца из небольшого дагестанского села, мог бы никто не узнать. Но благодаря чистой случайности страна увидела, что там, в лесу, молодой полицейский пал не просто как жертва бандитской расправы, а как человек, оставшийся верным своему долгу до конца.

Итак, убийцы не включили в свой жестокий ролик слова «Работайте, братья». Но через два месяца, в сентябре 2016 года, в ходе спецоперации в городе Избербаш банду разгромили. У террористов был найден тот самый телефон, на который они снимали свое варварское злодейство. И там, на записи, прозвучали слова «Работайте, братья». Слова, которые были услышаны всей страной.

21 сентября 2016 года президент Владимир Путин подписал указ о награждении Магомеда Нурбагандова звездой Героя. Встретившись с его родителями, глава государства сказал: «Он герой, потому что далеко не каждый человек под угрозой смерти, расстрела остается верен присяге и долгу, остается верен своему народу».

Погибший в то же утро Абдурашид был награжден посмертно Орденом Мужества. Чудом удалось уцелеть младшему брату Магомеда, который вместе с ним оказался в лапах бандитов. Боевики отпустили его со словами: «Оставим тебя в живых, чтобы ты призвал всех оставить работу в полиции, иначе так будет с каждым».

Однако жители села не испугались. Более того, когда стало известно, при каких именно обстоятельствах погиб Магомед, они вышли на улицу и призвали власти увековечить имя Героя в названиях улицы и школы.

Прошел год. На малой родине Магомеда Нурбагандова, в Сергокале, прошли памятные мероприятия в его честь. В честь мужественного полицейского слагают стихи и песни. «Работайте, братья! Работаем, брат!»

Елена Громова

Елена Громова, Магомед Нурбагандов, Убийство Нурбагандова, Борьба с ИГИЛ, Зверства ИГИЛ, Работайте братья, Звезда героя, Орден Мужества, Ньюс Фронт

Источник: news-front.info

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Один комментарий»

  • 369 236
    Радона 13 июля 2017 в 16:18 Ссылка Пометить
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    Только обладатель большого таланта может выразить в короткой, простой фразе такой объем информации.

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