Под Пирамидой Луны в Теотиуакане обнаружен туннель

Археологи считают, что туннель под Пирамидой Луны в Теотиуакане символизирует подземный мир, сообщает «Нэшнл Джиографикс».

Туннель нашли под Пирамидой Луны, вторым по величине сооружением в древнем городе (крупнейшее — Пирамида Солнца). Археологи, которые его обнаружили, считают, что туннель воспроизводит великие памятники Теотиуакана и представляет подземный мир в системе верований цивилизации, которая существовала здесь еще до ацтеков.

Туннель очень длинный, тянется от центральной площади, известной как Площадь Луны, до ближайшей пирамиды. Он почти 10 метров глубиной и похож на другие туннели, которые обнаружили недавно, например, туннель, который нашли под Храмом Пернатого змея.

Хотя никто еще не заходил в туннель, открытие сделали с помощью метода, известного как электротомография. Эта технология создает подземные изображения. Команда археологов из Мексиканского национального института антропологии и истории использовала метод в процессе мероприятий по сохранению центральной площади, когда случайно наткнулись на туннель.

Пирамиду Луны, вероятно, использовали для человеческих жертв, что основано на изучении останков на местах захоронений. Археологи планируют провести больше исследований, чтобы точно определить цель сооружений и найти больше артефактов.

Теотиуакан долго был крупным городом и имел сложную историю, большую часть которой еще предстоит узнать. В нем жили по меньшей мере 125 тысяч человек.