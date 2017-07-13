Почему саудовский король едет в Москву, на не на G20?

О поездке президента США Дональда Трампа в Саудовскую Аравию, где он был встречен с экстравагантной королевской помпой, было сказано немало.

Была подписана сделка на сумму $110 млрд, а повестку дня определяли планы по созданию арабского НАТО. Визит - первая иностранная поездка президента - был описан как важный шаг для усиления американского влияния на Ближнем Востоке. Но дни, когда регион был исключительной сферой влияния Вашингтона, прошли.

Королевство запустило амбициозную программу "Перспектива-2030", чтобы открыть новую главу в своей истории, превратившись из зависимого от США экспортера нефти в региональную державу с диверсифицированной экономикой, постепенно открыв двери для всего остального мира. Инвестиционные потоки должны поступать из разных направлений, деньги должны вкладываться в разные сферы. Саудовская Аравия укрепляет свои дипломатические усилия, чтобы начать новую эру. И Россия рассматривается как партнер в далекоидущих планах.

Расцветающие отношения между Россией и Саудовской Аравией сигнализируют еще об одном изменении в постоянно меняющемся глобальном порядке. Король Салман должен стать первым саудовским монархом, посетившим Россию. В этом месяце ожидается его поездка, которая приобретает особое значение, поскольку король принял решение не присутствовать на саммите стран G20 7-8 июля в Гамбурге, в Германии.

30 мая президент Путин приветствовал тогдашнего заместителя наследного принца Мохаммеда бин Салмана в Кремле. Оба заявили, что углубят сотрудничество в области нефти и будут работать над снижением своих разногласий по поводу Сирии.

Принц Мохаммед бин Салман был недавно назначен на должность наследного принца и наследника короля. Это назначение является хорошим знаком для российско-саудовских отношений. Принц-наследник курировал связи с Москвой и много раз бывал в России. Президент России Владимир Путин назвал его "очень надежным партнером, с которым можно договориться и быть уверенным, что эти соглашения будут выполнены".

21 июня король Саудовской Аравии Салман назначил своего 31-летнего сына кронпринцем. Кронпринц Мухаммед бин Салман заменил на этом посту своего двоюродного брата, который на 26 лет его старше. Мухаммед бин Салман – первый ребенок третьей жены саудовского короля. Мухаммед бин Салман – один из тринадцати детей короля. Он рос, не привлекая особого внимания к себе.



Принц получил степень бакалавра в области права в Университете короля Сауда. После этого он стал помощником своего отца и занимал несколько важных государственных должностей. В 2011 г. после смерти наследного принца Наифа пост заместителя наследного принца и министра обороны в ноябре 2011 г. занял принц Салман. Он назначил принца Мухаммада своим личным советником. В последние пять лет принц Мухаммед стал известен как человек, который решил сделать Саудовскую Аравию менее зависимой от нефти как основного источника благосостояния. Мухаммад бин Салман занимает пост министра обороны, а также курирует экономический блок в правительстве королевства.



Он также был сторонником вторжения Саудовской Аравии в Йемен , что привело к масштабным разрушениям и многочисленным жертвам среди гражданского населения, а также росту бедности и голода в стране. Принц Мухаммед установил тесные отношения с президентом США Дональдом Трампом , который также имеет принципиальную позицию по Ирану. И в то же время ему удалось наладить хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным, без которых вероятность достижения соглашения о сокращении добычи нефти была бы минимальной.