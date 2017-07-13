Почему саудовский король едет в Москву, на не на G20?
16:02. 13 июля 2017 Просмотров - 418 Один комментарий Опубликовал: jackomb
О поездке президента США Дональда Трампа в Саудовскую Аравию, где он был встречен с экстравагантной королевской помпой, было сказано немало.
Была подписана сделка на сумму $110 млрд, а повестку дня определяли планы по созданию арабского НАТО. Визит - первая иностранная поездка президента - был описан как важный шаг для усиления американского влияния на Ближнем Востоке. Но дни, когда регион был исключительной сферой влияния Вашингтона, прошли.
Королевство запустило амбициозную программу "Перспектива-2030", чтобы открыть новую главу в своей истории, превратившись из зависимого от США экспортера нефти в региональную державу с диверсифицированной экономикой, постепенно открыв двери для всего остального мира. Инвестиционные потоки должны поступать из разных направлений, деньги должны вкладываться в разные сферы. Саудовская Аравия укрепляет свои дипломатические усилия, чтобы начать новую эру. И Россия рассматривается как партнер в далекоидущих планах.
Расцветающие отношения между Россией и Саудовской Аравией сигнализируют еще об одном изменении в постоянно меняющемся глобальном порядке. Король Салман должен стать первым саудовским монархом, посетившим Россию. В этом месяце ожидается его поездка, которая приобретает особое значение, поскольку король принял решение не присутствовать на саммите стран G20 7-8 июля в Гамбурге, в Германии.
30 мая президент Путин приветствовал тогдашнего заместителя наследного принца Мохаммеда бин Салмана в Кремле. Оба заявили, что углубят сотрудничество в области нефти и будут работать над снижением своих разногласий по поводу Сирии.
Принц Мохаммед бин Салман был недавно назначен на должность наследного принца и наследника короля. Это назначение является хорошим знаком для российско-саудовских отношений. Принц-наследник курировал связи с Москвой и много раз бывал в России. Президент России Владимир Путин назвал его "очень надежным партнером, с которым можно договориться и быть уверенным, что эти соглашения будут выполнены".
21 июня король Саудовской Аравии Салман назначил своего 31-летнего сына кронпринцем. Кронпринц Мухаммед бин Салман заменил на этом посту своего двоюродного брата, который на 26 лет его старше. Мухаммед бин Салман – первый ребенок третьей жены саудовского короля. Мухаммед бин Салман – один из тринадцати детей короля. Он рос, не привлекая особого внимания к себе.
Принц получил степень бакалавра в области права в Университете короля Сауда. После этого он стал помощником своего отца и занимал несколько важных государственных должностей. В 2011 г. после смерти наследного принца Наифа пост заместителя наследного принца и министра обороны в ноябре 2011 г. занял принц Салман. Он назначил принца Мухаммада своим личным советником. В последние пять лет принц Мухаммед стал известен как человек, который решил сделать Саудовскую Аравию менее зависимой от нефти как основного источника благосостояния. Мухаммад бин Салман занимает пост министра обороны, а также курирует экономический блок в правительстве королевства.
Он также был сторонником вторжения Саудовской Аравии в Йемен, что привело к масштабным разрушениям и многочисленным жертвам среди гражданского населения, а также росту бедности и голода в стране. Принц Мухаммед установил тесные отношения с президентом США Дональдом Трампом, который также имеет принципиальную позицию по Ирану. И в то же время ему удалось наладить хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным, без которых вероятность достижения соглашения о сокращении добычи нефти была бы минимальной.
Принц получил степень бакалавра в области права в Университете короля Сауда. После этого он стал помощником своего отца и занимал несколько важных государственных должностей. В 2011 г. после смерти наследного принца Наифа пост заместителя наследного принца и министра обороны в ноябре 2011 г. занял принц Салман. Он назначил принца Мухаммада своим личным советником. В последние пять лет принц Мухаммед стал известен как человек, который решил сделать Саудовскую Аравию менее зависимой от нефти как основного источника благосостояния. Мухаммад бин Салман занимает пост министра обороны, а также курирует экономический блок в правительстве королевства.
Он также был сторонником вторжения Саудовской Аравии в Йемен, что привело к масштабным разрушениям и многочисленным жертвам среди гражданского населения, а также росту бедности и голода в стране. Принц Мухаммед установил тесные отношения с президентом США Дональдом Трампом, который также имеет принципиальную позицию по Ирану. И в то же время ему удалось наладить хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным, без которых вероятность достижения соглашения о сокращении добычи нефти была бы минимальной.
Россия и Саудовская Аравия могут запустить совместные проекты в нефтехимической промышленности, в том числе в области технологий использования возобновляемых источников энергии и сжиженного природного газа (СПГ). Россия и Саудовская Аравия недавно расширили соглашение о сокращении добычи нефти между странами ОПЕК и странами, не входящими в ОПЕК, что стало символом сотрудничества.
2 июня крупнейший российский производитель нефти "Роснефть" и национальная нефтяная компания королевства Saudi Aramco объявили, что рассмотрят совместные инвестиции в Саудовскую Аравию. Объявление было сделано, после того как 30 мая глава "Роснефти" Игорь Сечин и глава Аramco Амин Насер провели свое первое официальное запланированное заседание, выходя за рамки коротких встреч на международных нефтяных мероприятиях.
Стороны обсудили возможные пути сотрудничества в Азии, включая Индонезию и Индию, а также на других рынках. Сотрудничество в Азии между двумя крупнейшими в мире экспортерами нефти окажется беспрецедентным. Саудовская Аравия через своего нефтяного гиганта Saudi Aramco открыто заявила, что заинтересована в глобальных инвестиционных возможностях в отношении газа, начиная с сибирского региона России.
Саудовская Аравия особенно тщательно рассмотрит вопрос участия в проектах добычи арктического СПГ. Россия и Саудовская Аравия указывают на возможный сценарий ОПЕК 2.0, при котором Россия становится членом ОПЕК. Это поможет противостоять рынку с обновленным и более сильным нефтяным картелем.
Российский газовый гигант "ЛУКойл" показал, что он также рассмотрит вопросы сбыта нефти наряду с Saudi Aramco. Другая российская нефтяная компания - "Татнефть" - объявила, что она открыта для сотрудничества с Саудовской Аравией.
Саудовская Аравия подтвердила, что оценит возможность присоединения к проекту по добыче арктического СПГ в России. Saudi Aramco всегда активно занималась газовым сектором, поскольку она уже является очень крупным производителем газа. В будущем она будет использовать сланцевый газ, а первые объемы производства ожидаются в период 2020-2021 гг. Есть перспективы для сотрудничества ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, выходящего за рамки добычи нефти, для интеграции в Форум стран-экспортеров газа. Новый картель будет достаточно мощным, чтобы стабилизировать энергетический рынок и защитить его от негативных событий.
Стороны не согласны с ситуацией вокруг Сирии и некоторыми другими вопросами, но различия в политических контактах ограничены и не влияют на нейтралитет Эр-Рияда в отношении Крыма, событий в Украине и санкций против России, к которым Саудовская Аравия так и не присоединилась. Стоит также отметить, что долгое время в Саудовской Аравии антироссийское направление курировал экс-принц Мохаммед бин Найеф, однако его излишние старания лишили его каких-либо шансов претендовать на престол.
Мохаммед бин Найеф, который помог создать центр для реабилитации бывших джихадистов, в 2009 г. пережил покушение - теракт, организованный филиалом "Аль-Каиды" в соседнем Йемене.
Он учился в американском штате Орегон и работал над укреплением американо-саудовских связей. Незадолго до смерти короля Абдуллы Мохаммед бин Найеф провел переговоры с президентом США Бараком Обамой в Овальном кабинете, главной темой которых стала борьба с терроризмом и проблемы совместной безопасности.
Директор Вашингтонского института стран Персидского залива и энергетической политики Саймон Хендерсон описал Мохаммеда бин Найефа как "Мистера безопасность", а также отметил, что американские чиновники отзывались о нем крайне благоприятно.
По словам главы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева, обсуждаются вопросы торговли оружием. Государственная корпорация "Ростех" в России проводила переговоры с Саудовской Аравией и по поводу заключения соглашения в отношении главного боевого танка третьего поколения Т-90С. Эр-Рияд хочет купить российские МиГ-35.
Несомненно, катарский кризис станет частью повестки дня. Россия не участвовала в нынешнем споре между Катаром и другими арабскими государствами и имеет недавнюю историю сотрудничества со всеми сторонами этого конфликта. В результате Россия вполне может выступить в качестве посредника между Эр-Риядом и теми, кто поддерживает Доху, - такими влиятельными игроками, как Иран и Турция.
Очевидно, что Саудовская Аравия хочет внести коррективы в свою политику односторонней сфокусированности на США. За последние годы Россия значительно улучшила свою стратегическую позицию в регионе. Визит короля станет поворотным моментом в отношениях между двумя странами. Стремление Эр-Рияда активизировать отношения с Москвой можно рассматривать как сдвиг, влияющий на политическую динамику Ближнего Востока и даже на мировую политику.
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Приехал узнать, что ему еще предложат купить, мож кусочек “наГодного достояния”, тфу… Газпрома! А афффтору нужно посмотреть на эту ситуацию в ином спектре, цветовая гамма которого: 1. КСА монархия с государственной религией вахабизм; 2. КСА поддерживали и поддерживают т.н. умеренную сирийскуюоппозицию и приложили немало усилий по разжиганию ближне – восточного конфликта, который, кстати Россия пытается потушить! И примеров масса. Так зачем приехал сей король?