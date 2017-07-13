Лохотрон по имени FOREX

О том, что в России лохотронов и мошенников много, не надо никому доказывать. Но вот нашел подтверждение в цифрах о самом большом из них. Как вы догадались – это рынок FOREX.

Я знал, что всё так хорошо с лохотроном в нашей стране, но не настолько. Недавняя новость заставила меня буквально застыть в ужасе для осмысления всей ситуации.

О том, что это такое писал много раз. Но защитников этой кормушки (читайте форекс-брокеров) и «успешных трейдеров» еще много.

Итак, читаем эту жесть:

Оборот российского форекса втрое превысил размер российской экономики

Около 460 тысяч граждан России пользуются услугами форекс-дилеров, при этом их совокупный среднемесячный оборот в 2015 году составил около 330 млрд долларов или 22 триллиона 440 млрд рублей по текущему курсу, говорится в исследовании «Рейтинг FOREX-дилеров в России 2015», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА».

В годовом выражении оборот российского форекса достигает 269 трлн 280 млрд рублей, что в 3,3 раза превышает размер российской экономики, составивший, согласно данным Росстата, 80 трлн 412 млрд рублей.

В целом россияне отнесли в форекс компании около 500 млн долларов, или 34 млрд рублей. Средний размер счета составляет около тысячи долларов.

Столь внушительный оборот дилеров при относительно небольшом размере привлеченных средств объясняется ключевой для форекс-услуг практикой предоставления клиентам кредитных плеч.

«В некоторых случаях величина плеча может достигать уровней 1 к 1000, то есть на каждый один рубль собственных средств дилер предоставляет клиенту 1000 рублей кредита, на которые и открываются позиции», – объясняют эксперты «Интерфакс-ЦЭА».

Наибольшее кредитное плечо, согласно тарифным планам, получают трейдеры с минимумом средств на счету – в большинстве случаев новички, что противоречит практике, например, рынка акций: там большие плечи получают квалифицированные инвесторы, с большим опытом и крупными депозитами.

Форекс-компании применять такую практику не желают. «Дилеры лишатся большей части существующей клиентуры, а также иссякнет приток новых инвесторов, которые, как правило, приходят к идее заняться валютными спекуляциями с минимальным багажом знаний и с небольшой суммой инвестиций, чтобы «попробовать». При этом предоставлять большое кредитное плечо крупным инвесторам дилеры не заинтересованы, так как это чревато большими рисками для самого дилера. Именно поэтому сообщество FOREX-дилеров на прямое предложение Банка России ввести понятие квалифицированного инвестора единодушно ответило отказом, понимая, что это существенно ограничит потенциал роста их бизнеса», – объясняют эксперты “Интерфакс-ЦЭА”.

Клиенты форекса не осознают весь масштаб принимаемых рисков, говорится в исследовании. Так, большинство трейдеров парадоксальным образом никогда не задумываются о том, в какой банк уходят их деньги.

«В большинстве случаев банки, в которых дилеры открывают счета, это небольшие банки в иностранных юрисдикциях (зачастую оффшорных), которые слабо регулируются и лишены каких-либо кредитных рейтингов», – говорится в исследовании.

В большинстве офшорных юрисдикций в банковском регулировании отсутствуют нормы, согласно которым средства трейдеров должны быть отделены от средств самого дилера. Фактически клиентские средства приплюсовываются к деньгам форекс-компании, и в случае финансовых проблем убытки дилера покрываются за счет средств клиента, а банкротство дилера автоматически влечет банкротство всех его клиентов.

«Одним из краеугольных камней развития рынка частных инвестиций в России является проблема низкой финансовой грамотности населения. Причем проблема заключается не в теоретической невозможности точно оценить риск (это делается довольно легко), а в банальном неумении трейдеров это делать», – констатируют в «Интерфакс-ЦЭА».

< ![CDATA[ ]]> http://www.finanz.ru/novosti/valyuty/oborot-rossiy…< ![CDATA[]]>

Привел статью почти целиком потому что каждое предложение на вес золота.

Начнем разбор полётов по каждому абзацу:

«Около 460 тысяч граждан России пользуются услугами форекс-дилеров». Это п…ц.

Других слов нет, потому такое количество жертв просто запредельно. И сейчас объясню почему.

По данным НАУФОР количество пайщиков (владельцев ПИФов) у нас в стране около 400 тысяч человек или меньше, чем количество граждан, отсылающих деньги в оффшор, надеясь что-то получить или просто лохов в стране.

Количество физических лиц, имеющих счет на Московской Бирже (не обязательно инвесторов, а по большей части спекулянтов, но тем не менее) составляет чуть больше 1 млн. человек.

Но эти цифры: количество форексников + количество пайщиков и владельцев счетов нельзя сравнивать по одной простой причине: по данным первого зампред ЦБ Сергей Швецов: «средняя жизнь такого счета(FOREX) составляет 9 месяцев».

Таким образом, количество 460 тысяч практически ежегодно обновляется, и приходят новые лохи.

Далее: «В годовом выражении оборот российского форекса достигает 269 трлн 280 млрд рублей, что в 3,3 раза превышает размер российской экономики, составивший, согласно данным Росстата, 80 трлн 412 млрд рублей. В целом россияне отнесли в форекс компании около 500 млн долларов, или 34 млрд рублей. Средний размер счета составляет около тысячи долларов.»

Для сравнения приведу оборот фондового рынка России с 2010 года.

В 2015-2016 год он почти не изменился и составил около 9,1 трлн. руб. или почти в 30 (!) раз меньше. Если убрать «плечи» 100:1, то получим почти 30% от фондового рынка в реальном выражении. То есть треть рынка теряется в казино под названием FOREX вместо присутствия этих денег на фондовом рынке.

Если бы каждый год поступало бы столько денег на российский рынок, то котировки наших компаний уже были бы на уровне американских. И не было этих мемов и сравнений Apple или Google со всем российским рынком по капитализации.

Дальше комментировать особо нечего: ничего, не понимающим и не знающим клиентам, дают огромные кредиты 1:1000, чтобы те сливали счета с молниеносной скоростью. И для подстраховки – все форекс-дилеры находятся в оффшорных юрисдикциях, чтобы не отвечать по своим обязательствам (или попросту воровать деньги).

Вы думаете, что деятельность в стиле «найди своего лоха» действует только в России? Ошибаетесь.

Даже в США, где действуют самые жесткие законы на финансовом рынке, работают такие лохотронщики:

Комиссия по ценным бумагам и биржам CША запретила работу крупнейшего в стране брокера рынка форекс – FXCM.

Компания, как выяснил регулятор, не только предоставляла доступ к торгам валютными парами, но также была вовлечена в игру против собственных клиентов.

Материнская компания брокера – FXCM Holdings LLC – для урегулирования обвинений согласилась выплатить штраф в размере 7 млн долларов, отозвать свою регистрацию в США и никогда не подавать заявку на повторное получение лицензии.

По данным американского регулятора, FXCM была аффилирована c одним из маркет-мейкеров рынка форекс, который осуществлял максимальный объем сделок клиентов компании.

Таким образом, FXCM занимала позиции на рынке, противоположные позициям клиентов, фактически играя против них. Компания скрывала тот факт, что владельцем маркет-мейкера, транслировавшего котировки, является ее сотрудник, занимавший должность управляющего директора, и умышленно сообщала ложные сведения Национальной фьючерсной ассоциации США (National Futures Association), чтобы получить регистрацию.

Одновременно FXCM вводила в заблуждение потребителей, заявляя, что сама не занимает позиций на рынке и не имеет конфликта интересов со своими клиентами.

FXCM – крупнейший forex-брокер в США с долей рынка 34% и третий по объему торгов в мире.

< ![CDATA[ ]]> http://www.finanz.ru/novosti/valyuty/odin-iz-krupn…< ![CDATA[]]>

Стоит заметить, что SEC зачистила рынок FOREX-брокеров и там уже почти невозможно работать гражданам на этом рынке. Вот так треть рынка закрыли одним махом.

А что российский ЦБ? А он объявил “крестовый поход” против форекса

Банк России намерен ограничить развитие в РФ форекс-компаний, деятельность которых мало чем отличается от казино. Об этом в четверг заявил первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов в прямом эфире на странице центробанка Facebook.

По словам Швецова, спекуляции на иностранных валютах являются “одним самых сложных видов инвестирования”, где неподготовленному инвестору практически невозможно заработать.

“Банк России не в восторге от этого бизнеса. Он удовлетворяет потребность человека в игре на бирже, эта потребность очень схожа с той потребностью, ради которой люди идут в казино. К сожалению, агрессивная реклама и не очень высокая финансовая грамотность, в том числе, привлекает на этот рынок и людей, которые искренне верят, что там можно заработать”, – сказал он.

ЦБ, по словам Швецова, не против того, чтобы люди получали адреналин, занимаясь валютными спекуляциями, но совершенно против того, чтобы люди теряли свои деньги, не понимая, что играют в финансовое казино. «Мы будем достаточно жестко продолжать и лицензировать, и надзирать за этим финансовым рынком, ограничивая его рост в РФ», – сказал он.

А толку от этих обещаний?

Форекс-дилеры лицензируются ЦБ с 2015 года. В настоящее время лицензию получили только 8 дилеров!

Откройте любой рейтинг или отчет по рынку Форекс: действующих контор более 30 (!). и более того, даже те, что с лицензией, предлагают работать через свои оффшорные компании, чтобы с них не было спроса.

Почему ЦБ лицензирует эти конторы по разведению и кроликов и не может закрыть те, что без лицензии? Таким образом, ЦБ показывает, что можно работать в черную и ничего за это не будет. Пока все эти конторы не закроются в России, грош цена любым высказываниям лиц из ЦБ.

У меня только один вопрос: зачем закрыли казино в стране?

Сделали специальные игровые зоны в стране, в которые никто не ездит, но зато расплодились подпольные и интернет казино.

Откройте казино обратно! Пусть народ идет туда и сливает деньги. Зато все прекрасно буду знать, куда они идут. А то людей завлекают торговлей и «инвестированием» на рынок FOREX, а потом эти игроки пишут, что торговля и «инвестирование» (замечу, что это не одно и тоже)- это развод. Торговля – это 95-97% вариант потерять деньги, FOREX – 100%, а инвестирование – это увеличение своего капитала.

Это абсолютно разные вещи, которые многие путают с ущербом для своего кошелька.