Крылатые ракеты и пушка-«невидимка»: каким будет новейший ракетный корабль «Каракурт»

Первый из 18-ти запланированных к постройке, кораблей этого класса будет спущен на воду уже в конце лета.

Универсальные пусковые установки крылатых ракет, автоматическая пушка-«невидимка», уникальный зенитно-ракетный комплекс и мощная система радиоэлектронной борьбы. Все это - новейший российский малый ракетный корабль проекта (МРК) 22800 «Каракурт». По своему боевому потенциалу «Каракурт» превзойдет корабли проекта типа «Буян-М», при этом он будет значительно меньше по размерам и водоизмещению.

«Каракурт» был спроектирован в Центральном морском конструкторском бюро «Алмаз» в Санкт-Петербурге. Головной корабль строят на питерском заводе «Пела». Еще один заложен в Феодосии на заводе «Море», два – на «Зеленодольском заводе имени А.М. Горького» в Татарстане. Размещение заказа на строительство «Каракуртов» сразу на трех предприятиях должно ускорить их создание с дальнейшей передачей флоту. Нет никакого сомнения, что появление кораблей этого класса существенно увеличит боевой потенциал ВМФ. В отличие от тех же «Буянов» автономность плавания «Каракурта» значительно больше. Это делает их универсальными боевыми единицами, способными действовать, как в прибрежной, так и дальней морской зоне.

При водоизмещении всего в 800 тонн шестидесятиметровый корабль несет целый арсенал самых современных ударных средств, артиллерии и систем ПВО. На нем расположена восьмизарядная универсальная пусковая установка 3С14, которая предназначена для запуска крылатых ракет «Калибр». Именно этими ракетами российские моряки с кораблей типа «Буян-М» и подводных лодок типа «Варшавянка» обстреливали хорошо защищенные объекты инфраструктуры террористической организации ИГИЛ (запрещена в России) на территории Сирии. Благодаря дальности полета ракет до 2,5 тысяч километров стрельба велась с акватории Каспийского и Средиземного морей.

Универсальность 3С14 позволяет размещать на ней не только дальнобойные «Калибры», но и запускать еще одну грозную новинку – противокорабельную сверхзвуковую крылатую ракету «Оникс». Особенность этой машины заключается в том, что она способна действовать в «стае». Наделенные искусственным интеллектом, ракеты самостоятельно классифицируют цели по типу, важности и, исходя из этого, выбирают тактику атаки. Даже восемь «Ониксов» на маленьком «Каракурте» позволит экипажу МРК идти на «Вы» против любого корабля противника; даже если это будет атомный авианосец.

«Оникс» стартует с дистанции в 800 километров. Понятно, что авианосная группа противника обнаружит «Каракурт» и примет меры для его уничтожения. Но взять корабль с наскока вряд ли получится. Корабль этого проекта – первый в российском ВМФ, вооруженный новейшим зенитно-ракетным комплексом «Панцирь-М». Это морской вариант сухопутного комплекса «Панцирь-С1». В основе комплекса современная радиолокационная станция на основе активной фазированной решетки. Такие сегодня ставят на истребители пятого поколения F-22 и Т-50. Это неподвижные радары, позволяющие мгновенно сканировать воздушное пространство вокруг корабля. В результате, боевой модуль «Панцирь-М» может обнаруживать и одновременно обстреливать до четырех целей. Боекомплект модуля составляют 32 ракеты, хранящиеся под палубой корабля, что позволяет ему выстоять в противовоздушном бою. По некоторым данным, «Панцирь-М» в перспективе получит уникальную зенитную ракету «Гермес-К», наведение на цель которой может корректироваться с беспилотника.

В дополнение к бортовому зенитно-ракетному комплексу, «Каракурт» имеет и самую лучшую на сегодняшний день автоматическую пушку-невидимку АК-176. Это новейшая разработка петербургского машиностроительного завода «Арсенал» выполнена по технологии «стелс». В отличие от предыдущих поколений подобных систем, у которых были круглые или овальные обводы башен, у новой пушки она выполнена из прямолинейных панелей. Именно они делают артустановку менее заметной для радаров противника.

Наведение орудия осуществляется цифровой системой управления. В артиллерийском погребе под артустановкой размещен арсенал из 152-х 76-миллиметровых снарядов. Автоматика орудия и средства подачи боеприпасов позволяют стрелять с темпом до 125 выстрелов в минуту. Благодаря системе охлаждения ствола возможна стрельба длинной очередью. При стрельбе по надводным или береговым целям дальность эффективной стрельбы составляет 16 км.

«Каракурт» имеет длину 65 метров, а ширину — 10 метров. В движение его приводят два дизель-электрических двигателя, при помощи которых корабль развивает скорость до 30 узлов. Дальность плавания составляет 2,5 тыс. морских миль. Этого вполне достаточно, чтобы, к примеру, самостоятельно дойти из Балтийского или Баренцева моря до Средиземного. То есть позволит нашему флоту оперативно реагировать на любое изменение ситуации.

Корабли типа «Буян-М» уже показали, что не учитывать факт их существования ни США, ни НАТО не вправе. Дальность ракеты «Калибр» позволяет поразить с Каспия любые цели террористов в Сирии. А из акватории Черного и Балтийского морей еще и на всей территории Западной Европы и Великобритании. «Каракурт» к тому же еще будет способен действовать и против крупных корабельных соединений. Это сделает его идеальным средством влияния на море

Источник: nnm.me