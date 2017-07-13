Игорь КОРОТЧЕНКО — о договоренностях и последствиях G20
Есть ли теперь надежда на нормализацию и развитие отношений между президентами России и США после саммита "большой двадцатки"? Какие договоренности были достигнуты? Будет ли проведена реальная совместная работа по сирийскому урегулированию? На эти и другие темы поговорили генеральный директор "Правды.Ру" Инна Новикова и военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко
— Это наша позиция?
— Это позиция и наша, и международного сообщества в целом.
— Американцы тоже так говорят. Но думают ли они так на самом деле?
— Маневрируют. Башар Асад — легитимный лидер. Решать его судьбу может только народ в ходе выборов. Выборы могут пройти под контролем международных наблюдателей. Чтобы прекратить гражданскую войну, конечно, нужен консенсус.
Прекратить ее можно только по сценариям, которые уже были успешно реализованы, например, в Ливане и Таджикистане, когда полевые командиры становились частью политического истеблишмента. Разумеется, речь идет о вменяемых полевых командирах, которые не запятнали свои руки убийствами, не были связаны с террористами. Кстати, для таких людей в астанинском формате предоставляется возможность встроиться в будущее политическое устройство Сирии.
У нас в Сирии сейчас находятся две военные базы — ВВС и военно-морская. На месте нынешнего полка материально-технического базирования будет расположена полноценная военно-морская база Тартус. Разумеется, эти закрепленные за Россией объекты должны остаться при любых будущих правительствах Сирии без права денонсации данных соглашений.
В конце концов, мы входили в Сирию и воевали там, в том числе и для того, чтобы обеспечить свою безопасность на дальних подступах к России. Поэтому наличие там наших баз — это гарантия того, что из регионов Ближнего Востока и Средиземного моря никакие угрозы нам не будут поступать.
Пока сложно сказать, о чем конкретно удалось договориться Путину и Трампу. Нам остается только следить за заявлениями сторон и реальными делами. В любом случае — они, видимо, пришли к какому-то общему выводу, договорились, что и как надо делать.
Раньше американцы хотели навязать нам свою концепцию бесполетных зон. Они делали это для того, чтобы затруднить действия российских ВКС и сирийской правительственной авиации во время нанесения ударов по террористическим организациям и сирийским отрядам вооруженной оппозиции, которые не хотят соблюдать перемирие.
В любой момент мы должны иметь возможность действовать сразу, исходя из ситуации, а концепция бесполетных зон фактически связывает нам руки. Для Владимира Путина это неприемлемо, тем более что мы демонстрируем в Сирии реальные военные успехи. Разменивать их на какие-то посулы и улыбки Трампа никто не будет. Либо мы будем реально договариваться, либо он пойдет, солнцем палимый, к себе в США.