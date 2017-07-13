Игорь КОРОТЧЕНКО — о договоренностях и последствиях G20

— Саммит G20 в Гамбурге, конечно, привлек внимание всего мира, ведь там состоялась долгожданная встреча президентов России и США, после которой все бросились анализировать, какими будут дальнейшие отношения между ними и нашими странами. Как вы считаете, чем знаменателен данный саммит? Какие у вас прогнозы, в том числе и по поводу личных отношений президентов?

— Конечно, встреча Владимира Путина и Дональда Трампа — это самое главное, что произошло на полях "большой двадцатки". Кто бы что ни говорил, но Россия и США — самые мощные державы современного мира, и от отношений между ними и их лидерами зависит очень многое. Давались разные прогнозы касательно того, чем закончится встреча Путина и Трампа. Мне кажется, при первом контакте важно возникновение личной химии, симпатии друг к другу. Мы, кстати, помним, что у Путина с Обамой никакой взаимной симпатии и в помине не было.

— Только личная неприязнь.

— Да, была глубокая личная неприязнь, но наш лидер ее тщательно скрывал, а Обама не стеснял себя в выражениях. Если бы президентом США стала известная своими русофобскими высказываниями госпожа Клинтон, между ней и Владимиром Владимировичем тоже не могло бы возникнуть каких-то личных симпатий.

Мы не ждали многого от встречи Путина и Трампа, но важно то, что, когда они увиделись, то, видимо, сразу поняли друг друга. Об этом взаимном интересе ясно говорит то, что длительность их встречи была увеличена чуть ли не в четыре раза.

Главное сейчас — это те поручения, которые по итогам встречи могут быть даны министерствам иностранных дел РФ и США, военным и другим структурам для того, чтобы интенсифицировать сближение позиций там, где это возможно. В первую очередь речь, конечно, идет о Сирии.

Хотим мы того или нет, но сегодня она является ключевой международной проблемой. В Сирии сталкиваются интересы десятков серьезных государств, идет война с международным терроризмом, на которой российские вооруженные силы показывают свою современную мощь и способность решать серьезные стратегические военные задачи.

Разумеется, если бы мы были слабыми и обиженными, то у Трампа и отношение к нам было бы соответствующим. Важно, чтобы при определении будущего Сирии Россия и США исходили из общей установки, что Сирия должна сохраниться в качестве светского суверенного государства.