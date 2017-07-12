Японцы проговорились: Россия для нас угроза!

Японское издание «Нихон кэйдзай» сыграло роль провокатора и обличителя, само того не ведая. Пока в Токио пытаются убедить Москву в дружелюбии и желании работать над совместными проектами на Курильских островах, японские СМИ призывают не допустить разрушения сплоченности мирового сообщества. И кто ж ему угрожает? Россия и Китай, как оказалось…

Москва и Пекин, мол, заняли неправильную позицию, не желая введения Штатами новых санкций против Пхеньяна. Как же так, ведь им было сказано, что Японии и США пришелся не по нраву тот факт, что Северная Корея провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты? Пхеньян нужно остановить, а мировое сообщество обезопасить.

Но чем в реальности руководствуются «братья по разуму»? Заботой о мировом сообществе или о продвижении своих интересов в регионе?

Несомненно, второе. Российский и китайский лидеры провели переговоры и договорились о том, что Пхеньян должен заморозить ядерную и ракетную программы в обмен на отказ США и Южной Кореи проводить совместные военные учения. Мало того, они потребовали немедленного свертывания проекта размещения системы ПРО THAAD на территории Южной Кореи.

Японцы больше переживают о том, что Россия и Китай намерены лишить американцев влияния в этом регионе, тем более, что в Гамбурге Путин с Трампом не смогли придти к единому знаменателю по северокорейской проблеме. Да и Си Цзиньпин вроде бы заверил Синдзо Абэ, что тесное сотрудничество продолжится, но твердых гарантий не дал, что позиция Токио и Вашингтона Пекином будет поддержана.

И вот волчары скидывают овечьи шкуры: Китай и Россию нужно силой заставить изменить свою позицию и ради этого применить жесткие меры. Сначала американцы ввели санкции против китайских банков, пытаясь исключить Пхеньян из международной финансовой системы.

Россия под санкциями, итак, уже не первый год ходит, поэтому нужно на нее давить через Совбез ООН. Проект американской резолюции о введении жестких санкций против КНДР был внесен, но всю малину опять испортили русские: «Это - не МБР, а ракета средней дальности» и «Санкции не помогут урегулированию проблемы».

Урегулированию проблемы, конечно же, не помогут, а вот сильней надавить на строптивый Пхеньян получится. Тем более, что уступать свои позиции в регионе России и Китаю японцы с американцами не желают. Отсюда и громкие заявления Токио о необходимости укрепить обороноспособность, углубить связи с Вашингтоном и Сеулом и подать сигнал Москве с Пекином.

Сигнал подан, мы его оценили правильно

Япония «попутала берега», решив, что Россия оголит свои фланги. Несмотря на то, что российско-корейская граница всего лишь 39,4 километра, в том числе речная и морская, ее история не забыта. Она имеет важное стратегическое значение: стык границ России и Кореи изолировал Китай от доступа к акватории Японского моря.

Вплоть до 1945 года, когда Корея находилась под властью Японии, Советский Союз защищал на этом участке свои территории от вторжения японских интервентов, желающих пограбить природные ресурсы южного Приморья. Позже, в 1990 году СССР и КНДР договорились о госгранице по фарватеру Туманной: остров Ноктундо был признан советским, чему Сеул не обрадовался, границы не признав. Вот и очередной камень преткновения.

Первый – желание японцев прибрать к рукам российские Южные Курилы, ради которых Токио приходится симулировать желание сотрудничать с Россией в торгово-экономическом плане. Теперь еще один территориальный спор в Азиатско-Тихоокеанском регионе: союзник США и Японии желает «приватизировать» российский остров Ноктундо на юге Приморского края. И при таком раскладе Россия должна уступить свои позиции в регионе?

Впрочем, вопрос не только в России. На Туманной в районе «моста Дружбы» сходятся границы трех государств – России, КНДР и КНР. Вроде бы, причем тут Южная Корея? Просто Сеул не признает КНДР и все соглашения, подписанные его руководством. Сейчас же при поддержке своих союзников пытается подготовить идеологическое обоснование для предъявления территориальных претензий к России в будущем.

Это очень удобно: вклиниться между Китаем и Россией на границе? Американцам явно эта идея пришлась по душе. Разместить свои военные базы на Южных Курилах и на территории Приморского края, буквально воткнувшись носом в русскую землю, так заманчиво. Вашингтон сделает все, чтобы Сеул не отступился от своих планов. КНДР же должна сыграть роль разменной монеты в новой геополитической игре.

Осталось только ввести в заблуждение Россию и Китай, внушив им мысли о необходимости стреножить якобы зарвавшегося Ким Чен Ына и предать свои национальные интересы. Отличная задумка, но план, как всегда, подкачал. Болтливые японские СМИ не удержались и проговорились: Россия и Китай – угроза для мира. Но ведь для Японии основа мира – это Штаты? Поэтому читай: Россия и Китай – угроза порядку, во главе которого царила Америка.

Вот так всегда: на поверхности крики об агрессии Северной Кореи, а если копнуть глубже, то выясняется, что в планах изоляция и взятие под контроль основных геополитических противников США. Отсюда и злость на Россию, не желающую подставляться под удар и требующую разумных подходов по северокорейской проблеме. Эх, всему Вас учить надо, «гегемоны»!