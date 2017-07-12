«Тятя! тятя! Наши сети притащили ...»(с)

В Госдуму вносится законопроект о штрафах за распространение недостоверного, противоправного и порочащего контента в соцсетях



В Госдуму в среду, 12 июля, будет внесен проект поправок в 149 федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации» и Кодекс об административных правонарушениях, которые установят ответственность за отказ удалить противоправный и недостоверный контент из социальных сетей. Об этом журналистам сообщили авторы законопроекта, член комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Сергей Боярский и член комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Андрей Альшевских.

По словам Боярского, документ, вводя ответственность за распространение недостоверных, противоправных и порочащих честь и достоинство сведений в социальных сетях отвечает вызовам современности.

«Мы взяли за основу опыт наших зарубежных коллег, а именно парламентариев из федеративной республики Германии. Бундестаг, также отвечая на вызовы современного информационного пространства, принял достаточно жесткий законопроект, установив ответственность за отказ удалить противоправный и недостоверный контент в размере от 500 тысяч до 5 миллионов евро. Наш тоже будет не мягким, в частности, ответственность для физических лиц в случае отказа от удаления такого рода информации составит от 3 до 5 миллионов рублей, для юридических лиц – от 30 до 50 миллионов рублей. Соответствующие поправки также необходимо будет внести в Кодекс об административных правонарушениях», — сообщил Боярский.

Он подчеркнул, что в первую очередь речь идет об ответственность для организаторов распространения информации – операторов социальной сети, которыми могут являться физические или юридические лица. «Для физических лиц-пользователей эти меры, скорее, упреждающие», — указал он.

Он отметил, что предложенную концепцию законопроекта «поддержал Координационный совет фракции, впереди рассмотрение инициативы на площадках двух комитетов, заключение правового управления Госдумы». Также документ рассмотрели экспертные советы фракции.

Первый заместитель руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по законопроектной деятельности, глава Координационного совета Андрей Исаев сообщил, что «вопрос обсуждался во фракции, фракция уведомлена о внесении соответствующего законопроекта».

«Мы сочли его чрезвычайно интересным. Да, устанавливаются очень высокие и реально ощутимые штрафы за распространение противоправного контента. Но мы видим с вами, что небольшие штрафы на сегодняшний день не останавливают людей от распространения клеветы, разжигание социальной, национальной и религиозной розни. Потому что зачастую проплаты этого контента оказывается в десятки раз выше, чем штрафы. Поэтому в данном случае штрафы установлены высокие», — пояснил парламентарий.

Исаев обратил внимание, что авторы при подготовке инициативы «использовали опыт Бундестага, можно сказать, цитадели европейской демократии, где установлены именно такие высокие, именно в такое количество раз превосходящие среднюю заработную плату по Германии штрафы за неудаление противоправного контента как для физических, так и юридических лиц».

«Поэтому мы рассчитываем, что сторонники европейских ценностей, как среди политиков, так и среди средств массовой информации поддержат данный законопроект. Законопроект будет внесен сегодня в Государственную Думу», — добавил Исаев.

Член комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Андрей Альшевских, со своей стороны, отметил, что после внесения профильные комитеты приступят к рассмотрению законопроекта и подготовке его к первому чтению. «И уже ко второму чтению, если будут какие-то конкретные предложения, может быть, где-то смягчение, может быть, где-то усиление ответственности, то это все будем рассматривать, уже ко второму чтению эти все предложения будут учтены», — сказал он.

Сергей Боярский указал, что «законопроект не предполагает создания какого-то нового регулирующего органа». «По сути, следить за чистотой отношений внутри социальной сети будут сами пользователи. И крупные социальные сети, которые сегодня действуют на территории Российской Федерации, в соответствии с нашими предложениями должны будут создать в своей структуре круглосуточно работающий административный орган, другими словами, оператора социальной сети, чтобы любой желающий мог пожаловаться туда на противоправную или порочащую честь и достоинство информацию, которая должна будет заблокирована в течение суток. Также оператору вменяется обязательства по накоплению и хранению таких жалоб, такой информации с тем, чтобы это впоследствии могло стать предметом судебных разбирательств», — заключил Боярский.

ЗЫ: OLDi — для крикунов, которые сейчас начнут верещать, что мол "да пошлют этот закон все соцсети по известному адресу и никто его не будет соблюдать!". Есть такая поисковая система, небольшая, провинциальная — ГуГель зовётся. И не так давно постановлением российского суда (заметьте, не гаагского, не бостонского и даже не нюрнбергского!!!!), той системе было вынесено предупреждение и выписан штраф… небольшой, всего то почти 500 миллионов рублей… и указано, что если штраф тот не заплатят, и проценты по его просрочке, а так же не выполнят все требования российского законодательства, то их просто … нет, не расстреляют, просто заблокируют в России. Так вот все хомячки дружно пищали и радовались, рассказывая всем "куда пошлет эту Рашку с ее судами и штрафами великий ГуГель". Но время шло и… ГуГель штраф выплатил, с процентами и извинениями. А чуть позднее тот же ГуГель немножко ОПОЗДАЛ с удалением контента, запрещенного в России со своих поисковиков и… его заблокировали! И ГуГель опять срочно выплатил штраф и всё быстро вычистил, пообещав властям России больше так не делать:)

Так что ждём закона:) И посмотрим, кто решит его выполнять, а кто навсегда покинуть просторы рунета:) Благо для мониторинга не понадобятся штатные сотрудники — есть куча пользователей, которые добровольно и с радостью помогут рунету освободиться от всякой швали:)

Источник: nnm.me