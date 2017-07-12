Реновация в твоем кармане. Литовский опыт

Сложилось у меня впечатление, что «Фонд содействия реновации» ломится в протоптанные ЕС либерастами ворота. У нас, в Литве, под влиянием лучшего опыта менеджеров фирм ala«Рога и копыта», узаконена почти принудительная реновация. Суть в том, что подрядчики, «выигравшие» конкурс на реновацию за то, что они «ближе к императору» и получившие права мегазастроя, оборзели настолько, что сами внесли поправки к закону, угрожающие лишить льготы на НДС за отопление , отказавшихся пойти на сделку с ними, попутно лишив заказчика, то есть жителей реновируемого дома, права самому выбирать поставщика материалов. По предложенной ими схеме, они собираются высосать все пособие, предлагаемое людям государством, или ЕС себе, загоняя людей на 20 лет в кабалу иностранных банков. Вложения окупятся: стройфирма получит тройную прибыль сразу, не забывая, конечно, законодателей. Банки отмоютпособие по умолчанию и притом посадят дурачков на инфляционную иглу на 20 лет, а там, или дом разрушится, или сам не дотянешь до обещанного счастливого будущего. Даже предлагаемое ими обязательное утепление дома по расходам в разы менее рентабельно, чем застекление лестничной клетки, балконов и лоджий и грамотного перехода с однотрубной колонки к независимой трехтрубной системе. Слава богу, что при «обсуждении», точнее навязывании проекта потенциальным жертвам, я имел при себе свой проект реновации с тем же коэффициентом экономии тепла, но с подсчетом расходов на материалы, которые были в два с половинной раза ниже предлагаемых противной стороной даже по розничными ценами- (в два с половинной раза, Карл!), не смотря уж на расценки работ. При отсутствии аргументов, да и при голосовании коллектива многоэтажки против, шакалы отступили на отпущенный законом период – год.

Я пишу это к тому, что за неудачную попытку мелкого ограбления вам бы грозил реальный тюремный срок, а за крупномасштабный миллиардный распил денег- почести да медали. Не за дорого ли прогибаться 20 лет на отмывание денег за свой счет чужим банкам вместо того, чтобы иметь то же самое, но через 7 лет? Пока банки дают кредиты. Пока…