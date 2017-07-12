Проверка боеготовности Черноморского флота: Крым под защитой

Щелкнуть НАТО по носу? Отличная идея. В Крыму подняты по тревоге береговые и корабельные соединения. Ракетные, противолодочные и минно-тральные корабли выдвинулись в районы полигонов боевой подготовки. Черноморский флот проходит проверку на боеготовность, пока западные «партнеры» строят планы по устрашению Москвы в акватории Черного моря.

Цель проверки – способность флотских штабов организовать управление силами и способность соединений и частей ЧФ выполнить возложенные на них командованием задачи. Проверка продлится несколько дней, но сигнал американцам и Киеву, главное, уже дан. Бдительность российских моряков остается на высоте, так что к вероятным провокациям мы будем готовы.

Ведь скоро начнутся американо-украинские учения Sea Breeze-2017. В них будут участвовать военнослужащие из 17 стран. Поэтому корабли, самолеты, береговые технические средства ЧФ и спутники орбитальной группировки ВКС России продолжают вести наблюдение за этими маневрами, взяв под контроль все «телодвижения» НАТО в акватории Черного моря.

Пора напомнить нашим соседям и геополитическим противникам, что на Черном море доминировать будет только Россия. Хотя желание НАТО «прописаться» в регионе становится все более явным. Корабли Альянса курсируют через проливы Босфор и Дарданеллы один за другим, а военно-морские учения в Черном море давно превзошли натовские нормативы, принятые для других морей-океанов. Захотели вести разговор с Россией с позиции силы? А силы-то свои рассчитали?

Американские аналитики из Stratfor прогнозируют, что НАТО и в будущем станет проявлять к черноморскому региону повышенный интерес, совершая все более частые вылазки в Черном море. Эта акватория представляет для Альянса стратегическую ценность, поэтому борьба за влияние в регионе лишь обострится, но никак не пойдет на спад.

Американцы, правда, недовольны тем, что Россия превосходит силы НАТО в регионе по ряду позиций: в авиации и силе флота, в том числе и подводного. Особое место занимает и Крым. Впрочем, глава Крыма Сергей Аксенов уверен, что опасаться усиления военно-морской группировки НАТО не стоит. В Крыму сосредоточено такое количество подразделений, способных выполнить любую боевую задачу, что еще вопрос, кому и кого стоит бояться.

Россия отразит любую агрессию, но и попытки натовцев пробраться к нашим границам мы без внимания не оставим. Это же касается и желания Киева вернуть Крым при поддержке западных покровителей. Или не вернуть, а получить возможность перепродать американцам?

Штаты планировали разместить в Крыму систему ПРО и ЗРК «Патриот», чтобы контролировать воздушное пространство России, но обманулись в своих ожиданиях. Переиграли сами себя, затеяв евромайдан и свержение Януковича. Теперь не получится реализовать задачи по блокировке российских баллистических ракет на огромной территории.

А ведь Джо Байден как-то объяснил журналистам, почему Вашингтон никогда не признает Крым российским и продолжит сотрудничать с Киевом: «Ключевым интересом для нас является Крым, который был подконтрольным Киеву до 2014 года». После Майдана здесь должна была появиться база НАТО, закрывающая России контроль над Черным морем.

Ну, что ж, халява кончилась. Крым и Севастополь вошли в состав России. И как правильно отметил Аксенов, ответ на агрессию будет дан, даже не стоит сомневаться. Сапоги натовцев не будут топтать русскую землю…