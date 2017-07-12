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«Геополитика газовых труб»: Николай Стариков о важности «Турецкого потока»

16:53. 12 июля 2017 Просмотров - 3 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://tvzvezda.ru
Мир переживает период, который можно назвать геополитикой газовых труб

Российский общественный и политический деятель, лидер «Партии Великое Отечество» Николай Стариков в связи с появившейся сегодня новостью о том, что Анкара смогла договориться с «Газпромом» по финансированию «Турецкого потока» на территории Турции, рассказал, почему строительство газопровода является важным не только в финансовом, но и в стратегическом плане.

По словам Старикова, газопроводы «Южный поток», который сегодня носит название «Турецкий поток», и «Северный поток-2» не являются только «средствами доставки углеводорода в ту или иную точку мира».

«Речь идет о строительстве геополитических нитей, которые либо связывают, либо разрывают между собой страны и континенты», — считает политик.

Также Стариков отметил, что США будут использовать все возможности для последовательного давления на Россию, в том числе и в газовом сегменте.

«Соединенные Штаты Америки последовательно оказывают давление на Россию. Один из факторов этого давления, как сегодня совершенно очевидно, это налаживание поставок сжиженного американского газа в Европу. Это значит, что американцы будут давить на всех, с кем Россия пытается совместно строить газопроводы для доставки углеводорода на европейскую часть континенты», — объяснил он.

В частности, Соединенные Штаты могут использовать якобы объективные ситуации, которые будут вынуждать Европу отказываться от поставок российского газа. Например такие, как война на Украине или проблемы со строительством газопровода.

«Что касается конкретно ситуации с Турцией, это уже не первая новость, когда вроде вот-вот должно начаться строительство этого газопровода, вот завтра, вот уже совсем, а оно так в активную фазу и не переходит. Поэтому я предлагаю сильно этим новостям не радоваться, внимательно следить за событиями и понимать, что американцы будут давить в этой ситуации на Турцию для того, чтобы предложить им что-то другое за затяжку или вовсе за полное торможение строительства «Турецкого потока». Точно такая же ситуация будет и в отношении «Северного потока-2». Одним словом, мир сейчас переживает период, который можно назвать геополитикой газовых труб», — резюмировал Николай Стариков.

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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