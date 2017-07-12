Чубайс требует денег на борьбу с глобальным потеплением

Огромный вклад в разоблачение пропаганды потепления и газовых выбросов внес российский ученый академик Кирилл Кондратьев, заявивший в интервью газете «Известия» от 19.07.2002 года:

Победа Трампа знаменует среди прочего победу идей климатических скептиков. Противники климатической аферы долгие годы проводили многочисленные конференции и «круглые столы», но толку было мало, их не слушали и затыкали. Все либеральные СМИ работали на страхи обывателя о глобальном потеплении, а реальные и катастрофические события списывали на результат деятельности промышленности и безумие человечества. Звездой климатических изменений из-за «потепления» в течение длительного времени был лорд Монктон, сформулировавший основные вопросы к сторонникам так называемого климатического консенсуса.

«Глобальное потепление – это миф, проблему придумала научная мафия. Но мошенники от науки получали все больше и больше денег на свои аферы, получали миллиарды долларов, и в этом участвовали и заняты десятки тысячи "ученых" и их обслуги. Они утверждают через подконторольные СМИ что существует консенсус по этому поводу.

Но позвольте, какая же может быть наука с консенсусом? Наука развивается только на основе противоречий. А если консенсус – это уже могила, а не наука. История с глобальным потеплением – лишь одна из иллюстраций гигантской бюрократической активности, ежегодно поглощающей сотни миллиардов долларов вместо инвестирования их в развитие науки.



А, подводя итоги, замечу следующее: сокращать выбросы углекислого газа в атмосферу нереально, даже если было бы нужно».

После ряда смелых выступлений на ученого начались гонения, субсидирование его работ резко сократилось, его контакты также ограничили, отозвав ряд приглашений на международные конференции. Между тем, сторонники «глобалворминга» процветали – в частности Гидромет, на антинаучную и прямо мошенническую деятельность указывал Кондратьев.

Только объем финансов, контролируемых международной эколого-климатической мафией ученый по недостатку тогдашней информации преуменьшил – не сотни миллиардов, а полтора ТРИЛЛИОНА в год!

К этой сумме мы еще вернемся. Публичные выступления авторитетных людей науки также недвусмысленно опровергают политическую пропаганду, выдаваемую за новую теорию.

Бьорн Ломборг выпустил свое «Скептическое руководство» по «глобальному потеплению» и за год книга стала настольным пособием для всех людей, просто интересующихся данной темой. Удар по климатистам был нанесен.



Но голоса звучали всё громче, так известный физик из Принстона Фримен Дайсон, заявив о полной поддержке Обамы и назвав себя 100% демократом, указал, что в вопросе климата президент не на той стороне, а республиканцы взяли правильную сторону. Джеймс Лавлок, сам создатель экологической концепции единого организма Земли, подверг резкой критике «климатистов», назвав их теории антинаучными и просто сумасшедшими.

Между тем, сторонники борьбы с «изменением климата» путем сокращения карбонового следа проводили свою политику через специализированные структуры ООН. Парижская конференция по климату знаменовала новую страницу в деятельности энвайронменталистов после Рио 1992 и Киотского протокола 1997.

Сейчас – в ноябре сего года проходит собрание на ту же тему в Марракеше, но оппозиция уже зазвучала на равных. И даже с превосходящих позиций, ибо у скептиков есть солидная научная база, а у горе-экологистов только политический заказ, правда весьма щедро оплачиваемый.



Саму тему «потепления» вбросил Морис Стронг при дальнейшей поддержке Альберта Гора, нередко высмеиваемого в американском сериале «Саут-парк». Совершенно справедливо, ибо науки в риторике Гора не было – только пропаганда.

Чего же добивались – и добиваются до сих пор! – полит-экологи, климатисты и энвайронменталисты? Усиления контроля над жизнью людей на всех уровнях, включая и их личное пространство. Кстати, успех таких движений как Брекзит и TEA PARTY, приведший в конце концов Трампа свидетельствует о кардинальном несогласии народов на новый тоталитарный контроль.

Слишком уж известны результаты деятельности таких знатных «экологов» как Адольф Гитлер и Пол Пот. А они ведь были экологами даже без кавычек. Вся идеология бесноватого фюрера базировалась на защите окружающей среды – от человечества, не зря же иконой современных экологов являются германские нацисты, плюс различные архаико-авторитаристские движения, хотя прямо и публично это ими не признается?

Так Альфред Тепфер, открывающий в свое время дверь ногой в кабинет Гиммлера и доживший до 100 лет, учредил премию своего имени и раздавал ее сочувтсвующим и пишущим пропагандистам. Премия существовала и в форме стипендии с поездкой в Германию.

Итак, CO 2 это необходимый элемент в природе, попытки его «ограничить», связав с промышленной деятельностью человека являются явной пропагандой и квазирелигией с целью ограничить конкурентов в виде реальной науки и реального прогресса.



Ведь изменение климата определяется сотнями факторов, в том числе и природных, естественных – даже "глобальные активисты" это признают. А исключительная ориентация на карбоновый след – является антинаучной пропагандой в целях заинтересованного лобби.

Но за 1,5 трлн долл. пойдут на многое. И на подлоги в статистике, разрабатываемой в спецструктурах ООН. Ранее охотились за "врагами народа", теперь с подачи Гора, Стронга и ООН врагом человечества объявили карбоновый след и коров, испускающих метан. Конечно, данный бред не мог продолжаться долго – и сейчас под пристальным вниманием оказались сами эти структуры, финансирующие в течение многих лет пропаганду экологизма – от «озонового слоя» до «изменений климата».

Доктор Рой Спенсер заявил ранее в этом году: «Глобальное потепление и изменение климата, даже если они и на 100% происходят по вине человека, то настолько медленно, что не могут быть обнаружено кем-либо в течение обозримого времени. Ураганы, торнадо, наводнения, засухи и другие стихийные бедствия до сих пор не показывают каких-либо явных долгосрочных изменений.



Политики просто продвигают свои цели, например, вводя налог на углероды и продвигаю сверхдорогую солнечную энергию. И соответственно они превращают обычные и регулярные природные явления и катаклизмы в "доказательства" глобального "изменения климата"».

Лауреат Нобелевской премии по физике за 1973 год доктор Джайевер (Dr. Ivar Giaever) заявил недавно: «Глобальное потепление не является проблемой. Я сказал это и Обаме – простите, господин Президент, но Вы ошибаетесь, эти страхи безосновательны».

Страх безоснователен по факту, но вполне обоснован по капиталу: торговля углеродным следом равняется полутора триллионам долларов в год, это эквивалент 4 млрд долл. в день!

Затраченными на такие вещи, как биотопливо, ветряные турбины, убивающие летучих мышей и прочие химеры типа солнечных генераторов. На это неоднократно указывал известный британский публицист Джеймс Делингпол.

После Брекзита и победы Трампа появился такой неологизм как Clexit, т. е. выход из Парижского климатического договора. Это уже факт и «политическая корректность» с «мультикульти» уходят в прошлое.

Хотя и они были на самом деле инструментами колониализма, заставляя людей насильственно обращать внимание на искусственные общности, часто и созданные в лабораториях Колумбийского и Гарвардского университетов. Прошлое позади, будущее – впереди, не так ли? Очевидно.

Обратим внимание читателя на некоторые натуралистические факты. Эпоха «глобального потепления» а равно и «изменения климата» заканчивается – победа Трампа знаменует среди прочего популяризацию идей климатических скептиков.



Первым звонком был «Брекзит», вторым – Трамп и третьим звонком станет формирование новой энергетической политики прежде всего в США. Как заявляют сами скептики – факты на нашей стороне и наш человек в Белом Доме.

Федеральное Собрание и Государственная Дума обязаны отклонить и не подписывать «Парижский договор по снижению выбросов СО», который яростно проталкивает Анатоль Чубайс.

Сергей Рютин

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