Загадка тэртерийских глиняных табличек

В 1961 году научный мир облетела весть об археологической сенсации. Нет, гром великого открытия прозвучал не из Египта или Месопотамии. Неожиданная находка обнаружилась в Трансильвании, в маленьком румынском поселке Тэртерии.

Что же поразило эрудированных мужей науки о древностях? Быть может, ученые наткнулись на богатейшее захоронение вроде гробницы Тутанхамона? Или перед ними предстал шедевр древнего искусства? Ничего подобного. Всеобщее возбуждение вызвали три крохотные глиняные таблички.

Ибо были они испещрены загадочными рисунчатыми знаками, поразительно напоминающими (как заметил уже сам автор выдающегося открытия, румынский археолог Н. Власса) шумерскую пиктографическую письменность конца IV тысячелетия до н. э.

Но археологов ждал еще один сюрприз. Найденные таблички оказались на 1000 лет старше шумерских! Оставалось только гадать: каким образом почти 7 тысяч лет назад, далеко за пределами прославленных древневосточных цивилизаций, там, где его совершенно не ожидали, очутилось древнейшее (на сей день) в истории человечества письмо?

Шумеры в Трансильвании?

В 1965 году немецкий шумеролог Адам Фалькенштейн высказал предположение, что письменность возникла в Тэртерии под влиянием Шумера. Ему возразил М. С. Худ, доказывая, что тэртерийские таблички вообще не имеют никакого отношения к письменности. Он утверждал, что шумерские купцы некогда навещали Трансильванию, вот их-то таблички и были скопированы туземцами. Разумеется, смысл табличек понятен тэртерийцам не был, тем не менее это не мешало им использовать их в религиозных обрядах.

Спора нет, идеи Худа и Фалькенштейна оригинальны, однако есть в них и слабые места. Как объяснить разрыв в целое тысячелетие между появлением тэртерийских и шумерских табличек? И разве можно скопировать то, что еще не существует?

Другие специалисты связывали тэртерийскую письменность с Критом, но здесь провал во времени достигает уже двух тысячелетий.

Не осталось без внимания открытие Н. Власса и у нас. По заданию доктора исторических наук Т. С. Пассек вопрос о пребывании шумеров в Трансильвании расследовал молодой археолог В. Титов. Узы, к единому мнению о сущности тэртерийской загадки так и не пришли. Однако эксперт-шумеролог лаборатории Института археологии АН СССР А. Кифишин, проанализировав накопленный материал, пришел к выводам:

1. Тэртерийские таблички — осколок широко распространенной системы письменности местного происхождения.

2. Текст одной таблички перечисляет шесть древних тотемов, совпадающих со «списком» из шумерского города Джемдет-Иасра, а также печатью из захоронения, относящегося к венгерской культуре Кереш.

3. Знаки на этой табличке следует читать по кругу против часовой стрелки.

4. Содержание надписи (если ее прочитать по-шумерски) подтверждается находкой в той же Тэртерии расчлененного трупа мужчины, что служит признаком существования у древних трансильванцев ритуального людоедства.

5. Имя местного бога Шауэ идентично шумерскому богу Усму. Эта табличка была переведена так: «В княжение сороковое для уст бога Шауэ старейшина по ритуалу сожжен. Это десятый».

Так что же все-таки таят в себе тэртерийские таблички? Прямого ответа пока нет. Но ясно: лишь изучение всего комплекса памятников культуры Турдаш-Винчи (а именно к ней относится и Тэртерия) может приблизить нас к разгадке тайны трех глиняных табличек.

Дела давно минувших дней

Берега реки, по которой бурлачили корабли,

травой заросли…

Военная дорога, по которой катились колесницы, заросла травой плача…

в городе жилье превратилось в руины.

Из шумерской поэмы «Проклятье над Аккадом»

Километрах в двадцати от Тэртерии находится холм Турдаш. В его недрах погребено древнее поселение земледельцев периода неолита. Холм раскапывали еще с конца прошлого века, но полностью так и не раскопали. Еще тогда внимание археологов привлекли пиктографические знаки, прочерченные на обломках сосудов.

Такие же знаки на черепках нашли и в родственном Турдашу неолитическом поселении Винча в Югославии. Тогда ученые сочли знаки за простые клейма владельцев сосудов. Потом турдашскому холму не повезло: ручей, изменив свое русло, почти смыл его. В 1961 году археологи появились уже на холме Тэртерии.

Тяжела, но необычайно увлекательна профессия археолога, чем-то напоминающая работу криминалиста. Но если криминалист восстанавливает эпизоды своей современности, то археологу приходится зачастую по едва приметным признакам реконструировать события многовековой давности.

И там, где глаз неспециалиста видит лишь однородные пласты земли, знаток обязательно различит остатки древнего жилища, очага, обломки керамики и орудия труда. Каждый слой хранит в себе неповторимые следы жизни поколений людей. Такие слои археологи называют культурными.

Работа ученых близилась к завершению; казалось, Тэртерия открыла все свои тайны… И вдруг под самым нижним слоем холма была обнаружена яма, заполненная золой. На дне — статуэтки древних идолов, браслет из морских раковин и… три маленькие глиняные таблички, покрытые пиктографическими знаками. Рядом обнаружили расчлененные и обгоревшие кости взрослого человека. По-видимому, здесь древние земледельцы приносили жертвы своим богам.

Когда улеглось волнение, ученые внимательно осмотрели маленькие таблички. Две имели прямоугольную форму, третья была круглой. У круглой и большой прямоугольной табличек в центре находилось круглое сквозное отверстие. Тщательные исследования показа-ли: сделаны таблички из местной глины. Знаки наносились только с одной стороны. Техника письма древних тэртерийцев оказалась очень проста: рисунчатые знаки процарапывались острым предметом на сырой глине, затем табличку обжигали.

Попадись такие таблички в далеком Двуречье, никто б и не удивился. Но шумерские таблички в Трансильвании! Это поражало воображение.

Тут-то и вспомнили о забытых знаках на черепках посуды из Турдаш-Винчи. Сравнили их с тэртерийскнми: сходство было очевидным. А это говорит о многом. Письменность Тэртерии возникла не на пустом месте, а являлась составной частью распространенной в середине VI — начале V тысячелетия до н. э, пиктографической письменности балканской культуры Винчи.

Первые земледельческие поселения появились на Балканах еще в VI тысячелетии до н. э., а через тысячу лет земледелием занимались уже на всей территории Юго-Восточной и Центральной Европы. Как жили первые земледельцы? Сначала они обитали в землянках, обрабатывали землю каменными орудиями. Основной посевной культурой был ячмень. Постепенно внешний вид поселения менялся.

К концу V тысячелетия до н. э. появляются первые глинобитные дома. Дома возводились очень просто: ставился каркас из деревянных столбов, к нему прилаживали стены, сплетенные из тонких прутьев, которые потом обмазывали глиной.

Обогревались жилища сводчатыми печами. Не правда ли, такой дом очень похож на украинскую хату? Когда же он ветшал, его сносили, выравнивали место и строили новый. Таким образом, древний поселок постепенно рос ввысь. Шли столетия, и постепенно земледельцы стали осваивать топоры и другие орудия, сделанные из меди.

А как выглядели древние обитатели Трансильвании?

Многочисленные статуэтки, найденные при раскопках, могут частично воссоздать их облик.

Вот перед нами вылепленная из глины голова мужчины. Спокойное мужественное лицо, крупный с горбинкой нос, волосы зачесаны на пробор, а сзади собраны в пучок. Кого изобразил древний скульптор? Вождя, жреца или просто соплеменника — сказать трудно. Да это и не столь важно. Важно другое: перед нами не застывшее изваяние, выполнявшееся по определенным и строгим канонам, а лицо человека — древнего жителя Трансильвании. Он будто смотрит на нас из глубины семи тысячелетий!

А вот сильно стилизованное изображение женщины. Тело покрыто сложным геометрическим орнаментом, образующим замысловатый узор.

Такой же орнамент встречается и на других статуэтках культуры Турдаш-Винчи. Судя по всему, это хитросплетение линий имело какой-то смысл. Была ли это татуировка, которой, возможно, украшали себя модницы того времени, или во всем этом таился какой-то магический смысл, ответить трудно; женщины не очень любят раскрывать свои тайны.

Особый интерес представляет большой ритуальный кувшин, относящийся к раннему периоду винчанской культуры. На нем мы видим рисунок, вероятно, внешнего вида святилища, причем изображение это опять-таки очень напоминает святилище древних шумеров. Опять случайное совпадение? Но ведь два святилища отделены друг от друга почти двадцатью веками!

Впрочем, откуда такая уверенность в датах? И как вообще удалось определить возраст тэртерийских табличек, если при раскопках Тэртерии не обнаружено остатков керамической посуды, по которой обычно датируются находки?

Физика помогает истории

…Грифель светло-огненный в руке… держит.

На табличке звезду благого неба рисует…

Из шумерской поэмы «О построении храма»

На помощь историкам пришли физики. Профессор Чикагского университета Вилард Либби разработал метод датировки по радиоактивному углероду С-14, за что его впоследствии наградили Нобелевской премией.

Радиоактивный углерод С-14, образующийся в атмосфере Земли в результате воздействия космического излучения, окисляется и усваивается растениями и животными. Однако его содержание в мертвых тканях постепенно убывает, при этом в определенный срок распадается определенное количество С-14. Период полураспада С-14 равен 5360 годам. Поэтому по количеству С-14 в органических останках можно определить время, прошедшее с момента гибели растения или животного. Метод В. Либби дает довольно высокую точность датировки ±50—100 лет.

Артефакт культуры Турдаш – Винча с нанесенными символами

Так что же все-таки произошло в древнем святилище почти 7 тысячелетий тому назад? Прав ли эксперт-шумеролог, убежденный, что археологи обнаружили следы ритуального людоедства?

Возможно, и прав. Можно ли представить, чтобы в обществе, обладающем столь значительным культурным достижением, как письменность, существовало людоедство, хотя бы и в ритуальной форме? Можно. Исследование ряда древнеамериканских цивилизаций это подтверждает.

Кстати, в шумерской надписи, опубликованной С. Лэнгдоном, рассказывается о ритуальном убийстве верховного жреца и избрании затем нового правителя. Возможно, нечто аналогичное происходило и в Тэртерии. Тело убитого жреца сожгли на священном костре. Рядом с покойным положили изображения богов — покровителей тэртерийской общины и магические таблички.

Однако доказательств того, что поджаренный жрец был съеден, нет. Да, непросто приподнять завесу шести тысячелетий. Молчат свидетели древнего обряда : статуэтки идолов и обгоревшие кости древнего тэртерийца. Но, быть может, заговорит третий свидетель — древние письмена?

Слово на глиняных табличках

На первой прямоугольной табличке нанесено символическое изображение двух козлов. Между ними помещен колос. Быть может, изображение козлов и колоса было символом благосостояния общины, в основе которого было занятие земледелием и скотоводством? А может быть, это сцена охоты, как считает Н. Власса?

Любопытно, что подобный сюжет встречается и на шумерских табличках. Вторая табличка разделена вертикальными и горизонтальными линиями на небольшие участки. На каждом из них процарапаны различные символические изображения. Не тотемы ли это?

Круг шумерских тотемов известен. И если сравнить рисунки на нашей табличке с изображениями на ритуальном сосуде, найденном при раскопках в Джемдет-Насре, снова бросится в глаза поразительное совпадение. Первый знак на шумерской табличке — голова животного, скорее всего козленка, второй изображает скорпиона, третий, по-видимому, — голову человека или божества, четвертый символизирует рыбу, пятый знак — какое-то строение, шестой — птицу. Таким образом, можно предположить, что на табличке изображены тотемы: «козленок», «скорпион», «демон», «рыба», «глубина-смерть»» «птица».

Тотемы тэртерийской таблички не только совпадают с шумерскими, но и расположены в той же последовательности. Что это, еще одна поразительная случайность? Скорее всего нет. Графическое совпадение знаков могло быть случайным. Науке подобные совпадения известны. Поразительно похожи, например, отдельные знаки загадочной письменности протоиндийской цивилизации Мохенджо-Даро и Хараппы со знаками письменности кохау-ронго-ронго далекого острова Пасхи.

Но совпадение тотемов и их последовательности вряд ли случайно. Оно наводит на мысль о происхождении религиозных воззрений жителей и Тэртерии и Джемдет-Насра из одного общего корня. Похоже» в наших руках находится своеобразный ключ к дешифровке письменности Тэртерии: не зная, что написано, мы уже знаем, в какой последовательности нам надо читать.

Поэтому надпись можно дешифровать, читая ее против часовой стрелки вокруг отверстия в табличке. Конечно, мы никогда не узнаем, как звучал язык жителей Тэртерии, но мы можем установить значение их рисунчатых знаков, исходя из шумерских эквивалентов.

Приступим же к чтению круглой тэртерийской таблички. На ней прочерчены письменные знаки, разделенные линиями. Количество их в каждом квадрате невелико. Значит, письменность тэртерийских табличек, как и архаическая шумерская письменность, была идеографической, слоговых знаков и грамматических показателей еще не существовало.

На круглой табличке написано следующее:

4. НУН КА. ША. УГУЛА. ПИ. ИДИМ КАРА 1.

«Четырьмя правительницами для лика бога Шауэ старейшина разума глубокого сожжен один».

Что за смысл заключен в надписи?

Снова напрашивается сравнение с упомянутым нами документом из Джемдет-Насра. В нем содержится список главных сестер-жриц, возглавлявших четыре племенные группы. Быть может, такие же жрицы-правительницы были в Тэртерии? Но есть и другое совпадение. В надписи из Тэртерии упомянут бог Шауэ, причем имя бога изображено точно так же, как и у шумеров. Да, судя по всему, тэртерийская табличка содержала краткие сведения о ритуале убийства и сожжения жреца, отслужившего определенный срок своего правления.

Так кем же были древние жители Тэртерии, писавшие «по-шумерски» в V тысячелетии до н. э., когда самого Шумера еще и в помине не было? Предками шумеров? Некоторые ученые считают, что прашумеры откололись от пракартвелов в XV—ХII тысячелетии до н. э., уйдя из Грузии в Курдистан. Как же могли они передать свою письменность народам Юго-Восточной Европы? Вопрос немаловажный. А ответа на него пока нет.

Древние обитатели Балкан оказали заметное влияние на культуру Малой Азии. Особенно хорошо прослеживается с ней связь культуры Турдаш-Винчи по пиктографическим знакам на керамике. Знаки, иногда полностью идентичные винчанским, были найдены в легендарной Трое (начало III тысячелетия до н. э.). Тогда же они появляются и в других районах Малой Азии.

Отдаленные отголоски письменности Винчи содержит в себе пиктографическая письменность древнего Крита. Нельзя не согласиться и с предположением советского археолога В. Титова о том, что примитивная письменность в эгейских странах уходит своими корнями на Балканы IV тысячелетия до н. э., а вовсе не возникла под влиянием далекого Двуречья, как раньше полагали некоторые исследователи.

К тому же известно: создатели балканской культуры Винчи в V тысячелетии до н. э. прорвались через Малую Азию в Курдистан и Хузистак, где в то время обосновались как раз прашумеры. И вскоре в этом районе возникает пиктографическая протоэламская письменность, одинаково близкая и к шумерской и к тэртерийской.

Напрашивается вывод: изобретателями шумерской письменности были, как это ни парадоксально, не шумеры, но жители Балкан. Действительно, как иначе объяснить, что древнейшая письменность в Шумере, датируемая концом IV тысячелетия до н. э., появилась совершенно внезапно и уже во вполне развитой форме. Шумеры (как и вавилоняне) были лишь хорошими учениками, восприняв пиктографическую письменность от балканских народов и в дальнейшем развив ее в клинопись.

Б. ПЕРЛОВ, историк

ВЕТВИ ОДНОГО ДЕРЕВА

Среди вопросов, возникших в процессе изучения тэртерийской находки, особенно важными мне представляются два:

1. Как возникла тэртерийская письменность и к какой системе письма она примыкала?

2. На каком языке говорили тэртерийцы?

Б. Перлов, безусловно, прав, утверждая, что шумерская письменность появилась в Южном Двуречье в конце IV тысячелетия до н. э. как-то неожиданно, в совершенно готовом виде. Именно на ней была записана древнейшая энциклопедия человечества «Харра-хубулу», целиком отразившая мировоззрение людей X—IV тысячелетия до н. э.

Изучение законов внутреннего развития шумерской пиктографии показывает, что к концу IV тысячелетия до н. э. пиктографическое письмо как система находилось в состоянии не становления, а распада. Из всей шумерской системы письма (насчитывавшей около 38 тысяч знаков и вариаций) употреблялось немногим более 5 тысяч, причем все они вышли из 72 древних гнезд-символов. Процесс же полифонизации (то есть разнозвучия одного и того же знака) гнезд шумерской системы начался задолго до этого.

Полифонизация постепенно разъедала внешнюю оболочку сложного знака в целых гнездах, затем разрушала внутреннее оформление знака в гнездах полураспавшихся и, наконец, полностью уничтожала само гнездо. Распались гнезда-символы на полифонические пучки задолго до прихода шумеров в Двуречье.

Любопытно, что в протоэламской письменности, существовавшей одновременно с шумерской также на берегу Персидского залива, наблюдается аналогичное явление. Протоэламское письмо тоже сводится к 70 гнездам-символам, которые распались на 70 полифонических пучков. И протоэламский знак, и шумерский имеют внутреннее и внешнее оформление. Но протоэламский имеет еще и привески. Поэтому по своей системе он ближе к китайской иероглифике.

В эпоху Фуси (2852—2752 гг. до н. э.) кочевники-арии вторглись в Китай с северо-запада и принесли с собой туда вполне сложившуюся письменность.

Но древнекитайской пиктографии предшествовала письменность культуры Намазга (Средняя Азия). Отдельные группы знаков в ней имеют как шумерские, так и китайские аналоги.

В чем же причина сходства системы письма у столь разных народов? Дело в том, что все они имели один источник, распад которого произошел в VII тысячелетии до н. э.

На протяжении двух тысячелетий перед распадом эламо-китайский ареал контактировал с шумероидными культурами Гурана и иранского Загроса. Восточному ареалу письменности противостоял западный, оформившийся под влиянием шумероидов пред-Гурана (Гандж-Даро, см. карту). Впоследствии из него возникли письменности древних египтян, крито-микенцев, шумеров да и тэртерийцев.

Таким образом, легенда о «вавилонском» столпотворении и распаде единого земного языка не так уж и беспочвенна. Ибо, сравнивая 72 гнезда шумерской письменности с аналогичными гнездами-символами всех других систем письма, поражаешься их совпадению не только по принципам оформления, но и по внутреннему содержанию.

Перед нами как бы осколки, взаимно дополняющие звенья распавшейся единой системы. Когда же реконструированную символику этой письменности IX—VIII тысячелетий до н. э. сравниваешь со знаками-символами позднего палеолита Европы (20—10 тыс. лет до н. э.), нельзя не обратить внимания на их далеко не случайное совпадение.

Да, письменные системы IV тысячелетия до н. э. не возникли в разных местах нашей планеты, а являлись лишь следствием автономного развития осколков распавшейся единой прасистемы религиозной символики, возникшей в одном месте, как вопреки мнению расистов в одном месте возник и вообще гомо сапиенс.

По на каком же языке говорили древние тэртерийцы? Бросим взгляд на этническую карту Западной Европы VII—VI тысячелетий до н. э. В это время в результате неолитической революции произошел демографический взрыв. За несколько столетий численность населения увеличилась в 17 раз (с 5 миллионов человек до 85). Произошел переход от собирательства к пойменному земледелию.

Избыток населения на Балканах, прародине семито-хамитских народов, привел их к широкому переселению в менее заселенные области, где неолитическая революция еще не произошла. Наступление велось на север по Дунаю и на юг через Малую Азию, Передний Восток, Северную Африку и Испанию. Воспользовавшись громадным численным превосходством, прасемиты с востока и прахамиты с запада оттерли праиндоевропейцев далеко на север (в районы, недавно освободившиеся от ледника).

Яркие картины этой борьбы народов сохранились, кстати, в кельтской мифологии. Праславянские имена кельтских богов свидетельствуют о том, что не покорившиеся врагам праславяне остались светлым знаменем в глазах пракельтов Франции, став их богами. Кельтские «праславяне» — дананцы из рода Гориа (то есть «горяне») подчинили себе прагреков Гарца и после этого вступили в длительную борьбу с прасемитами дунайских культур. Это нашло свое отражение и в индийских (Ману-Сварожич) и в греческих мифах.

Война была очень жестокой и долгой. Союзниками праиндоевропейцев выступили далекие от них шумероиды иранского Загроса, совершившие неолитическую революцию еще раньше и рванувшиеся в Малую Азию с востока. Семито-хамитские клещи были разорваны.

Хамиты бросили основные силы на египетский театр военных действий, семиты же — на греческий и малоазиатский, где они в конце концов отразили нашествие шумероидов, предков древних египтян. Однако это была пиррова победа. Семито-хамитское наступление выдохлось.

А в VI тысячелетии до н. э. свершили неолитическую революцию и праиндоевропейцы. Перейдя к отгонному скотоводству, они приобрели власть над безграничными просторами Великой степи. Прахамиты были ассимилированы кельтами по всей Европе, а прасемиты бежали на нижний Дунай.

Между индоевропейцами Дании и Померании и прасемитами Фракии к началу V тысячелетия до н. э. образовалась огромная буферная зона (Верхний Дунай, Прикарпатье, Украина) с совершенно особым населением. Позднее его ядро (Баденская культура) послужило истоком этноса Лесбоса, Триполья и Трои.

Поэтому-то и имеются веские основания связывать жителей этого региона (в том числе и тэртерийцев и трипольцев) с праэтрусками, в чем убеждают и антропологические данные. Праэтруски-то окончательно изгнали прасемитов с остальной территории Балкан в конце V тысячелетия до н. э. в Малую Азию и на Передний Восток. Тем самым они расчистили путь для скотоводов-индо-европейцев, победоносно наступавших с севера.

А. КИФИШИН, шумеролог