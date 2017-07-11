Славянская Германия – [ Энциклопедия ]
20:30. 11 июля 2017 Просмотров - 108 Нет комментариев Опубликовал: brahman
По свидетельству современной истории, примерно с конца VI до середины XIII века н.э. восток, север и северо-запад современной Германии населяла большая группа западно-славянских племён лужичан, лютичей, бодричей, поморян и руян, которых сейчас называют полабскими славянами. Эти племена, утверждают ортодоксальные историки, во второй половине VI века сменили «германские» племена лангобардов, ругов, лугиев, хизобрадов, варинов, велетов и прочих, обитавших здесь в античные времена. Однако многие исследователи утверждают, что существует «удивительное совпадение племенных названий полабских, поморских и других западных славян с древнейшими, известными на данной территории этническими наименованиями рубежа первых веков нашей эры», упомянутыми в римских источниках. Всего таких парных, совпадающих античных и средневековых славянских названий племён, живших в данной местности, известно около пятнадцати. А это означает, что славяне жили на территории Германии, как минимум, с этих самых первых веков.
Занимали они обширную территории от устья р. Лаба (Эльба) и её притока р. Сала (Зале) на Западе, до р. Одра (Водра, Одер) на востоке, от Рудных гор (на границе с Чехией) на юге и до Балтийского моря на севере. Таким образом, земли полабских славян охватывали не менее трети современного немецкого государства. Объединялись полабские славяне в три племенных союза: лужичане, лютичи (велеты или вильцы) и бодричи(ободриты, рароги или ререки). Родственными им также являлись племена поморян, проживавших по южному побережью Балтийского моря, примерно от устья Одры до устья Вислы, а на юге по реке Нотечь, граничивших с польскими племенами.
О том, что славянские народы давно тому назад проживали на территории Германии, свидетельствуют множественные топонимы (от topos – «место» и onoma – «имя, название» – имя собственное, обозначающее название географического объекта), которые они оставили после себя. Например,
– Берлин, Шверин, Витцин, Девин, Альт-Тетерин, Карпин. Окончание «-ин» в славянских топонимах – ударное.
– Лаузиц (Лужица), Кемниц, Добраниц (Добранецы), Доберюшц (Доброшицы), Добершау (Добруша).
– Любов, Тетеров, Гюстров, Лютов, Гольцов, Миров, Буров.
– Любенау, Шрандау, Торгау.
Наиболее известными топонимами славянского происхождения являются:
Город Хемниц – (нем. Chemnitz, в.-луж. Kamjenica) назван по наименованию небольшой речки Кемниц, притоку реки Цвиккауэр-Мульде. Само слово «chemnitz» происходит от «kamjenica» из языка лужицких сербов и означает «каменистый ручей или река».
Город Лаузиц (нем. Lausitz, в.-луж. Лужица), первоначально – «болотистый край». Лужица – это историческая область Германии, в которой до сих пор проживает славянский народ лужичане.
Город Любек (нем. Lubeck , в.-луж. Любиц). Основан недалеко от вагрской крепости Любице.
Город Росток (нем. Rostock, в.-луж. Росток) означает место, где вода растекается в разные стороны.
Город Ратцебург (славянское поселение Ратибор) впервые упоминается в документах германского короля Генриха IV в 1062 году как Racesburg. Название происходит от имени ободритского князя Ратибора (сокращ. нем.Ratse).
Город Пренцлау (нем. Prenzlau, в.-луж. Пренцлавь).
Город Цоссен (нем. Zossen, слав. Сосны).
Город Бранденбург (нем. Brandenburg. слав. Бранибор).
Город Мекленбург – ранее назывался Рарог (Рерик), позднее – Микулин Бор.
Город Ольденбург – это славянский Староград (Старигард).
Город Деммин – Дымин.
Город Шверин – бодричский Зверин.
Город Дрезден – Дроздяны.
Город Лейпциг – Липск, Липецк.
Город Бреслау – Бреславль.
Город Рослау – Русислава.
Город Прильвиц – Прилебица.
Город Регенсбург – Резно.
Город Мейссен – Мишно.
Город Мерзебург – Межибор.
А древние названия этих современных немецких городов не нуждаются в пояснениях: Любек, Бремен, Вейден, Люббен, Торгау, Клюц, Рибниц, Каров, Тетеров, Мальхин, Миров, Россов, Кириц, Бесков, Каменц, Лебау, Зебниц и т.д., и т.п.
Славянские топонимы широко распространены в следующих современных землях Германии: Нижняя Саксония – территории восточнее Гамбурга, так называемый «Вендланд», восточная половина земли Шлезвиг-Гольштейн, по всей территории Мекленбурга – передней Померании, Бранденбурга, Саксонии и Саксонии Анхальт, Тюрингрии, Баварии и Берлина.
В XIX века чешский учёный А.В. Шембер, нашёл 1000 славянских названий рек, гор, лесов, равнин и местечек на карте Австрии. Результаты своих исследований он опубликовал в книге «Zapadni Slovane v praveku» (1860). Сюда уместно добавить, что австрийская столица Вена – это славянский Виндебож, а г. Цветль – Светла. Сама же Австрия называлась до онемечивания княжеством Острия! К сожалению, в настоящее время письменная информация о той далёкой жизни западных славян пока доступна только в источниках, которые писались немецкими христианскими авторами.
«…Славяния в десять раз больше нашей Саксонии, если причислять к ней чехов и живущих по ту сторону Одры поляков, которые не отличаются от жителей Славянии ни своей внешностью, ни языком… Славянских народов существует много. Среди них наиболее западные вагры, живущие на границе с трансальбингами. Их город, лежащий у моря Ольденбург (Старград). Затем следуют ободриты, которых теперь называют ререгами, а их город Магнополис (Велеград). К востоку от нас (от Гамбурга) живут полабинги (полабы), город которых называется Рацисбургом (Ратибор). За ними лингоны (глиняне) и варабы. Далее следуют хижане и черезпеняне, которые отделяются от долечан и ратарей рекой Пеной и городом Дымином. Там предел Гамбургской епархии. Хижане и черезпеняне живут к северу от реки Пены, доленчане и ратари – к югу. Эти четыре народа по причине храбрости называются вильцами, или лютичами. Есть ещё и другие славянские племена, которые живут между Лабой и Одрой (Эльба и Одер)»(Адам Бременский – северогерманский хронист, каноник и схоластик, «Деяния священников Гамбургской церкви» (ок. 1066 г)).
Однако, благодаря Интернету, можно узнать, что, оказывается, в настоящее время на территории Германии существуют несколько архитектурных музеев под открытым небом, которые представляют собойреконструированные славянские крепости, крупные поселения и деревни VII-XII века. Например, славянская крепость-замок с прилегающей к ней деревней на месте ободритского поселения в Гросс-Раден (Slawenburg-Raddusch) в земле Мекленбург-Передняя Померания. Раскопки, в результате которых были обнаружены десятки крупных славянских поселений, в этой области начались ещё после Второй мировой войны, а в 70-х годах немцы восстановили славянский храм, жилые дома поселения
Археологические раскопки позволили установить, что славянские крепости-замки представляют из себя мощные кольцеобразные укрепления из деревянных срубов и земли с высотой валов более 10 метров. Поселения, располагавшиеся вокруг них, состояли из одно- двухэтажных рубленых домов. Основным занятием поселян было земледелие и животноводство, мелкие ремёсла, ткачество, изготовление керамических изделий, пивоварение, обработка железа и кости, а также рыболовство.
Замок, обычно, закладывался в стратегическом месте, на возвышенности, высоком берегу реки или пересечении рек. Например, замок славянского племени шпреян (Sprewanen) Kopenick (Копьеник) в месте слияния реки Шрее (Spree) и её притока Даме (Dahme). Главным замком славянского племени Гаволян (Heveller) был Бранибор в устье реки Хафель (Havel). Не стал исключением и бывший славянский город Торгелов, который тоже находится в федеральной земле Передняя Померания. Он стоит на реке Укер (Uecker). В этом городе находится этнографический музей на открытом воздухе под названием Украненланд (Ukranenland). Музей посвящён истории одного западно-славянского племени под названием Укры (Die Ukrer, Ukranen), которые, как говорят учёные, поселились здесь в VI веке.
Земли, некогда принадлежавшие украм-укранам, сегодня в Германии называются Уккермарк. В Ukranenland, после археологических раскопок, в натуральную величину реконструирована славянская деревня IX-X века. Посетив этот музей, можно воочию увидеть, как выглядели корабли славянских мореходов, господствовавших в это время на Балтийском море, ознакомиться с бытом славянских земледельцев и ремесленников того времени, посмотреть за работой бронзового литейщика, гончара, кузнеца и пивовара, послушать средневековую музыку и отведать блюда того времени. Посетители музея могут даже купить при них же изготовленные соленья и варенья, попить свежесваренного пива и научиться работать с глиной.
На музейной пристани они могут увидеть ладью «Сварог» (Svarog) – первую в Германии реконструкцию славянского корабля, сделанную по археологическим находкам на острове Рюген (Руян) в городе Ralswiek. Этот тип корабля датируется 900-ми годами. Реконструкция выполнена в 1997 году. А также ладью «Свентовит»(Svantevit) – реконструкцию польского корабля, обнаруженного в ходе раскопок в местечке Lebafelde, также известного под именем Charbrow (построен около 1100 года), реконструкция 1998 года.
Крупнейшим славянским городом являлась столица Вагрии – Старград, позже перименованная немцами в Ольденбург, где находилась резиденция князя вагров и святилище. Вагры – западнославянское племя, жившее в Средние века на полуострове Вагрия. Они были наиболее северо-западным племенем союза бодричей-ободритов. Ареал их проживания, который они освоили в VII веке, охватывал восток нынешней немецкой федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн. Современная немецкая реконструкция Старграда представлена в архитектурном музее «Oldenburger Wallmuseum».
Немцы составили своеобразный каталог славянских городов и крепостей на территории Германии и разместили его на сайте http://slawenburgen.npage.de, который доступен, к нашему сожалению, только на немецком языке. На нём с немецкой педантичностью и скрупулёзностью отмечены даже координаты мест, и показаны места расположения каждого города с помощью программы GoogleEarth.
В частности они нашли и описали славянские города, расположенные в следующих землях ФРГ: Берлин – 8, Бранденбург – 166, Мекленбург – 285, Нижняя Саксония – 9, Саксония – 125, Саксония-Анхальт – 36, Шлезвиг-Голштейн – 38, Тюрингия – 9, описаны Росток, Шверин, Стральсунд, города на островах Рюген (23) и Узедом (4).Итого: 703 славянских города на территории Германии! Некоторые описания снабжены рисунками – реконструкциями того, что здесь было почти тысячу лет назад.
Так, город на Балтийском море Штральсунд (Стрелово), находящийся на берегу пролива Штрелазунд(Strelasund), отделяющем остров Рюген от материка, был основан славянами ещё в IV веке, а 31 октября 1234 князь с острова Рюген Вислав I (Wizlaw I) присвоил «рыбацкой деревне на реке Stralow» статус и права города.
Как видно из материалов немецкого сайта, славяне выбирали стратегические места для своих поселений – на побережье, вблизи озёр, рек, которые позволяли не только контактировать с соседями, но и прокормиться в любое время года. На сайте есть и фотографии городов-крепостей, вернее того, что осталось от славянского наследия, а осталось, к сожалению, не очень много. На большинстве фотографий можно видеть всего лишь холмы и валы посреди поля, заросшие травой и деревьями, на других – остатки каменных крепостных стен.
К сожалению, в курсе современной истории, которой сегодня преподают русским детям, мы не найдём не только имён славянских князей, которые отстраивали эти города-крепости, но даже и упоминание о том, что славяне были теми, кто осваивал эти территории, что они жили, торговали, воевали там на протяжении, как минимум, тысячи лет. Однако, об этом, как ни странно, прекрасно знают и пишут немецкие учёные. Например, существует монументальный трактат 1741 года, который написан Эрнестом Хоакимом Встфаленом (Ernest Joachim Westphalen) и называется «Monumenta inedita rerum Germanorum», который в свою очередь содержит трактат И.Ф. Хемница: «Родословная герцогов Мекленбургских», написанный на меклебургском диалекте по утраченым средневековым источникам. В этом трактате названы князья венедов и ободритов, начиная с V века н.э., от которых ведут свои родословные многие германские дома.
Вышеслав (477-486),
Аларик (486-507);
Альберик (517-590);
Иоганнес (590-630);
Радегаст (630-664);
Вышеслав (664-700);
Оритберт I (700-724);
Оритберт II (724-747);
Владдух ум.772;
Вицеслав (747-798);
Драгомир (798-809);
Славомир (809-821);
Челодраг (821-830);
Годемысл (Гостомысл) (830-844);
Добемысл (Добромысл) (844-861);
Мстивой I (861-865?);
Оритберт III (869-888);
Вышеслав (888-934);
Биллунг (934-986);
Мечислав (983-1018);
Стоигнев 955;
Мстивой II (?960-1025);
Удо 1025;
Годослав (?-1067);
Будый (1066-1067);
Генрих (1096-1122);
Святополк (1122-1135);
Прибыслав I (1135-1146);
Николот (1140-1167);
Прибыслав II (1167-1171\1178?), который стал родоначальником герцогов Мекленбургских.
Вендско-ободритские князья вступали в династические браки с европейской знатью. Так князь Аларик был женат на принцессе бургундов, Иоганн – на норвежской принцессе, Радагаст – на гранадской (то есть испанской), Альберик и Оритберт I – на сарматских, Оритберт II – на англосаксонской, Вицислав и Мечислав Ободритский – на русских и литовских.
Жена Ярослава Мудрого – Ингегерда – была дочерью шведской королевы Астрид, которая до замужества была ободритской княжной. Мать Эрика Померанского (Богуслава) – короля Норвегии, Дании и Швеции – Мария Мекленбург-Шверинская – была представительницей Мекленбургского дома. Великий герцог Мекленбургский Карл Леопольд некоторое время был женат на племяннице императора Петра I, дочери Ивана V, Екатерине.
Софья Шарлотта (1744-1818) принцесса Мекленбург-Стрелицкая, родившаяся в городке Миров, выйдя замуж за английского короля Георга III, и будучи сама коронована, родила 15 детей и стала бабушкой знаменитой английской королевы Виктории. А уже в XIX веке Георг, герцог Мекленбург-Стрелицкий был женат на русской великой княгине и состоял на военной службе в Российской империи в чине генерал-майора.
Славянский след до сих пор сохранился в немецких народных преданиях. Так в книге Ю.В. Ивановой-Бучацкой «Plattes Land: Символы Северной Германии. Славяно-германский синтез в междуречье Эльбы и Одера» описывается следующая легенда.
«Легенда о Девьем камне у Мальхина (Мекленбург), упомянутая нами, сходным образом демонстрирует сохранение знания о вендском прошлом мекленбургских земель в народной памяти. "Много веков назад в Мальхине стоял вендский замок, и им правила последняя вендская княжна, принцесса Вендогард. Ей принадлежали почти все леса и пахотные угодья вокруг Мальхина. И только лес в окрестностях озера Куммеровер Зее она оспаривала с рыцарем-разбойником Ландольфом, который жил в замке на острове и настаивал на своих правах на этот лес. Однажды княжна со свитой и рыцарь Ландольф сошлись в этом лесу, чтобы решить спор. Княжна торжественно поклялась Богом, что этот лес искони принадлежал её предкам, и если Бог призовёт её к себе, то лес должен отойти к жителям Мальхина. Ландольф же ответил непристойной бранью и добавил: ‘Клятву я не дам, потому как и Бога тоже нет!’”» [Neumann, 1998: SaM, № 9, 15].
За вымышленными именами стоит противопоставление этнической принадлежности героев: имя Вендогард (Wendogard), судя по фонетическому облику, имеет славянское происхождение и содержит в основе этноним, в то время как Ландольф (Landolph) – имя германского происхождения. В споре героев легенды можно усмотреть мифическое переосмысление многовекового исторического «спора» немецких переселенцев-колонистов со славяно-полабским населением Мекленбурга за владение землями. Если проанализировать легенду – противопоставление кроткой и благочестивой принцессы разбойнику, о котором ходила дурная слава, то возникает впечатление, будто легенда, с одной стороны, подчёркивает мирный характер вендов, с другой – демонстрирует сочувственное отношение к ним, как и легенда о колоколах. Поразмыслим над дальнейшими событиями легенды: «Возмущённая дерзостью разбойника, княжна произнесла: "То, что Бог существует и этот лес принадлежит мне, так же истинно, как и то, что след моей ступни и скипетра останутся в этом камне навечно!”; и следы, действительно, остались в твёрдом камне по сей день, а проклявший Бога разбойник был наказан» [Neumann, 1998: SaM, № 9, 16]. Возможно, топонимическая легенда о Девьем камне – некое фольклорное утверждение «исконности прав» вендов на мекленбургские земли…»
Заметим, что слова об исконности прав вендов на мекленбургскую землю мы бы не стали брать в кавычки по той простой причине, что сейчас уже стало известно достаточно не фольклорных, а документальных свидетельств об этом, как и о том, что эту землю у славян действительно отобрали германцы…
источник
Занимали они обширную территории от устья р. Лаба (Эльба) и её притока р. Сала (Зале) на Западе, до р. Одра (Водра, Одер) на востоке, от Рудных гор (на границе с Чехией) на юге и до Балтийского моря на севере. Таким образом, земли полабских славян охватывали не менее трети современного немецкого государства. Объединялись полабские славяне в три племенных союза: лужичане, лютичи (велеты или вильцы) и бодричи(ободриты, рароги или ререки). Родственными им также являлись племена поморян, проживавших по южному побережью Балтийского моря, примерно от устья Одры до устья Вислы, а на юге по реке Нотечь, граничивших с польскими племенами.
О том, что славянские народы давно тому назад проживали на территории Германии, свидетельствуют множественные топонимы (от topos – «место» и onoma – «имя, название» – имя собственное, обозначающее название географического объекта), которые они оставили после себя. Например,
– Берлин, Шверин, Витцин, Девин, Альт-Тетерин, Карпин. Окончание «-ин» в славянских топонимах – ударное.
– Лаузиц (Лужица), Кемниц, Добраниц (Добранецы), Доберюшц (Доброшицы), Добершау (Добруша).
– Любов, Тетеров, Гюстров, Лютов, Гольцов, Миров, Буров.
– Любенау, Шрандау, Торгау.
Наиболее известными топонимами славянского происхождения являются:
Город Хемниц – (нем. Chemnitz, в.-луж. Kamjenica) назван по наименованию небольшой речки Кемниц, притоку реки Цвиккауэр-Мульде. Само слово «chemnitz» происходит от «kamjenica» из языка лужицких сербов и означает «каменистый ручей или река».
Город Лаузиц (нем. Lausitz, в.-луж. Лужица), первоначально – «болотистый край». Лужица – это историческая область Германии, в которой до сих пор проживает славянский народ лужичане.
Город Любек (нем. Lubeck , в.-луж. Любиц). Основан недалеко от вагрской крепости Любице.
Город Росток (нем. Rostock, в.-луж. Росток) означает место, где вода растекается в разные стороны.
Город Ратцебург (славянское поселение Ратибор) впервые упоминается в документах германского короля Генриха IV в 1062 году как Racesburg. Название происходит от имени ободритского князя Ратибора (сокращ. нем.Ratse).
Город Пренцлау (нем. Prenzlau, в.-луж. Пренцлавь).
Город Цоссен (нем. Zossen, слав. Сосны).
Город Бранденбург (нем. Brandenburg. слав. Бранибор).
Город Мекленбург – ранее назывался Рарог (Рерик), позднее – Микулин Бор.
Город Ольденбург – это славянский Староград (Старигард).
Город Деммин – Дымин.
Город Шверин – бодричский Зверин.
Город Дрезден – Дроздяны.
Город Лейпциг – Липск, Липецк.
Город Бреслау – Бреславль.
Город Рослау – Русислава.
Город Прильвиц – Прилебица.
Город Регенсбург – Резно.
Город Мейссен – Мишно.
Город Мерзебург – Межибор.
А древние названия этих современных немецких городов не нуждаются в пояснениях: Любек, Бремен, Вейден, Люббен, Торгау, Клюц, Рибниц, Каров, Тетеров, Мальхин, Миров, Россов, Кириц, Бесков, Каменц, Лебау, Зебниц и т.д., и т.п.
Славянские топонимы широко распространены в следующих современных землях Германии: Нижняя Саксония – территории восточнее Гамбурга, так называемый «Вендланд», восточная половина земли Шлезвиг-Гольштейн, по всей территории Мекленбурга – передней Померании, Бранденбурга, Саксонии и Саксонии Анхальт, Тюрингрии, Баварии и Берлина.
В XIX века чешский учёный А.В. Шембер, нашёл 1000 славянских названий рек, гор, лесов, равнин и местечек на карте Австрии. Результаты своих исследований он опубликовал в книге «Zapadni Slovane v praveku» (1860). Сюда уместно добавить, что австрийская столица Вена – это славянский Виндебож, а г. Цветль – Светла. Сама же Австрия называлась до онемечивания княжеством Острия! К сожалению, в настоящее время письменная информация о той далёкой жизни западных славян пока доступна только в источниках, которые писались немецкими христианскими авторами.
«…Славяния в десять раз больше нашей Саксонии, если причислять к ней чехов и живущих по ту сторону Одры поляков, которые не отличаются от жителей Славянии ни своей внешностью, ни языком… Славянских народов существует много. Среди них наиболее западные вагры, живущие на границе с трансальбингами. Их город, лежащий у моря Ольденбург (Старград). Затем следуют ободриты, которых теперь называют ререгами, а их город Магнополис (Велеград). К востоку от нас (от Гамбурга) живут полабинги (полабы), город которых называется Рацисбургом (Ратибор). За ними лингоны (глиняне) и варабы. Далее следуют хижане и черезпеняне, которые отделяются от долечан и ратарей рекой Пеной и городом Дымином. Там предел Гамбургской епархии. Хижане и черезпеняне живут к северу от реки Пены, доленчане и ратари – к югу. Эти четыре народа по причине храбрости называются вильцами, или лютичами. Есть ещё и другие славянские племена, которые живут между Лабой и Одрой (Эльба и Одер)»(Адам Бременский – северогерманский хронист, каноник и схоластик, «Деяния священников Гамбургской церкви» (ок. 1066 г)).
Однако, благодаря Интернету, можно узнать, что, оказывается, в настоящее время на территории Германии существуют несколько архитектурных музеев под открытым небом, которые представляют собойреконструированные славянские крепости, крупные поселения и деревни VII-XII века. Например, славянская крепость-замок с прилегающей к ней деревней на месте ободритского поселения в Гросс-Раден (Slawenburg-Raddusch) в земле Мекленбург-Передняя Померания. Раскопки, в результате которых были обнаружены десятки крупных славянских поселений, в этой области начались ещё после Второй мировой войны, а в 70-х годах немцы восстановили славянский храм, жилые дома поселения
Археологические раскопки позволили установить, что славянские крепости-замки представляют из себя мощные кольцеобразные укрепления из деревянных срубов и земли с высотой валов более 10 метров. Поселения, располагавшиеся вокруг них, состояли из одно- двухэтажных рубленых домов. Основным занятием поселян было земледелие и животноводство, мелкие ремёсла, ткачество, изготовление керамических изделий, пивоварение, обработка железа и кости, а также рыболовство.
Замок, обычно, закладывался в стратегическом месте, на возвышенности, высоком берегу реки или пересечении рек. Например, замок славянского племени шпреян (Sprewanen) Kopenick (Копьеник) в месте слияния реки Шрее (Spree) и её притока Даме (Dahme). Главным замком славянского племени Гаволян (Heveller) был Бранибор в устье реки Хафель (Havel). Не стал исключением и бывший славянский город Торгелов, который тоже находится в федеральной земле Передняя Померания. Он стоит на реке Укер (Uecker). В этом городе находится этнографический музей на открытом воздухе под названием Украненланд (Ukranenland). Музей посвящён истории одного западно-славянского племени под названием Укры (Die Ukrer, Ukranen), которые, как говорят учёные, поселились здесь в VI веке.
Земли, некогда принадлежавшие украм-укранам, сегодня в Германии называются Уккермарк. В Ukranenland, после археологических раскопок, в натуральную величину реконструирована славянская деревня IX-X века. Посетив этот музей, можно воочию увидеть, как выглядели корабли славянских мореходов, господствовавших в это время на Балтийском море, ознакомиться с бытом славянских земледельцев и ремесленников того времени, посмотреть за работой бронзового литейщика, гончара, кузнеца и пивовара, послушать средневековую музыку и отведать блюда того времени. Посетители музея могут даже купить при них же изготовленные соленья и варенья, попить свежесваренного пива и научиться работать с глиной.
На музейной пристани они могут увидеть ладью «Сварог» (Svarog) – первую в Германии реконструкцию славянского корабля, сделанную по археологическим находкам на острове Рюген (Руян) в городе Ralswiek. Этот тип корабля датируется 900-ми годами. Реконструкция выполнена в 1997 году. А также ладью «Свентовит»(Svantevit) – реконструкцию польского корабля, обнаруженного в ходе раскопок в местечке Lebafelde, также известного под именем Charbrow (построен около 1100 года), реконструкция 1998 года.
Крупнейшим славянским городом являлась столица Вагрии – Старград, позже перименованная немцами в Ольденбург, где находилась резиденция князя вагров и святилище. Вагры – западнославянское племя, жившее в Средние века на полуострове Вагрия. Они были наиболее северо-западным племенем союза бодричей-ободритов. Ареал их проживания, который они освоили в VII веке, охватывал восток нынешней немецкой федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн. Современная немецкая реконструкция Старграда представлена в архитектурном музее «Oldenburger Wallmuseum».
Немцы составили своеобразный каталог славянских городов и крепостей на территории Германии и разместили его на сайте http://slawenburgen.npage.de, который доступен, к нашему сожалению, только на немецком языке. На нём с немецкой педантичностью и скрупулёзностью отмечены даже координаты мест, и показаны места расположения каждого города с помощью программы GoogleEarth.
В частности они нашли и описали славянские города, расположенные в следующих землях ФРГ: Берлин – 8, Бранденбург – 166, Мекленбург – 285, Нижняя Саксония – 9, Саксония – 125, Саксония-Анхальт – 36, Шлезвиг-Голштейн – 38, Тюрингия – 9, описаны Росток, Шверин, Стральсунд, города на островах Рюген (23) и Узедом (4).Итого: 703 славянских города на территории Германии! Некоторые описания снабжены рисунками – реконструкциями того, что здесь было почти тысячу лет назад.
Так, город на Балтийском море Штральсунд (Стрелово), находящийся на берегу пролива Штрелазунд(Strelasund), отделяющем остров Рюген от материка, был основан славянами ещё в IV веке, а 31 октября 1234 князь с острова Рюген Вислав I (Wizlaw I) присвоил «рыбацкой деревне на реке Stralow» статус и права города.
Как видно из материалов немецкого сайта, славяне выбирали стратегические места для своих поселений – на побережье, вблизи озёр, рек, которые позволяли не только контактировать с соседями, но и прокормиться в любое время года. На сайте есть и фотографии городов-крепостей, вернее того, что осталось от славянского наследия, а осталось, к сожалению, не очень много. На большинстве фотографий можно видеть всего лишь холмы и валы посреди поля, заросшие травой и деревьями, на других – остатки каменных крепостных стен.
К сожалению, в курсе современной истории, которой сегодня преподают русским детям, мы не найдём не только имён славянских князей, которые отстраивали эти города-крепости, но даже и упоминание о том, что славяне были теми, кто осваивал эти территории, что они жили, торговали, воевали там на протяжении, как минимум, тысячи лет. Однако, об этом, как ни странно, прекрасно знают и пишут немецкие учёные. Например, существует монументальный трактат 1741 года, который написан Эрнестом Хоакимом Встфаленом (Ernest Joachim Westphalen) и называется «Monumenta inedita rerum Germanorum», который в свою очередь содержит трактат И.Ф. Хемница: «Родословная герцогов Мекленбургских», написанный на меклебургском диалекте по утраченым средневековым источникам. В этом трактате названы князья венедов и ободритов, начиная с V века н.э., от которых ведут свои родословные многие германские дома.
Вышеслав (477-486),
Аларик (486-507);
Альберик (517-590);
Иоганнес (590-630);
Радегаст (630-664);
Вышеслав (664-700);
Оритберт I (700-724);
Оритберт II (724-747);
Владдух ум.772;
Вицеслав (747-798);
Драгомир (798-809);
Славомир (809-821);
Челодраг (821-830);
Годемысл (Гостомысл) (830-844);
Добемысл (Добромысл) (844-861);
Мстивой I (861-865?);
Оритберт III (869-888);
Вышеслав (888-934);
Биллунг (934-986);
Мечислав (983-1018);
Стоигнев 955;
Мстивой II (?960-1025);
Удо 1025;
Годослав (?-1067);
Будый (1066-1067);
Генрих (1096-1122);
Святополк (1122-1135);
Прибыслав I (1135-1146);
Николот (1140-1167);
Прибыслав II (1167-1171\1178?), который стал родоначальником герцогов Мекленбургских.
Вендско-ободритские князья вступали в династические браки с европейской знатью. Так князь Аларик был женат на принцессе бургундов, Иоганн – на норвежской принцессе, Радагаст – на гранадской (то есть испанской), Альберик и Оритберт I – на сарматских, Оритберт II – на англосаксонской, Вицислав и Мечислав Ободритский – на русских и литовских.
Жена Ярослава Мудрого – Ингегерда – была дочерью шведской королевы Астрид, которая до замужества была ободритской княжной. Мать Эрика Померанского (Богуслава) – короля Норвегии, Дании и Швеции – Мария Мекленбург-Шверинская – была представительницей Мекленбургского дома. Великий герцог Мекленбургский Карл Леопольд некоторое время был женат на племяннице императора Петра I, дочери Ивана V, Екатерине.
Софья Шарлотта (1744-1818) принцесса Мекленбург-Стрелицкая, родившаяся в городке Миров, выйдя замуж за английского короля Георга III, и будучи сама коронована, родила 15 детей и стала бабушкой знаменитой английской королевы Виктории. А уже в XIX веке Георг, герцог Мекленбург-Стрелицкий был женат на русской великой княгине и состоял на военной службе в Российской империи в чине генерал-майора.
Славянский след до сих пор сохранился в немецких народных преданиях. Так в книге Ю.В. Ивановой-Бучацкой «Plattes Land: Символы Северной Германии. Славяно-германский синтез в междуречье Эльбы и Одера» описывается следующая легенда.
«Легенда о Девьем камне у Мальхина (Мекленбург), упомянутая нами, сходным образом демонстрирует сохранение знания о вендском прошлом мекленбургских земель в народной памяти. "Много веков назад в Мальхине стоял вендский замок, и им правила последняя вендская княжна, принцесса Вендогард. Ей принадлежали почти все леса и пахотные угодья вокруг Мальхина. И только лес в окрестностях озера Куммеровер Зее она оспаривала с рыцарем-разбойником Ландольфом, который жил в замке на острове и настаивал на своих правах на этот лес. Однажды княжна со свитой и рыцарь Ландольф сошлись в этом лесу, чтобы решить спор. Княжна торжественно поклялась Богом, что этот лес искони принадлежал её предкам, и если Бог призовёт её к себе, то лес должен отойти к жителям Мальхина. Ландольф же ответил непристойной бранью и добавил: ‘Клятву я не дам, потому как и Бога тоже нет!’”» [Neumann, 1998: SaM, № 9, 15].
За вымышленными именами стоит противопоставление этнической принадлежности героев: имя Вендогард (Wendogard), судя по фонетическому облику, имеет славянское происхождение и содержит в основе этноним, в то время как Ландольф (Landolph) – имя германского происхождения. В споре героев легенды можно усмотреть мифическое переосмысление многовекового исторического «спора» немецких переселенцев-колонистов со славяно-полабским населением Мекленбурга за владение землями. Если проанализировать легенду – противопоставление кроткой и благочестивой принцессы разбойнику, о котором ходила дурная слава, то возникает впечатление, будто легенда, с одной стороны, подчёркивает мирный характер вендов, с другой – демонстрирует сочувственное отношение к ним, как и легенда о колоколах. Поразмыслим над дальнейшими событиями легенды: «Возмущённая дерзостью разбойника, княжна произнесла: "То, что Бог существует и этот лес принадлежит мне, так же истинно, как и то, что след моей ступни и скипетра останутся в этом камне навечно!”; и следы, действительно, остались в твёрдом камне по сей день, а проклявший Бога разбойник был наказан» [Neumann, 1998: SaM, № 9, 16]. Возможно, топонимическая легенда о Девьем камне – некое фольклорное утверждение «исконности прав» вендов на мекленбургские земли…»
Заметим, что слова об исконности прав вендов на мекленбургскую землю мы бы не стали брать в кавычки по той простой причине, что сейчас уже стало известно достаточно не фольклорных, а документальных свидетельств об этом, как и о том, что эту землю у славян действительно отобрали германцы…
источник
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com