Новости Украины и Новороссии 11 июля 2017
- 06:00 Биометрическая оборона: в Киев по заявке и с отпечатками пальцев.
- 03:30 Убийцы, воры и наркокурьеры — об украинских «псевдоволонтёрах» (ВИДЕО, ИНФОГРАФИКА).
- Вчера 23:27 В Минобороны прокомментировали похищение украинской ДРГ россиянина в ЛНР.
- Вчера 23:01 Путин и Трамп. Версия с пальцами и прогибами.
- Вчера 22:45 Крупнейший европейский лоукостер уходит с Украины.
- Вчера 22:02 По “Акеле” не промахнулись.
- Вчера 21:48 Аксенов прокомментировал призыв ОБСЕ к России отказаться от Крыма.
- Вчера 21:35 В Совфеде обещают ответить на ужесточение въезда россиян на Украину.
Биометрическая оборона: в Киев по заявке и с отпечатками пальцев
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на заседании в понедельник принял решение ввести биометрический контроль для граждан других стран, пересекающих украинскую границу.
По словам секретаря ведомства Александра Турчинова, в первую очередь, это коснется граждан России.
Также СНБО решил расширить список санкций относительно физических и юридических лиц РФ.
Разговоры о введении Киевом визового режима с РФ активизировались после получения Украиной безвизового режима с ЕС.
В РФ заявили, что подобные инициативы вызовут зеркальные меры. Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что МИД готов выполнить необходимые процедуры для введения визового режима с Россией, если такое решение будет принято. При этом он выступил за создание системы предварительного информирования граждан России о намерении посетить Украину.
Биометрический контроль
Въезд на Украину по биометрическим паспортам, по словам секретаря СНБО, должен заработать не позже января 2018 года, но при готовности может и раньше.
Как заявил Турчинов, такое решение принято для того, «чтобы диверсанты, террористы, шпионы» не имели возможности пересекать границу Украины с поддельными документами.
«Вводится порядок пересечения государственной границы, именно такое решение принял СНБО, соответствующие поручения получили органы государственной власти.
По пересечению границы нашей страны по биометрическим паспортам, а также обязательное снятие биометрических данных касается в первую очередь отпечатков для граждан других стран и лиц без гражданства, кроме государств, с которыми Украина имеет соответствующие соглашения, то есть понятно, что, в первую очередь, это будет касаться российских граждан, эти вопросы связаны с усилением безопасности», — сказал Турчинов.
По его словам, для реализации таких задач необходимо оборудование, для погранслужбы будут выделены средства для технического обеспечения этого вопроса.
Кроме того, Киев введет систему предварительной электронной регистрации для граждан России, въезжающих на территорию Украины.
«Для граждан РФ будет реализована электронная система предварительной регистрации.
То есть гражданин РФ, который имеет желание прибыть на территорию Украины, заблаговременно должен будет зарегистрироваться и предоставить в МИД Украины необходимые о себе данные, которые будет определять МИД», — сказал Турчинов по результатам заседания СНБО.
Он отметил, что ведомство также рекомендует ввести обязательную регистрацию граждан РФ, которые находятся на Украине по месту временного пребывания.
«Кроме этого вводится… требование об обязательной регистрации граждан РФ, которые находятся на территории Украины в месте их постоянного пребывания, а также вводится необходимость подачи информации о передвижении по территории Украины», — сказал Турчинов.
Усиление санкций
Помимо этого СНБО принял решение инициировать расширение санкционного списка юридических и физических лиц РФ.
«СНБО сделал несколько протокольных поручений. Первое поручение кабинету министров, СБУ (Службе безопасности Украины) и Нацбанку, оно касается внесения в ближайшее время предложений в СНБО по расширению санкционного списка.
Это связано с тем, что США и ЕС приняли решение о введении новых санкций в отношении РФ, мы не можем не учесть эти инициативы наших стратегических партнеров», — сказал Турчинов на брифинге.
По его словам, СНБО готов рассмотреть эти предложения как можно скорее.
«Как только такие предложения будут внесены, СНБО примет решение о расширении списка персональных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении физических и юридических лиц РФ», — добавил он.
Весной президент Украины Петр Порошенко утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц.
Закон о реинтеграции Донбасса
Кроме того Турчинов заявил, что Порошенко в ходе заседания СНБО дал поручение МИД Украины и своей администрации провести консультации со странами «нормандского формата» (РФ, Франция, ФРГ, Украина) по закону о реинтеграции Донбасса. Он добавил, что в сентябре документ будет внесен на рассмотрение в Верховную раду.
«Закон готов, но есть поручение президента… относительно проведения консультаций с нашими стратегическими партнерами, прежде всего это касается стран-участниц „нормандского формата“, США и нашими партнерами по НАТО относительно содержания этого закона», — сказал Турчинов.
Текст законопроекта может измениться после консультаций, но изменения будут незначительные, отметил секретарь СНБО.
Ранее президент Украины заявил о планах внести на рассмотрение Верховной рады законопроект о реинтеграции Донбасса. По данным депутатов, документ предусматривает признание неподконтрольных Киеву территорий Донбасса «оккупированными» и переход украинских силовиков к формату «войсковой операции», однако текст документа пока не был обнародован.
Как заявил полпред РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов, этот законопроект является попыткой создать альтернативу минским соглашениям, вместо политического урегулирования делается упор на военное решение конфликта.
При этом в ДНР и ЛНР заявили, что урегулирование конфликта должно проходить в рамках минских договоренностей, иные варианты неприемлемы.
Читайте также: В Госдуме прокомментировали решение Украины ввести биометрический контроль
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Убийцы, воры и наркокурьеры — об украинских «псевдоволонтёрах» (ВИДЕО, ИНФОГРАФИКА)
Спустя три года войны на Донбассе на Украине так и не создано четкого механизма регулирования волонтерской деятельности. В итоге многие украинские «псевдоволонтёры» просто отмывают деньги за счет недалеких благотворителей.
В СМИ неоднократно появлялась информация о том, что эти «волонтёры» переправляют наркотики для карателей в «АТО», некоторые из них занимаются торговлей оружия.
Читайте также: Вас скоро убивать будут за ваши нацистские символы, — полиция Киева — боевикам «АТО» (ВИДЕО)
В «незалежной» для оказания «волонтерской помощи героям АТО» активно привлекают молодежь – с тем, чтобы отвлечь ее внимание от насущных проблем на Украине.
При этом по факту волонтеры лишь отмывают деньги, наживаясь на переданной в «АТО» помощи (см. инфографику ниже).
Но самое главное заключается в том, что под напором украинской пропаганды жители Донецка и Луганска перестали восприниматься на Украине как люди.
В ДНР напоминают: каждый волонтер, который хотя бы раз привез помощь для украинской армии, виновен в смертях жителей Донбасса.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
В Минобороны прокомментировали похищение украинской ДРГ россиянина в ЛНР
Похищенный украинской диверсионно-разведывательной группой в ЛНР россиянин Виктор Агеев проходил службу по призыву, в 2016 году уволился в запас и больше не имел к службе отношения, сообщает в понедельник пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).
Как ранее сообщала «Русская Весна», 24 июня двое военнослужащих ВС ЛНР были убиты, четверо похищены украинской диверсионно-разведывательной группой в районе Бахмутской трассы.
Ряд украинских СМИ распространили информацию, что среди захваченных был Агеев, который, по утверждению украинской стороны, является действующим российским военнослужащим-контрактником.
Минобороны РФ опровергло сообщения о захвате «российского военнослужащего» Агеева.
«В Новочеркасске, о котором говорится в телесюжете, нет командования воинской части № 65246, так как оно расположено в совершенно другом городе. Соответственно, никто из командования этой части никогда не встречался и не мог там с В. Агеевым подписывать контракт.
В. Агеев на видеокадрах украинского телеканала с трудом вспоминает номер якобы своей воинской части, что исключено для любого действующего российского, а не украинского, военнослужащего», — говорится в сообщении.
В пресс-службе объяснили «забывчивость» Агеева тем, что более года назад он проходил воинскую службу по призыву, после которой весной 2016 года уволился в запас и «больше не имел к военной службе никакого отношения».
Что касается якобы подписания контракта Агеевым на военную службу за 4 дня, то здесь, как рассказали в пресс-службе, действующий порядок поступления на военную службу в ВС РФ по контракту «исключает возможность самостоятельного заключения командирами воинских частей контрактов с военнослужащими запаса, которым-де-факто является гражданин В. Агеев».
«Поступлению на военную службу по контракту предшествует длительная, более 1 месяца, процедура подачи заявления, оформления документов на существующих пунктах отбора, проведения тестирования и последующей переподготовки в учебных центрах», — отметили в пресс-службе.
Читайте также: Неожиданно: В Кабмине Украины признали, что не могут доказать присутствие российских войск в Донбассе
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Путин и Трамп. Версия с пальцами и прогибами
Бери вареники, друг, садись. Смотри.
Facebook – https://www.facebook.com/anatolijsharij
VK – https://vk.com/id26867380
Twitter – https://twitter.com/anatoliisharii
Instagram – https://www.instagram.com/anatolijsharij
Sharij.net – http://sharij.net/
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Крупнейший европейский лоукостер уходит с Украины
«Мы отменили запланированный приход на Украину после невыполнения киевским аэропортом соглашения, которое подписали в марте этого года с Министерством инфраструктуры, должностными лицами аэропорта и действующим генеральным директором аэропорта (Борисполь. — RT) господином Рябикиным», — приводит текст заявления телерадиокомпания «BBC Украина».
В Ryanair отметили, что руководство аэропорта защищало авиакомпании с высокими тарифами, в том числе «Международные авиалинии Украины», что лишило пассажиров доступа к дешёвым авиаперелётам.
«Как следствие, у Ryanair нет другого выбора, кроме отмены четырёх новых маршрутов в Киев и семи новых львовских маршрутов, что приведёт к потере более 500 тыс. пассажиров и 400 рабочих мест», — подчеркнули в авиакомпании.
Главный коммерческий директор Ryanair Дэвид О’Брайен выразил сожаление, что аэропорт во Львове пострадал из-за решения руководства киевского аэропорта.
Ранее ЕС запретил полёты украинской авиакомпании УРГА.
К оглавлению | Источник: news-front.info
По “Акеле” не промахнулись
В Одессе разбили мемориальную доску фашисту из карательного полка "Азов" убитого в феврале 2015 года под Широкино (скорее всего в боях с батальоном "Малого"). Сначала по "Акеле" не промахнулись под Широкино, а теперь и в Одессе.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Аксенов прокомментировал призыв ОБСЕ к России отказаться от Крыма
Воссоединение Крыма с Россией произошло по воле подавляющего большинства населения полуострова, а требование Парламентской ассамблеи ОБСЕ к России отказаться от крымского региона — проявление русофобии и прямое оскорбление крымчан, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
В воскресенье по итогам ежегодной сессии в Минске участники ПА ОБСЕ приняли декларацию, в которую включены несколько антироссийских резолюций, в том числе с призывом к России отказаться от Крыма. Российская делегация голосовала против итогового документа.
«Считаю, что это проявление русофобии и прямое оскорбление крымчан. Никакой правовой основы резолюция не имеет. Воссоединение Крыма с Россией произошло по воле подавляющего большинства населения полуострова и в соответствии с нормами международного права.
Нет никакой „аннексии“, есть свободный выбор свободных людей», — написал Аксенов на своей странице в Facebook.
По его мнению, проголосовав за резолюцию, европейские парламентарии откровенно и бессовестно проигнорировали не только права крымчан, но и базовые принципы демократии.
«Крым — не вещь, которую можно перекладывать с места на место по желанию политиков.
Речь идет о судьбах более чем двух миллионов граждан России. Последствием принятия подобных документов может быть только подрыв авторитета Парламентской ассамблеи ОБСЕ», — подчеркнул Аксенов.
Читайте также: Зрада: Западная авиакомпания отказалась работать на Украине
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
В Совфеде обещают ответить на ужесточение въезда россиян на Украину
Россия примет меры в ответ на ужесточение правил въезда на Украину, которое можно считать визовым режимом, заявил РИА Новости в понедельник первый замглавы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
«Введение системы предварительной электронной регистрации для граждан России, въезжающих на Украину, или так называемого биометрического контроля — это, по сути дела, установление визового режима между нашими странами, и его „упаковка“ принципиального значения не имеет», — отметил Клинцевич.
Он подчеркнул, что, судя по последним заявлениям, Киев уже решился на введение подобных мер, «а потому наш долг предупредить — ответные шаги обязательно последуют».
«Об этом очень непросто говорить, но они в определенной степени могут затронуть четыре миллиона украинцев, работающих в России», — отметил парламентарий.
Клинцевич не исключил, что кого-то из них придется вежливо попросить покинуть РФ, «популярно объяснив при этом, что своим безвременным возвращением на родину они обязаны исключительно нынешнему киевскому режиму и лично (президенту) Петру Порошенко».
«Россия должна прежде всего отстаивать интересы своих граждан», — заключил законодатель.
В понедельник украинский президент Петр Порошенко на заседании СНБО сообщил, что Украина введет биометрический контроль для граждан других стран, которые пересекают ее границу, уже подготовлены соответствующие проекты решений. По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, украинские власти также намерены ввести систему предварительной электронной регистрации для граждан России, въезжающих на территорию страны.
Читайте также: Биометрическая оборона: в Киев по заявке и с отпечатками пальцев
К оглавлению | Источник: rusvesna.su