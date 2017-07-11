Новости Украины и Новороссии 11 июля 2017

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на заседании в понедельник принял решение ввести биометрический контроль для граждан других стран, пересекающих украинскую границу.

По словам секретаря ведомства Александра Турчинова, в первую очередь, это коснется граждан России.

Также СНБО решил расширить список санкций относительно физических и юридических лиц РФ.

Разговоры о введении Киевом визового режима с РФ активизировались после получения Украиной безвизового режима с ЕС.

В РФ заявили, что подобные инициативы вызовут зеркальные меры. Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что МИД готов выполнить необходимые процедуры для введения визового режима с Россией, если такое решение будет принято. При этом он выступил за создание системы предварительного информирования граждан России о намерении посетить Украину.

Биометрический контроль

Въезд на Украину по биометрическим паспортам, по словам секретаря СНБО, должен заработать не позже января 2018 года, но при готовности может и раньше.

Как заявил Турчинов, такое решение принято для того, «чтобы диверсанты, террористы, шпионы» не имели возможности пересекать границу Украины с поддельными документами.

«Вводится порядок пересечения государственной границы, именно такое решение принял СНБО, соответствующие поручения получили органы государственной власти.

По пересечению границы нашей страны по биометрическим паспортам, а также обязательное снятие биометрических данных касается в первую очередь отпечатков для граждан других стран и лиц без гражданства, кроме государств, с которыми Украина имеет соответствующие соглашения, то есть понятно, что, в первую очередь, это будет касаться российских граждан, эти вопросы связаны с усилением безопасности», — сказал Турчинов.

По его словам, для реализации таких задач необходимо оборудование, для погранслужбы будут выделены средства для технического обеспечения этого вопроса.

Кроме того, Киев введет систему предварительной электронной регистрации для граждан России, въезжающих на территорию Украины.

«Для граждан РФ будет реализована электронная система предварительной регистрации.

То есть гражданин РФ, который имеет желание прибыть на территорию Украины, заблаговременно должен будет зарегистрироваться и предоставить в МИД Украины необходимые о себе данные, которые будет определять МИД», — сказал Турчинов по результатам заседания СНБО.

Он отметил, что ведомство также рекомендует ввести обязательную регистрацию граждан РФ, которые находятся на Украине по месту временного пребывания.

«Кроме этого вводится… требование об обязательной регистрации граждан РФ, которые находятся на территории Украины в месте их постоянного пребывания, а также вводится необходимость подачи информации о передвижении по территории Украины», — сказал Турчинов.

Усиление санкций

Помимо этого СНБО принял решение инициировать расширение санкционного списка юридических и физических лиц РФ.

«СНБО сделал несколько протокольных поручений. Первое поручение кабинету министров, СБУ (Службе безопасности Украины) и Нацбанку, оно касается внесения в ближайшее время предложений в СНБО по расширению санкционного списка.

Это связано с тем, что США и ЕС приняли решение о введении новых санкций в отношении РФ, мы не можем не учесть эти инициативы наших стратегических партнеров», — сказал Турчинов на брифинге.

По его словам, СНБО готов рассмотреть эти предложения как можно скорее.

«Как только такие предложения будут внесены, СНБО примет решение о расширении списка персональных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении физических и юридических лиц РФ», — добавил он.

Весной президент Украины Петр Порошенко утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц.

Закон о реинтеграции Донбасса

Кроме того Турчинов заявил, что Порошенко в ходе заседания СНБО дал поручение МИД Украины и своей администрации провести консультации со странами «нормандского формата» (РФ, Франция, ФРГ, Украина) по закону о реинтеграции Донбасса. Он добавил, что в сентябре документ будет внесен на рассмотрение в Верховную раду.

«Закон готов, но есть поручение президента… относительно проведения консультаций с нашими стратегическими партнерами, прежде всего это касается стран-участниц „нормандского формата“, США и нашими партнерами по НАТО относительно содержания этого закона», — сказал Турчинов.

Текст законопроекта может измениться после консультаций, но изменения будут незначительные, отметил секретарь СНБО.

Ранее президент Украины заявил о планах внести на рассмотрение Верховной рады законопроект о реинтеграции Донбасса. По данным депутатов, документ предусматривает признание неподконтрольных Киеву территорий Донбасса «оккупированными» и переход украинских силовиков к формату «войсковой операции», однако текст документа пока не был обнародован.

Как заявил полпред РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов, этот законопроект является попыткой создать альтернативу минским соглашениям, вместо политического урегулирования делается упор на военное решение конфликта.

При этом в ДНР и ЛНР заявили, что урегулирование конфликта должно проходить в рамках минских договоренностей, иные варианты неприемлемы.

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