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Меркель как собирательница земель русских

14:22. 11 июля 2017 Просмотров - 4 Нет комментариев Опубликовал:

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Положение, увы, таково, что в реальном собирании земель русских лидирует не Россия, а ЕС и Ангела Меркель лично.

Крым в составе России – это не продукт хитрой многоходовой политики Кремля, тонкой и решительной. Это небольшая часть выигрыша, который обстоятельства преподнесли российским руководителям. Они отказались забрать выигрыш целиком, а взяли лишь небольшую часть, надеясь, что США и ЕС будут благодарны за скромность, ведь тем отходило все остальное.

Но «коварный Запад», а также новые властители Украины (признанные Москвой после «Революции достоинства») объявили: Россия и лично Путин украли Крым у законных хозяев, а воля жителей полуострова – ничто, поскольку… Впрочем нет никакого «поскольку».

Российские чиновники приводят контраргументы, свои «поскольку». Но это не имеет значения: не могут же ЕС и НАТО не расширяться на Восток из-за каких-то правовых контраргументов. Цель этого расширения – добраться до ресурсов бывших советских государств, включая и Россию. Это должно оздоровить экономику ЕС и укрепить гегемонию Германии в Европе, а заодно навсегда пресечь распад Евросоюза.

В терминологии оппозиционных либералов и неолиберальных руководителей стран Запада воссоединение Крыма с Россией стало результатом ограбления Украины. За это де Москва и попала под санкции, и не может быть для нее искупления без возврата «украденного богатства» прежнему владельцу.

Пафос тут неважен. Важен другой факт: «российский вор» мог взять все или почти все, что нашел. Он забрался в условный банк с огромной суммой денег, но повел себя довольно неразумно. Он знал, что наказание при ограблении банка на 10% или на 100% отличается мало и что 100% больше 10%. Однако забрал лишь небольшую долю богатства, рассчитывая на прощение хозяев банка и высоких судей из «цивилизованного мира». А прощения нет и не будет, поскольку ЕС намеревается собрать под своим крылом все «русские земли» и даже нынешняя робкая «многоходовая» сила России представляет тут помеху.

 

Ангела Меркель – вот кто сегодня может называться собирателем земли русской и кто должен праздновать получение Украины. Потеря в процессе Крыма и Донбасса успеха не отменяют. В политической «битве за Украину» ЕС выиграл у России. Потому воссоединение Крыма с Россией при фактической сдаче Украины политическому сопернику – это не историческая победа, а частный успех в большом и проигранном деле.

Раз мы вспомнили про Меркель, то нужно сказать: «грабитель банка» был не один. Их было, если продолжить аналогию, двое. С одной стороны в «банк» под названием «Украина» пробрался мускулистый российский герой, с другой – толстая неповоротливая фрау. Российский герой мог забрать все или почти все, действуй он смело в 2014 году. Но забрал скромную долю доступной добычи. А потом неповоротливая фрау, что-то бормоча по-немецки, загребла все остальное, пусть и не на абсолютных правах, а через подделку бумаг и при соучастии продажных банковских клерков.

Детали тут не важны. Важно, что именно она обвинила Россию в наглом преступлении, и теперь США и ЕС травят ее и не оставят в покое никогда.

Однако эта история имеет еще одну, очень важную экономическую сторону, которой мало вспоминают в привязке к Крыму и «войне санкций».

Воссоединение Украины с Россией избавило бы отечественный олигархический режим от нынешнего политического кризиса. Во-первых, произошло бы расширение рынка. Во-вторых, российское государство могло описать все имущество местных олигархов и после поделить его. Чудовищный бардак с документами на Украине и бестолковая малозаконность местной системы позволили бы это сделать. И тогда кремлевским начальникам не пришлось бы придумывать «Платон» и другие способы выкачивания денег из населения. Они получили бы ценные активы; причастность к переделу богатств привязала бы к Путину всех крупных и средних дельцов.

Расколоть такую коалицию санкциями было бы нереально. На Балканах начали бы смотреть на Москву с уважением, в Минске стали бы осмотрительнее в играх с национализмом и сотрудничеством с ЕС. В ЕС стали бы больше уважать соседнюю державу и членов Союза, чьи позиции усилились.

Но все произошло иначе. Потому Кремль и сталкивается с растущим недовольством широких слоев общества, которые так радовались воссоединению Крыма и России. Люди знают, что восстание на Донбассе было стерилизовано, а его вожди тихо удалены. Не тайна, и что Алексей Навальный становится все более популярным в массе людей, которых власть привыкла считать своим электоратом. Эта власть не имеет широкой системы подкормки своей клиентской базы и все более ощущает своей опорой институты насилия, а не народную симпатию к Путину.

 

Мерель же, напротив, укрепила свои позиции. Да, ей пришлось стерпеть от Дональда Трампа оскорбительное нежелание пожать ей руку. Пришлось слетать в Москву накануне выборов в Германии, чтобы показать избирателям свою якобы открытую для диалога позицию. Но во Франции она сумела остановить Марин Ле Пен, что означает заморозку распада ЕС. В отношениях с Украиной было достигнуто сближение. Порошенко дал согласие распродать украинские земли иностранным компаниям, получил кредиты и безвизовый режим в ЕС для граждан своей страны. Гривна не рухнула в небытие, как это считалось возможным еще в сентябре 2016 года.

Потому в Берлине и Брюсселе могут быть довольны. Отказавшись в 2014-2015 годах выигрывать по-крупному, российское начальство понемногу проигрывает в борьбе. От этого оно порой впадет в истерику, как по случаю вступления «нашей любимой» Черногории в НАТО, хотя, наверное, никто не вложил в ее экономику столько денег, сколько россияне. Еще важнее, что экономическая ситуация в России становится хуже год от года. С 54 долларов в мае нефть опустилась в цене до 46 долларов в середине июня. Рубль среагировал на это слабо, но кризис очевиден большинству россиян.

Цены и тарифы в России возрастают, вопреки всем официальным победам над инфляцией. Зарплаты остаются низкими. Все это случилось «после Крыма», и общественное недовольство растет, пусть и весьма медленно. Заявления чиновников и самого главы государства о том, что страна миновала кризис и в ней начался подъем, вызывают недоверие. Люди хотели бы увидеть и почувствовать этот подъем. Без реальных улучшений в экономике даже при сохранении некоторой стабильности воссоединение страны с Крымом не будет вызывать сильных положительных эмоций.

А вот Меркель и Ко продолжат свою игру. Они помнят о некоторых своих неудачах 2014-2015 годов, но остаются в атакующей позиции. В этом их сила, которой мы пока не можем дать настоящий отпор.

 

Василий Колташов
➡ Источник: https://publizist.ru/blogs/107563/19420/-

Метки: геополитика
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