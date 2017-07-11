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Марш миллионов: от Анкары до Стамбула

13:12. 11 июля 2017 Просмотров - 60 Нет комментариев Опубликовал:

 

Турецкий марш оппозиции от Анкары до Стамбула
 

Турецкий марш оппозиции от Анкары до Стамбула уже сравнили с «Соляным маршем», организованным Ганди в 1930 году против британского владычества в Индии.
Турецкий марш возглавил лидер Республиканской партии народа (CHP) Кемаль Киликгароглу, ему 68 лет.

Делая по 20 километров в день, марш стартовал 15 июня в Анкаре.
Первую сотню километров шли лишь несколько тысяч людей. Но толпа росла, став огромной в последние несколько дней.

Шли исключительно с флагами Турецкой Республики, с портретами Ататюрка, отца и основателя Турецкой Республики, современной и светской. Присутствовали исключительно лозунги, требующие справедливости и никаких других лозунгов участники себе не разрешили.

Всего от Анкары до Стамбула 450 километров. Шли 25 дней. В воскресенье марш завершился на эспланаде у берега моря, недалеко от тюрьмы Малтепе, где заключён Юнис Бербероглу, депутат парламента от CHP, осуждённый на 25 лет (!) за то, что раскрыл оппозиционной газете Cumhurriyet «конфиденциальную информацию».

На эспланаде собралось около двух миллионов человек. На фотоснимках масштаб поражает — человеческое море рядом с древним Средиземным морем.
Кемаль Киликгароглу обратился к народу с речью:

— Мы маршировали за справедливость, за права поверженных… Мы маршировали потому что мы против режима одного человека… Мы маршировали потому что судебная власть у нас является монополией исполнительной власти… Мы маршировали за брошенных в тюрьмы депутатов… Мы маршировали за арестованных журналистов… Мы маршировали за уволенных преподавателей, за уволенных военных, за уволенных «неблагонадёжных служащих.

 

«Право! Закон! Справедливость! — скандировала толпа. — Право! Закон! Справедливость!». «Вы создали легенду! Вы создали Историю! Вы разрушили стены страха!» — кричал Киликгароглу. «Последний день нашего марша — это новое начало!».

Киликгароглу решительно осудил и продолжает осуждать путч июля 2016 года. Тем не менее, он жёстко критикует эрдогановские чистки, осуществлённые в стране под предлогом путча и с помощью введённого в стране режима чрезвычайного положения. Это единственная политическая позиция из возможных сейчас в Турции, позволяющая выразить негодование общества режимом личной власти Эрдогана.

Турецкая оппозиция единодушно осуждает авторитарный уклон главы государства, особенно после «зелёного света», данного апрельскому референдуму об усилении властных полномочий президента Эрдогана. Однако до сих пор оппозиция не могла нащупать правильной тактики борьбы с авторитарным режимом. И вот удалось! 
Напомню, что около 50 тысяч человек были арестованы в Турции после путча июля 2016 года. И что около 100 тысяч стали жертвами «чисток», проведенных Эрдоганом. Преподаватели, служащие и военные были уволены.

Аресты и чистки продолжаются. Только в минувшую среду турецкая полиция арестовала восемь активистов борьбы за права человека. Среди них — директрису турецкого отделения «Эмнести Интернэшнл». (Замечу ехидно, что Россия предпочитает не замечать жёстко репрессивный характер правления своего турецкого союзника).

Люди прошли 450 километров, скандируя: «Право! Закон! Справедливость!»

 

 

 

http://svpressa.ru/world/article/176564/

 

Метки: общество, эволюция
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