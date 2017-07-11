Кудрин может стать премьер-министром – но только оккупационного правительства

Анатолий Александрович, хотелось поговорить о последних громких заявлениях Кудрина. Но начать позвольте из далека. Я ради любопытства, может быть несколько порочного любопытства послушал интервью Невзорова, которое он дал украинскому телевидению на днях. И смысл был один – Россия грязна, убога, ничтожна, злобна, разрушена и так далее. И самый лучший выход для всего человечества и самой России, это попросту всякое превращение её существования. Совершенно всерьёз такие вот вещи лепил Невзоров. Который кстати является не совсем частным лицом, а между прочим советником руководителя Первого канала нашего телевидения.

И точно такое же ощущение у меня возникло, какого-то невероятного бреда, когда я познакомился с высказываниями уже Кудрина на лекции в “Ельцин-центре”. И хотя тон, тональность была другая, мягкая, как бы интеллигентная, смысл был такой-же – властям РФ не стоит расширять список продовольственных товаров подпадающих под эмбарго в ответ на санкции. Экс глава Минфина уточнил, что не поддерживает данные меры и всегда выступал против торговых ограничений.

Дальше он каким-то образом перескочил на кооперацию с западными странами и сказал, что Россия может быть успешной только при ней. И примером важного для Российской Федерации сотрудничества он назвал рынок высоко технологичной продукции. Так как доля страны в данном сегменте мирового рынка составляет только 0,25 процентов – это говорит о том, что Россия в большей степени потребитель таких товаров.

Ну а до того, Кудрин выступал на Примаковских чтениях, где был уже абсолютно последователен. Он убеждён, что экономический рост России достигнет высоких показателей только после улучшения отношений с западом. Ну и далее идёт песня о великом западе, который нас спасёт, поможет и даст нам новые технологии.

С чем мы познакомились от возможного будущего премьер-министра? Это речь кого: капитулянта, пораженца, прямого врага, человека который идёт в атаку с прицелом на капитуляцию? Как вы всё это охарактеризуете?

Понятно. Начну с того, что “Неврозову” следовало бы пореже глядеть в зеркало. Он в своём интервью нарисовал довольно реалистичный автопортрет. Насколько я могу судить, последние годы, Александр Глебович весьма деградировал и заметно приблизился к то картине которую описал. Он действительно явным образом вырождается во вполне клинического безумца. И если он продолжит жить в том же духе, то очень скоро ему придётся самому себе задавать вопрос: ” А стоит ли ему вообще продолжать такую жизнь?”…

Источник – http://dentv.ru/

Источник: vassermans.ru