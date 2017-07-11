Как создавались бесшумные винтовки и пистолеты

Обычное оружие может использоваться, чтобы напугать противника или остановить его, бесшумное почти всегда конструировалось исключительно для убийства. Два основных способа борьбы со звуком выстрела были придуманы и запатентованы на рубеже XIX-ХХ веков, однако военные и спецслужбы всерьез заинтересовались этими изобретениями только перед Второй мировой войной.

Как это работает

Звук выстрела складывается из нескольких составляющих: ударная (дульная) волна, создаваемая раскаленными газами, вырывающимися из ствола вместе с пулей; затем ударная баллистическая волна самой пули, если она летит быстрее звука и, наконец, лязг движущихся деталей оружия. Но главное — это дульная волна, поэтому два основных способа глушения выстрела связаны с ее ослаблением или устранением. Первый путь — снизить давление и остудить пороховые газы, прежде чем они покинут ствол; второй — вообще запереть их в стволе. В дополнение к этому предполагается использование медленных, дозвуковых пуль и применение ручного перезаряжания, если необходимо сделать оружие максимально бесшумным.

Первый принцип — снижение давления — реализован в глушителях, когда раскаленные газы, прежде чем попасть в атмосферу, расширяются и охлаждаются в замкнутом пространстве специальной насадки. Как правило, это пустотелый металлический цилиндр, который монтируется на дульном срезе ствола (иногда охватывает ствол по всей длине), внутри него одна или несколько камер для отвода пороховых газов. Эти камеры разделяются перегородками с отверстиями или мембранами из мягких материалов вроде резины, которые не дают пороховым газам «обгонять» пулю. Внутри цилиндра могут быть специальные теплопоглощающие элементы, например металлическая стружка.

Вторая методика — отсечка пороховых газов — предполагает использование комплекса из оружия и специального патрона, как правило, с подкалиберной пулей. Пороховой заряд уменьшенной мощности отделен от пули пыжом-поршнем, который при выстреле разгоняет пулю, а потом заклинивается, упираясь в скат гильзы или в выступ ствола, запирая пороховые газы. Импульс поршня передается пуле напрямую или через жидкость, которая разгоняет снаряд по стволу. Эта методика эффективнее устраняет звук, но делает оружие и патроны к нему слишком дорогими и сложными. Кроме того, патроны с отсечкой газов очень трудно использовать в автоматических системах. Глушители проще и дешевле, но они не убирают полностью звук выстрела — у большинства систем он напоминает хлопок пневматической или малокалиберной винтовки. Глушители небольшого размера — сейчас их называют тактическими — просто «размазывают» звук выстрела, затрудняя обнаружение стрелка. Вдобавок оружие, снабженное такими устройствами, не глушит своих, что упрощает действие бойцов в группе, особенно в помещении. Поэтому, американцы, например, активно продвигают тактические глушители в своих силовых структурах.

Максим — не только пулемет

Считается, что первую действующую модель глушителя в 1910 году создал американец Хайрем Перси Максим, сын создателя знаменитого пулемета. Примечательно, что свою разработку он делал не для армии или спецслужб, а для охотников — по замыслу изобретателя, глушитель позволил бы не спугнуть дичь в случае промаха или помог бы подстрелить нескольких зверей подряд.

Но уже в межвоенный период конструкторы разных стран активно экспериментировали с глушителями и с системами с отсечкой пороховых газов в интересах силовых структур. Правда, большинство предлагаемых решений не подходило для серийного производства или практического использования.

В СССР в 1929 году братья Василий и Иван Митины получили патент на револьвер «для беззвучной стрельбы» на базе системы Нагана. Револьвер Митиных использовал патроны с подкалиберными пулями, а зазор между пулей и гильзой заполнял цилиндрический поддон, игравший роль поршня. На конце ствола был смонтирован дополнительный барабан с каморами, которые пропускали малокалиберную пулю, но заклинивали поддон, запирая в стволе пороховые газы (после выстрела они стравливались через зазоры). Оставшиеся во втором барабане поддоны извлекались вручную с помощью шомпола. Другое изобретение с использованием принципа отсечки проходовых газов — револьвер и бесшумные патроны Гуревича. Порох в гильзе закрывался стальным пыжом, который заливался парафином, а сверху заливалась дистиллированная вода, а затем уже вставлялась втулка с пулей. При выстреле стальной пыж выдавливал воду, которая разгоняла пулю в стволе, а сам пыж заклинивался внутри гильзы. Оружие испытывалось, но оказалось не слишком надежным — отмечались разрывы гильзы, выпадение втулки с пулей, наконец, вода могла просто замерзнуть в мороз.

Для партизан и диверсантов

Практическое применение глушителей началось во Вторую мировую войну, и, пожалуй, дальше других в создании малошумного оружия в тот период продвинулись СССР и Британия.

В Советском Союзе в конце 1940-го был принят на вооружение глушитель «Брамит» конструкции Ивана Митина (Василий был расстрелян в 1937-м). Конструировались варианты «Брамита» для нагана и для винтовки Мосина, но первый распространения не получил, так как сильно увеличивал габариты оружия, снижал его мощность и кучность. А «Брамит» для «мосинки» в 1940 году был принят на вооружение и с 1942 года выпускался серийно. Глушитель представлял собой цилиндр длиной около 15 сантиметров и диаметром чуть больше трех сантиметров. Применялся в комплексе со специальными патронами уменьшенной мощности с облегченной пулей (начальная скорость около 260 метров в секунду). Эффективная дальность стрельбы не превышала 200 метров.

Весьма интересным экспериментом, была попытка создать глушитель для пулемета Дегтярева ДП — такое устройство испытывалось в 1942 году. Журнал «Калашников» приводит выдержку из отчета об испытаниях: «При автоматической стрельбе звук выстрела совершенно отсутствует, и только на близком расстоянии слышен звук удара подвижных частей пулемёта, напоминающих работу швейной машинки». Известно, что глушитель приняли на вооружение, но данных о его производстве и использовании нет.

В Британии с участием сотрудников секретной службы Special Operation Executive (занималась разведкой и организацией диверсий в тылу врага) был разработан бесшумный пистолет Welrod. Он использовался британскими разведчиками и диверсантами, а также поставлялся отрядам сопротивления на территориях оккупированных Германией стран.

Welrod представлял собой шести- или восьмизарядный пистолет с ручной перезарядкой и с интегрированным многокамерным глушителем, внутри которого располагались металлические перегородки с резиновыми мембранами. При каждом выстреле пуля пробивала мембраны насквозь, поэтому глушителя хватало примерно на 15 выстрелов — это считалось достаточным для одной спецоперации.

Выпуск оружия начался в 1942 году, британские спецслужбы продолжали пользоваться им после войны. Есть указания, что Welrod использовался в ходе операции западной коалиции против Ирака в 1991 году.

Еще для спецопераций в тылу врага британцы сделали две модели малошумных пистолетов-пулеметов на базе знаменитого STEN — STEN Mk.IIS и STEN Mk.VI. Первый имел укороченный ствол с интегрированным многокамерным глушителем и был рассчитан, прежде всего, на одиночные выстрелы, поскольку автоматический огонь приводил в быстрому износу глушителя. STEN Mk.VI использовал глушитель аналогичный Mk.IIS, но в качестве базовой модели был взят экспериментальный образец, предназначенный для вооружения парашютистов.

Пистолет туннельных крыс

Новый этап в конструировании бесшумного оружия начался в 60-х годах. Теперь пальму первенства делили СССР и США. Один из самых известных советских образцов — трехствольный стреляющий портсигар Стечкина ТКБ-506А, разработанный по заданию КГБ. Оружие использовало бесшумные патрон, разработанные Игорем Стечкиным в середине 50-х на базе патрона пистолета Макарова 9х18. Кстати, это были первые советские патроны с отсечкой пороховых газов, принятые на вооружение. Эффективная дальность стрельбы портсигара не превышала семи метров.

В 60-70-х годах в СССР была создана целая серия бесшумного оружия, использующая принцип отсечки пороховых газов: двуствольный несамозарядный пистолет С4 и патрон «Змея» (7,62х63 ПЗ) для него. Позже появился модернизированный вариант С4М под патроны ПЗА и ПЗАМ. Развитием С4М стал бесшумный пистолет МСП «Гроза» под специальный патрон СП-3.

Для спецназа ГРУ и спецподразделений КГБ в 60-е годы были созданы два бесшумных стрелково-гранатометных комплекса: Изделие Д «Дятел» и Изделие ДМ «Буря». Обе системы использовали бронебойный патрон «Фаланга» калибра девять миллиметров и вышибной патрон «Мундштук» для пуска гранат (при этом на ствол надевалась специальная насадка). «Дятел» представлял собой однозарядный пистолет, а «Буря» — небольшой карабин, где роль пистолетной рукоятки выполнял магазин.

В период с 1979 по 1983 годы для вооружения агентов КГБ и военной разведки был создан и принят на вооружение автоматический бесшумный пистолет ПСС «Вул» использующий патроны с отсечкой газов СП-4.

Из поздних необычных разработок можно отметить стреляющий нож разведчика НРС-2 «Взмах» под патрон СП-4.

У американцев стимулом к развитию бесшумного оружия стала война во Вьетнаме. Один из лидеров в этом направлении, частная компания AAI в 1967 году предложила целую линейку бесшумного оружия для спецназа. Наибольшую известность получил бесшумный дробовой револьвер QSPR (Quiet Special Purpose Revolver), поступивший в войска в 1969 году — его использовали «туннельные крысы», так называли бойцов, которые охотились за партизанами в туннелях.

Бесшумный револьвер создавался на базе Smith&Wesson M29 калибра .44 Magnum. Разумеется, QSPR заряжался не «магнумами», а специальными патронами, где небольшой пороховой заряд размещался под стальным поршнем, который при выстреле толкал снаряд, а сам заклинивался в передней части дульца гильзы. Стрелял чудо-револьвер снарядом с 15 вольфрамовыми картечинами весом по 0,5 грамма. Начальная скорость картечин составляла 220 метров в секунду, а суммарная мощность снаряда — около 185 джоулей. Пары выстрелов с близкого расстояния было достаточной для надежного поражения цели.

Еще одно интересное изобретение компании AAI — бесшумный патрон 12 калибра для дробовиков, который можно было использовать в любом помповом ружье. Здесь пороховые газы отсекались стаканом из тонкой стали, который располагался между зарядом и толкателем и был жестко скреплен с гильзой. При выстреле этот стакан надувался, как воздушный шарик. Дробовик с бесшумным патроном разгонял 12-граммовый заряд картечи до 140 метров в секунду. Но в серию боеприпас не пошел из-за сложности и дороговизны.

Вообще с 70-х годов прошлого века в США работы по созданию патронов с отсечкой пороховых газов и оружия под них были свернуты. Как предполагают эксперты, сказались два фактора: урезание военного бюджета и позиция Бюро по контролю за алкоголем, табаком и огнестрельным оружием правительства США (ATF). Чиновники ATF настаивали, что каждый патрон с отсечкой газов сам по себе можно считать бесшумным оружием, а значит, такие боеприпасы должны подлежать учету с присвоением серийного номера и отслеживанием жизненного цикла вплоть до списания. Слишком хлопотно. В итоге, американцы предпочли использовать оружие с глушителем под стандартный патрон .45 АСР с тяжелой дозвуковой пулей (скорость около 270 метров в секунду).

Доступность патронов 45-го калибра позволяет тренироваться без оглядки на стоимость боеприпасов. А повсеместная распространенность патрона помогает заметать следы: обнаружение на месте операции пули или гильзы .45 АСР не является доказательством проведения спецоперации в отличие от обнаружения частей спецпатрона.

Владислав Гринкевич

Источник: nnm.me