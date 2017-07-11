Global Times: российско-китайская «головоломка» всё больше заботит Вашингтон

США слишком долго игнорировали развитие российско-китайских отношений, а в результате «ошибки» Барака Обамы в попытках изолировать Москву и вовсе допустили непозволительное усиление этой связи. По мнению аналитика Global Times Лю Ин, сегодня в Вашингтоне хотят эту ошибку исправить, однако теперь наиболее логичным способом это сделать является создание системы трёхстороннего взаимодействия между Россией, Китаем и Америкой.

Владимир Путин и Дональд Трамп провели свою первую встречу на полях саммита G20 в Гамбурге. Это событие привлекло внимание многих журналистов, тем более что первая личная беседа между российским президентом и новым американским лидером продлилась более двух часов вместо заявленного получаса. Так сможет ли эта встреча качественно изменить российско-американские отношения, задаётся вопросом китайский политолог Лю Ин в своей статье для Global Times.

По мнению аналитика, «символический смысл упомянутого события превышает его актуальное значение». Так, с одной стороны, «новичок» в сфере жёстких политических переговоров, Трамп чувствовал, что у него связаны руки. Учитывая расследования его предполагаемых связей с Россией, любое конкретное предложение Москве повлекло бы ещё больше сомнений.

С другой стороны, Россия испытала полный спектр эмоций относительно будущего сотрудничества с новым американским лидером — от высоких ожиданий до разочарования. Поэтому сегодня Москва старается вести себя максимально осторожно и прагматично и не слишком спешить налаживать контакты.

Хотя Дональд Трамп и заявил журналистам, что встреча за закрытыми дверями прошла хорошо, следует более внимательно присмотреться к результатам. Даже если у России и США получится договориться по Сирии — это всего лишь малая часть их общих нерешённых проблем, которые включают в себя ещё и Северную Корею, Украину и многие другие вопросы.

В отличие от российско-китайских и американо-китайских активных торговых отношений, российско-американское экономическое сотрудничество лишено прочной базы, а политические каналы связи и подавно почти перекрыты. Поэтому пока между сторонами остаётся такое количество невыясненных обид и претензий, ещё рано говорить о полноценных переговорах. Как правильно выразился госсекретарь США Рекс Тиллерсон, на данный момент лидеры двух стран лишь обсудили, как разрешить наиболее остро стоящие вопросы и начать двигаться дальше. Вот, пожалуй, самые верные ожидания от встречи Трампа и Путина, комментирует автор.

Всё это время в Вашингтоне не забывают о существовании третьего участника в большом стратегическом треугольнике «США — Россия — Китай». Если раньше американские дипломаты не придавали значения активному развитию российско-китайских отношений, то сегодня они наконец стали отдавать себе отчёт в возрастающей «силе давления» этого аспекта.

Пока в начале этого тысячелетия Вашингтон был занят собственными великодержавными амбициями и уверенностью в том, что он нужен России, Москва и Пекин камень за камнем выкладывали фундамент своего сегодняшнего стратегического партнёрства, усиление которого явилось результатом «ошибки» не кого иного, как Барака Обамы. Попытавшись изолировать Россию после украинского кризиса, США лишь ускорили сближение Москвы и Пекина в эдаком «дипломатическом медовом месяце». И только сегодня американские эксперты начинают осознавать важность изучения российско-китайских отношений в попытках исправить «ошибку Обамы».

При этом в стратегическом треугольнике пространство для манёвра у США весьма ограничено. Об этом свидетельствуют колебания в отношениях как между Вашингтоном и Москвой, так и между Вашингтоном и Пекином. Америке попросту не хватает рычагов. Неудивительно, что оба выдающихся американских стратега — Генри Киссинджер и Збигнев Бжезинский — не сговариваясь высказывались о силе влияния развивающихся российско-китайских отношений. По их мнению, в упомянутом треугольнике неприменим односторонний подход: Россия, США и Китай должны создать трёхстороннюю структуру и именно в ней вести взаимодействие. Только это поможет Вашингтону избежать ещё большего усиления отношений между Москвой и Пекином.

В сложившихся обстоятельствах перед Вашингтоном стоит тройственный выбор: либо строить спокойные отношения с Россией и Китаем по отдельности, либо попытаться их поссорить, либо всё-таки работать в направлении трёхстороннего сотрудничества, полагает Лю Ин.

Источник: nnm.me