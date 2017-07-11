Ачинский жезл: Древнейший календарь

Археологи нашли многочисленные свидетельства того, что в доисторические времена люди проявляли большой интерес к Солнцу, Луне, звездному небу. Сибирь представляет огромный интерес для астроархеологов, обнаруживших в этой земле древнейшие артефакты.

С астрономией тесно связано такое понятие, как календарь, ибо с помощью передвижения светил по небу древние определяли, какое сейчас время года, ведь природные условия (смена времен года) не всегда могли точно указать, какой нынче день или месяц. Человечеству известно несколько древних, невероятно точных календарей – календарь ацтеков, круглый календарь майя, наделавший много шума в прошлом декабре – невежи посчитали, что он предсказывает конец света. Есть еще некоторые календари – древнешумерский, древнеегипетский и тому подобное. Но мало кто знает, что люди, жившие на территории современных Сибири и Урала многие тысячи лет назад, тоже имели свой календарь, не менее загадочный, чем календарь тех же майя. И этот календарь в недалеком прошлом был найден.

.

В 1972 году доктор исторических наук В.Е. Ларичев приступил к плановым раскопкам в Сибири. Целью раскопок было так называемое Ачинское палеолитическое поселение. По подсчетам ученых, это одно из древнейших поселений на планете, его возраст насчитывает более восемнадцати тысяч лет!

Во время раскопок было сделано множество ценнейших находок, которые позволяли понять, как жили люди в то невообразимо далекое время. Но одна из находок стала буквально сенсационной. Это предмет в виде жезла, вырезанный из бивня мамонта, прекрасно отполированного. На жезле располагались ряды углублений типа лунок, образующих змеевидные ленты по всей его поверхности. Эти лунки были различными по очертаниям, всего их насчитали 1065 штук, образовывающих спиральный узор. Видимо, эти лунки были сделаны методом продавливания различными разнофигурными каменными штампами.

Ученые долго ломали голову, что это такое? Чем для древних был этот жезл? Сначала предполагалось, что этот предмет чисто культовый, потом выдвинулось предположение, что это просто рядовой образец культуры человека эпохи палеолита. Так, по крайней мере, казалось на первый взгляд, но это только на первый. Жезл решили изучить более подробно и тщательно, даже рассматривали под микроскопом. И вот после этого осмотра и переноса на бумагу изображения лунок обнаружилось, что спирали лунок не просто хаотичный узор, а четко разделены на отдельные ленты, а эти ленты, в свою очередь, разбиты на зигзагообразные “строчки”. Когда подсчитали количество “строчек”, то выяснилось, что они состояли из определенного количества точечных ямок.

Полученные ряды чисел заставили Ларичева еще сильнее углубиться в изучение необычной находки. Первое, что бросилось ему в глаза после подсчета, это кратность количества лунок во всех лентах спиралей числу 3. ну, почти во всех – такой закономерности не подчинены лишь ленты под номерами 173 и 187 (все ленты были пронумерованы – для удобства подсчетов и дальнейшей работы). Однако говорить, что это исключение, тоже нельзя, так как у основания жезла они совмещаются, и общая сумма их лунок равна 360. Соответственно, эти ленты также подчинены общей закономерности – кратности числу 3.

Что же это за жезл такой интересный получается? Что означают все эти числа и закономерности? Ларичев выдвинул предположение, с которым согласилось большинство ученых: жезл – предмет не культовый и уж тем более не рядовой. Жезл не что иное, как календарь. Вполне логично будет предположить, что люди с этой палеолитической стоянки, на которой было найдено множество находок, подтверждающих довольно высокий уровень их культуры и развития, должны были как-то существовать в регулярно изменяющихся природных условиях, как-то к ним приноравливаться. И так как Юлианский календарь к тому времени просто еще не был изобретен (или открыт – тут каждый выбирает наиболее подходящее для себя определение), то должен был существовать какой-то другой. Какой? Ларичев постарался ответить на этот вопрос, опираясь на различные источники, начиная от древних летописей и заканчивая современными изданиями книг независимых исследователей, которые пока еще неизвестны широкому кругу читателей.

Что же в Ачинском жезле натолкнуло пытливого ученого на мысль, что это календарь? Количество лунок в лентах спиралей. Оно имеет ярко выраженный характер календаря. Например, лента под номером 45 отражает продолжительность полутора лунных месяцев и восьмую часть солнечного года; лента под номером 177 – половину лунного года и количество суток от осеннего до весеннего равноденствия; 207-я лента – половину лунного года плюс один месяц; 173-я – половину так называемого драконического года, играющего особую роль при определении времени возможного затмения; 187-я – количество суток от весеннего до осеннего равноденствия; 273-я показывает десять сидерических (т.е. звездных) лунных месяцев, что равняется трем четвертям солнечного года. Количество лунок в ленте под номером 3 показывает те три дня, когда полная Луна наблюдается невооруженным глазом без каких-либо признаков ущерба. В такой же календарный период, известный как новолуние, Луна может быть не видна на небосклоне. Даже общее количество лунок – 1065, выгравированных на поверхности скульптуры, – это не просто сумма, это составляет три лунных года плюс два дня.

Помимо этого детальный анализ лунок показал, что в отдельных змеевидных строчках образовывалось “гравированное поле” каждой из лент спиралей, что выявило определенную числовую ритмику. Мы не будем ее здесь сейчас приводить, дабы не утомлять читателей цифрами, однако из закономерности расположения чисел заметно, что количество лунок в строчках при переходе от ленты к ленте постепенно возрастает, как бы жестко диктуя направление и порядок переходов от строчки к строчке и от лент одной спирали к лентам другой.

Если приглядеться повнимательнее, то можно обнаружить не только математическую, но и календарную особенность этих числовых ритмов. В самом деле, все строчки, начиная с той, в которой размещено 43 лунки, и кончая той, где их 70, тоже календарные по характеру. Эти числа составляют блоки лунного календаря от полутора до двух и одной трети лунного месяца.

Был замечен и тот факт, что ленты времени на жезле воплощают символ змеи – хранительницы мудрости и священных знаний. Чтобы разгадать тайну древнего жезла и использовать его в качестве календаря, нужно подобрать ключ к его расшифровке. Таким ключом является точка отсчета, т.е. с какой лунки и с какого конкретного дня нужно начинать отсчет времени. Ответ подсказывают ленты 177-я и 187-я, которые отражают календарные периоды от осеннего до весеннего равноденствия и наоборот. Поскольку эти ленты занимают совершенно определенное место в числовом ряду, то ясно, что на ленту под номером 45 должно прийтись лето, за которым как раз и следовали осенне-зимний сезон 177-й ленты, весенне-летний сезон – 207-й, осенне-зимний – 173-й и т.д. Отсюда был сделан вывод, что первая лунка в ряду строчек 45-й ленты отражала сутки, близкие к летнему солнцестоянию 22 июня. Что касается того, какая это была фаза Луны, то было признано целесообразным считать, что ночное светило находилось тогда в состоянии полнолуния.

Наложение при проверках и экспериментах современного астрономического календаря на строчки лент спиралей показало, что при соблюдении вышеназванных условий трехлетний лунный календарь древнего человека Сибири начинался с трех дней полной Луны ленты номер 45 в июне и через 1062 суток завершался в мае тремя днями полной Луны, которые приходились на ленту номер 3. Эффектности и остроумию древнейшего календаря сибиряков трудно не отдать должное!

Ученые сделали вывод, что жезл являлся не просто древним произведением искусства с изображением календаря, но по нему практически велось исчисление времени. Более того, древние жители Сибири были прекрасно осведомлены, что сам по себе лунный календарь не может долго использоваться, поскольку отставание его от солнечного вскоре окажется настолько губительным, что начнется непоправимая путаница с сезонами и стабильность систем счета времени разрушится до основания. Выход предлагается такой: после трех лунных лет к календарю следует добавить один дополнительный лунный месяц, но сделать это надо так, чтобы полная Луна вновь пришлась на первую лунку ленты под номером 45. Через 18 лет, то есть после шестикратного прохода Луны по “спиралям времени”, следует добавить два лунных месяца и с тем же непременным условием перевода ночи полной Луны на первую лунку ленты номер 45. Это придаст календарю на скульптуре из бивня мамонта достаточную стабильность, и он приобретет характер вечного!

Так что вывод ученых совершенно закономерен: люди, жившие в Сибири 18 тысяч лет назад, т.е. задолго до образования Шумерской, Египетской, Персидской, Индусской и Китайской цивилизаций, имели совершенный лунно-солнечный календарь.