Ядерное бессилие: как обанкротился главный конкурент «Росатома»

Один из мировых лидеров в области атомной энергетики — американо-японская компания Westinghouse Electric — признала себя банкротом. Ранее концерн пытался сыграть на российско-украинских противоречиях, чтобы наладить поставки своего топлива на украинские АЭС, невзирая на угрозу ядерной катастрофы. По мнению экспертов, к банкротству компании привела утрата технических компетенций — США на десятилетия забросили строительство АЭС. При этом атомщики поставляют реакторы не только для энергетики, но и для авианосцев и субмарин ВМФ США, и Белый дом крайне обеспокоен судьбой Westinghouse. Смогут ли Вашингтон и Токио найти инвестора для разорившейся компании, разбирался RT.



Атомная экспансия

Компания Westinghouse Electric на протяжении последних десятилетий наращивала своё присутствие на мировых рынках, составляя серьёзную конкуренцию «Росатому». Будучи одним из мировых лидеров в области атомной энергетики, Westinghouse нередко использовала политическую конъюнктуру в собственных целях. Типичный пример — расширение активности Westinghouse на Украине начиная с 2014 года.

Переориентировав АЭС страны на американское топливо, Киев рассчитывал постепенно уйти от сотрудничества с российским «Росатомом». Для диверсификации закупок украинские власти договорились с Westinghouse о поставках ядерного топлива для украинских АЭС. Как заявил в июне 2017 года украинский президент Пётр Порошенко, Киев продолжит наращивать долю американского топливного сырья для АЭС.

«Сколько процентов мы получали ядерного топлива три года тому, когда я был избран президентом? 100%. Сколько получали в 2016? Уже 55%. Сколько я поставил задачу, господин министр, получать уже в 2017 году? Будет 45%. А остальное будем получать у других наших партнёров, включая американский Westinghouse», — заявил украинский лидер.

Это партнёрство с самого начала вызвало серьёзную озабоченность экспертов: проблема в том, что американские топливные элементы загружаются в рамках диверсификации в реакторы российского производства ВВЭР-1000 и ВВЭР-440, не совпадающие по конфигурации. По мнению специалистов, это чревато катастрофическими последствиями.

Однако в угоду политическим соображениям власти Украины игнорировали угрозу ядерной катастрофы. Как ранее пояснил RT директор центра энергетики и безопасности Антон Хлопков, топливо Westinghouse пока не доказало свою надёжность, а кроме того, оно обходится дороже других образцов примерно на 20%.

При этом отрицательные примеры сотрудничества с Westinghouse уже были: в 2007 году Прага расторгла с компанией контракт на поставку топливных элементов после неполадок на АЭС «Темелин», построенной ещё по советскому проекту.

Кроме того, в планах Westinghouse Electric было возведение новых АЭС не только на Украине, но и в других странах, например в Индии и КНР. Сейчас эти проекты находятся в подвешенном состоянии, как и судьба самой Westinghouse Electric. Японская Toshiba, в 2006 году купившая Westinghouse Electric за $5,4 млрд, сворачивает проекты американской «дочки».

Например, под угрозой срыва предварительная договорённость о строительстве АЭС в индийской провинции Андхра-Прадеш. Банкротство американской «дочки» не позволяет Toshiba дать Дели точный ответ о будущем проекта.

По мнению главного редактора Nuclear.ru Ильи Платонова, компания постарается удержать свои позиции на рынке ядерного топлива, но уже не сможет самостоятельно возводить АЭС.

«Процедуру банкротства начала именно американская компания, это не касается бизнеса по поставкам ядерного топлива и обслуживанию действующих АЭС. На этом рынке компания постарается поддержать свой имидж. Что касается новых станций, то Westinghouse уже объявила, что не будет участвовать в проектах в качестве генерального подрядчика, они больше не хотят влезать в строительство», — отметил эксперт в интервью RT.

Забытый опыт

29 марта 2017 года Westinghouse Electric направила в суд документы о банкротстве. По итогам прошлого года компания понесла колоссальные убытки, и в настоящее время решается вопрос о её реорганизации. Westinghouse Electric не справилась с обязательствами по возведению четырёх энергоблоков в США. В частности, на протяжении последних месяцев владельцам двух строящихся энергоблоков АЭС Vogtle (штат Джорджия) пришлось спешно искать новых генподрядчиков. В результате сроки сдачи объектов в эксплуатацию сдвинулись. В июне стало известно, что работы на АЭС Vogtle выполнит другая американская компания — Southern Co. — за $3,68 млрд.

Проблемы Westinghouse Electric копились не один год и связаны прежде всего с серьёзными техническими просчётами и систематическими срывами сроков строительства энергоблоков двух АЭС на территории США.

Напомним, в 2005 году реактор нового поколения AP1000, разработанный инженерами компании, получил сертификат надзорного ведомства США в атомной сфере — Nuclear Regulatory Commission (NRC). Но вскоре обнаружилось, что чиновники сертифицировали ещё довольно сырой проект, потребовавший значительных доработок.

В 2006 году NRC отозвала своё решение и потребовала укрепить защиту реактора таким образом, чтобы оболочка из стали и бетона могла выдержать падение крупного авиалайнера. Согласование технических доработок растянулось на несколько лет.

Проект AP1000 в 2010 году раскритиковал американский инженер Джон Ма — постоянный член атомной комиссии США. По его мнению, проектируемая защита AP1000 не выдержит сейсмических нагрузок и треснет при первом же землетрясении. Особую актуальность эти замечания получили после трагедии на японской АЭС «Фукусима-1» в 2011 году.

Ещё одна серьёзная проблема вскрылась в результате инцидента на АЭС Дэвис-Бесс (Davis–Besse Nuclear Power Station, штат Огайо. — RT). В 2010 году на крышке реактора образовалась серьёзная коррозия, работу энергоблока пришлось останавливать в аварийном режиме. Было установлено, что причиной неполадок стал сплав I-600, широко применявшийся в американской атомной энергетике. После этого Westinghouse пришлось снова переработать проект реактора AP1000, подыскав замену ненадёжному сплаву.

Разумеется, столь существенные технологические доработки привели к значительным срывам сроков строительства АЭС. В результате это обернулось многомиллиардными убытками Westinghouse и привело к банкротству компании.

«Причина банкротства заключается в том, что компания, будучи генеральным подрядчиком четырёх энергоблоков АЭС в США, фактически не смогла выполнить взятые на себя обязательства, образовалась очень серьёзная задержка по срокам, повлекшая перерасход сметы. Технических моментов было очень много — атомные блоки начали строиться в США после очень длительного перерыва, порядка 30 лет. В это время во многих странах, может быть, за исключением Китая и России, АЭС не строились. Во многом были утеряны навыки и компетенции, были разрушены существовавшие в своё время цепочки поставщиков», — пояснил в интервью RT главный редактор Nuclear.ru Илья Платонов.

Тревога Белого дома

Банкротство Westinghouse Electric Co. вызвало серьёзную озабоченность Белого дома. Теперь Вашингтон ищет оптимальное решение проблемы совместно с Токио, ведь речь идёт о потенциальной угрозе национальной безопасности. Власти опасаются, что Westinghouse Electric окажется в руках КНР или России — об этом со ссылкой на источники в Белом доме сообщила газета Financial Times. По информации издания, ради сохранения компании в американской или японской юрисдикции власти готовы оказать ей финансовую поддержку.

«Этот вопрос намного шире, чем просто желание убедиться, что Westinghouse Electric остаётся стабильной американской компанией. Это очень важный вопрос безопасности Америки и её союзников», — заявил министр энергетики США Ричард Перри.

Обеспокоенность Белого дома объясняется причинами не только экономического, но и оборонного плана, ведь именно Westinghouse Electric поставляет технологии для атомного подводного флота США. Значение компании для оборонного комплекса США, с одной стороны, позволяет ей рассчитывать на поддержку властей страны, но с другой — заметно сужает круг потенциальных инвесторов.

«Westinghouse была единственным поставщиком реакторов для американских авианосцев и подлодок, и Вашингтон никогда не позволит этим технологиям уйти к иностранцам — это вопрос национальной безопасности. Компания любой ценой будет сохранена в руках американцев или их военных союзников. Перехода Westinghouse в «посторонние» руки Вашингтон не допустит», — отметил в интервью RT директор Центра ядерной и радиационной безопасности (РЭС-центр) Михаил Рылов.

Эксперт считает, что Westinghouse потеряет международный рынок АЭС, уступив позиции конкурентам. Помимо Франции и России в последние годы энергично развивается атомная энергетика в Южной Корее — Сеул активно продвигает свои проекты в атомной отрасли, добавил Рылов.

Главная задача Westinghouse сегодня — найти новых покупателей. Однако сделать это будет непросто, полагают эксперты.

«С возможными покупателями Westinghouse сейчас ясности нет. Китай, возможно, хотел бы приобрести компанию даже в таком состоянии, но власти США не допустят этого. А другой потенциальный инвестор — южнокорейская компания KEPCO — пока не проявляет интереса к этой сделке. Для «Росатома», а также других крупных игроков ситуация имеет двойственное значение. С одной стороны, ослабление конкурентов всегда на руку, тем более что французская компания AREVA — ещё один конкурент «Росатома» — также испытывает сейчас проблемы. Но с другой стороны банкротство Westinghouse бросает тень на всю атомную энергетику, при том что отрасль и так находится в не очень определённом состоянии», — подытожил Илья Платонов.

Источник: nnm.me