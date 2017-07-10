Volga 2020 Concept
Графический дизайнер, зарегистрированный на профильном сайте Behance как Alexander Shtorm из Казани, опубликовал свое видение будущего автомобиля Волга. Проект Volga 2020 Concept выполнен в лучших традициях советского автопрома: большой седан напоминает одновременно несколько машин различных иностранных марок, причем в основном использованы стилевые решения не первой свежести. Например, с лица неуловимо мерещится Infiniti Q70.
Кстати, группа ГАЗ действительно подумывает возродить бренд Волга. Однако, по словам председателя совета директоров и совладельца холдинга «Русские машины» Зигфрида Вольфа, речь идет не о легковых автомобилях, а о легкой коммерческой технике: предполагается, что новая Волга будет развозным фургончиком размером с Volkswagen Caddy и Ford Transit Connect.
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https://autoreview.ru/news/volga-2020-concept-vzglyad-iz-kazani