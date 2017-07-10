Главная » Аналитика, Экономика

Volga 2020 Concept

18:25. 10 июля 2017 Просмотров - 18 Нет комментариев Опубликовал:
Volga 2020 Concept: взгляд из Казани

 

 

Графический дизайнер, зарегистрированный на профильном сайте Behance как Alexander Shtorm из Казани, опубликовал свое видение будущего автомобиля Волга. Проект Volga 2020 Concept выполнен в лучших традициях советского автопрома: большой седан напоминает одновременно несколько машин различных иностранных марок, причем в основном использованы стилевые решения не первой свежести. Например, с лица неуловимо мерещится Infiniti Q70.

 

 

 

 

 

 

Впрочем, если вспомнить, что бренд Волга почил в бозе в 2010 году вместе с моделью Volga Siber, то есть лицензионным седаном Chrysler Sebring, то удивляться и вовсе нечему. А оригинальные Волги отечественной конструкции в Нижнем Новгороде прекратили делать в 2008 году.

 

 

 

 

 

 

Кстати, группа ГАЗ действительно подумывает возродить бренд Волга. Однако, по словам председателя совета директоров и совладельца холдинга «Русские машины» Зигфрида Вольфа, речь идет не о легковых автомобилях, а о легкой коммерческой технике: предполагается, что новая Волга будет развозным фургончиком размером с Volkswagen Caddy и Ford Transit Connect.

---

https://autoreview.ru/news/volga-2020-concept-vzglyad-iz-kazani

Метки: Volga 2020, возрождение бренда, газ
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>