Volga 2020 Concept

Впрочем, если вспомнить, что бренд Волга почил в бозе в 2010 году вместе с моделью Volga Siber, то есть лицензионным седаном Chrysler Sebring, то удивляться и вовсе нечему. А оригинальные Волги отечественной конструкции в Нижнем Новгороде прекратили делать в 2008 году.