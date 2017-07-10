В 2018 году может начаться строительство АЭС «Аккую» — министр

Турция до конца года выдаст все разрешительные документы на строительство АЭС «Аккую». Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак, пишет RT.

«Господин Альбайрак подчеркнул, что в этом году они выдадут все окончательные разрешения на строительство. Думаю, что в 2018 году уже может начаться (строительство АЭС «Аккую». — ред.)», — сказал Новак по итогам двусторонней встречи с министром энергетики Турции Бератом Альбайраком.

Глава Минэнерго России в ходе нефтяного конгресса в Стамбуле встретится также с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Источник: news-front.info