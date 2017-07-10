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Сверхсекретное оружие. Что происходит с погодой. Кара небесная

19:52. 10 июля 2017 Просмотров - 149 Один комментарий Опубликовал:

Они хотят уничтожить этот мир, что за сверхсекретное оружие испытывают американские военные? Как не спать и не есть трое суток, эликсир силы и бодрости. Цунами в Сибири, гигантский град на Алтае и смертоносный ураган в Москве, что это, кара небесная или чей то дьявольский умысел? Восстание машин, роботы сошли с ума, первая потенциальная жертва человека. 

Метки: погода, роботы, секретное оружие
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