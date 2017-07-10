Сверхсекретное оружие. Что происходит с погодой. Кара небесная

Они хотят уничтожить этот мир, что за сверхсекретное оружие испытывают американские военные? Как не спать и не есть трое суток, эликсир силы и бодрости. Цунами в Сибири, гигантский град на Алтае и смертоносный ураган в Москве, что это, кара небесная или чей то дьявольский умысел? Восстание машин, роботы сошли с ума, первая потенциальная жертва человека.