Сверхсекретное оружие. Что происходит с погодой. Кара небесная
19:52. 10 июля 2017 Просмотров - 149 Один комментарий Опубликовал: Neils
Они хотят уничтожить этот мир, что за сверхсекретное оружие испытывают американские военные? Как не спать и не есть трое суток, эликсир силы и бодрости. Цунами в Сибири, гигантский град на Алтае и смертоносный ураган в Москве, что это, кара небесная или чей то дьявольский умысел? Восстание машин, роботы сошли с ума, первая потенциальная жертва человека.
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https://www.youtube.com/watch?v=T1gWF55BgNQ