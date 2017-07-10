Русская Школа Русского Языка. Урок 15

С древних времен Медведь у нас – величие, сила, красота и восхищение. В наших сказках медведь всегда добрый, сильный, справедливый, и он всегда готов защищать слабых. При этом, он у нас немного неуклюжий такой недотёпа. К Медведю в наших сказках мы относимся с некоторой иронией, но всегда с уважением.

Иногда в наших сказках он груб, иногда – свиреп, а иногда – наивен и добр. В Медведе мы видим себя, а в себе иногда ощущаем Медведя. Так вот: С Медведем у нас в языке, и вообще в культуре, связано большое количество разных шуток, прибауток, анекдотов, притч, поговорок, стишков, песен и песенок и конечно же сказок. Медведь – наш русский национальный зверь. Он у нас, вообще, – человек. Как все мы знаем, у него есть Фамилия, Имя и Отчество. И звать его Топтыгин Михайло Потапович. Так как Медведь является Главой Всех Зверей, все остальные Звери, все его подданные, называются Малыми Зверями или Зверюшками. По-другому, по-русски, Медведь называется БЁ-ЯРЬ.

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