Реновация в твоем кармане. Письмо. Гладко было на бумаге, да забыли про налоги

Программа «реновации», а точнее — сноса «старого» жилья и переселения жителей в новые квартиры «улучшенной» планировки, уже вызвала бурное обсуждение и небывалое объединение жителей г. Москвы в защите тех своих немногих прав, что еще остались нам в наследство от СССР.

Некоторые потенциальные нарушения прав жителей города были выявлены еще в стадии принятия «Закона о реновации», но это, разумеется, была лишь малая часть. Спешка хороша при ловле блох, а не при подготовке законов. В связи с чем, открываю новую рубрику, которая, боюсь, имеет все шансы стать постоянной: «Реновация в твоем кармане», где буду публиковать письма читателей, непосредственно столкнувшихся с нарушением своих прав по всем случаям «реновации» и случаи из собственной судебной практики.

Доброго времени суток, Татьяна,

Боюсь, что жильцов хрущевок в Москве решили “кинуть” на налог НДФЛ, как это произошло лично со мной (только в моем случае были гаражи).

Постараюсь коротко и доступно объяснить.

Был у меня старенький, вросший в землю гараж в гаражном кооперативе, построенном еще в 70-е годы прошлого века, пользоваться им было не очень удобно, т. к. во время паводков – сильно топило (вода по колено). Вдруг город решил построить на этом месте дорогу, и снести наши гаражи в количестве 100 штук. Вместо снесенных гаражей предложили взять деньги в размере 300 тыс. руб. или новый гараж в фешенебельном гаражном комплексе в центре города за 650 тыс. руб. Часть гаражей были приватизированы (но 3 года еще не прошло), часть – нет. Часть владельцев выбрали деньги, часть – новый гараж.

Итоги: те, кто выбрали деньги получили уведомление из налоговой заплатить НДФЛ с 300 тыс. руб. (39 тыс. руб.), при этом налоговая НЕ принимает вычет, разрешенный законом в размере 250 тыс. руб. (350 тыс. – 250 тыс. = 100 тыс. х 13% = 13 тыс. руб.), объясняя это тем, что законный вычет для гаражей, а в этом случае был пай.

Те, кто выбрали обмен старого гаража на новый, им еще хуже.

Итак: договор мены – это договор купли-продажи, то есть (по документам), мы продали старые гаражи и купили новые. Оценили старые гаражи в 650 тыс. руб., чтобы приравнять к цене новым гаражам (интересно, какой закон разрешает это делать??????, так комнатенку в коммуналке 10 кв. м можно приравнять по цене к пентхаусу 500 кв. м). Объяснили это тем, что если написать реальную стоимость старого гаража (например, 300 тыс., как для тех, кто выбрал “деньги”), то нам придется доплачивать разницу в цене (то есть “проявили заботу о владельцах гаража”) 650 тыс. – 300 тыс. = 350 тыс. руб. к доплате за право обладанием нового гаража. В результате, мы продали старый гараж за 650 тыс. руб., и сейчас придется платить НДФЛ (650 тыс. х 13%).

В случае с квартирами боюсь, цены будут на порядки выше, а значит и налог выше.

На самом деле, моя история рассказана не полностью, там еще была коррупционная составляющая.

С уважением Татьяна

Если с рядовых граждан берут налоги, то Фонд реновации законодатели заботливо от налогов уже освободили.

http://newsmsk.com/article/10jul2017/lgota_budet.html