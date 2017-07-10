Памяти мастера: каким видел мир Илья Глазунов?

Как сообщала «Русская Весна», российский живописец и график, народный художник СССР Илья Сергеевич Глазунов скончался 9 июля на 88-м году жизни.

Редакция ria.ru предлагает вспомнить его самые известные работы.

Илья Сергеевич Глазунов родился 10 июня 1930 года в Ленинграде. В детстве Илья учился в школе искусств, затем — в художественной школе на Петроградской стороне.

«Сергий Радонежский и Андрей Рублев»

«Погост Ненокса»

«Вечер»

В 1944 году он поступил в среднюю художественную школу при Институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина Академии художеств СССР, по окончании которой в 1951 году был принят на живописный факультет Института живописи, скульптуры и архитектуры.

«Волжанка»

«Русская земля» (из цикла образов «Слово о полку Игореве»)

В 1956 году, будучи еще студентом, он получил Гран-при на международном конкурсе в Праге, что послужило основанием для проведения его первой персональной выставки, состоявшейся в Москве в 1957 году.

«Князь Игорь»

«Царевич Дмитрий»

В это же время он написал известные полотна, воссоздающие образ многовековой России, — «Господин Великий Новгород», «Русская песня», «Град Китеж» и другие произведения.

«Царевич»

«Девушка»

В 1960–1970-х годах Глазунов создал иллюстрации к произведениям русских классиков — Федора Достоевского, Александра Блока, Александра Куприна, Николая Некрасова, Павла Мельникова-Печерского, Николая Лескова. В это же время им написаны известные полотна, воссоздающие образ многовековой России, — «Господин Великий Новгород», «Русская песня», «Град Китеж» и другие произведения.

«Русская песня»

Глазунов был известен также как талантливый сценограф. Вместе со своей супругой Ниной Виноградовой-Бенуа оформлял постановки опер «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» в Большом театре, «Князь Игорь» и «Пиковая дама» в Берлинской опере, балет «Маскарад» в Одесском оперном театре.

«Русский Икар»

В 1996–1999 годах Глазунов был художественным руководителем работ по реставрации Большого Кремлевского дворца.

Глазунов принимал активное участие в создании Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, возглавлял с 1979 года портретную мастерскую Московского художественного института им. В. И. Сурикова, с 1987 года был бессменным ректором Российской академии живописи, ваяния и зодчества.

«Ярославна»

«Русский крестьянин — воин и строитель»

31 августа 2004 года была открыта Московская государственная картинная галерея Ильи Глазунова. К 850-летию Москвы художник подарил городу все свои работы, созданные за 40 лет творческой деятельности.

«Господин Великий Новгород»

Илья Глазунов скончался в ночь на 9 июля 2017 года. По словам дочери Веры, причиной смерти художника стала сердечная недостаточность.

«Ваня в маскарадном костюме»

Свои соболезнования родным и близким художника выразили президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, художник Сергей Андрияка и другие общественные и культурные деятели.

«Глазунов был выдающимся человеком, который создал традиции классического образования. Человеком, который стал первым говорить об истории, традиции русского искусства и следовать этой классике», — народный художник РФ Сергей Андрияка

«Творчество было для Ильи Сергеевича целым миром, пропущенным через всего себя, драмой момента, запечатлённого навечно», —

министр культуры РФ Владимир Мединский