Оболганные герои. СМЕРШ

Фото: politrussia.com

Благодаря наличию некоего романтического ореола советская военная контрразведка СМЕРШ находится "на особом счету" у русофобов - как западных, так и наших, "доморощенных". Они ее объявляли и "отрядом террора НКВД", и "аналогом СС". Чем же была контрразведка СМЕРШ на самом деле и каков ее вклад в Великую Победу?

Авторы "желтой" литературы и режиссеры российского кино начали проходиться по СМЕРШу довольно давно, но особо острой дискуссия вокруг этого ведомства стала в 2013 году.

19 апреля 2013 года на BBC вышла статья Антона Кречетникова "СМЕРШ: борьба с чужими и своими", в которой более или менее достоверные факты оказались перемешаны с совершенно странными голословными обвинениями. Этот материал в свою очередь ссылался на статью на том же BBC, но уже 2003 года - Константина Рожнова "СМЕРШ: контрразведка или орудие репрессий". Очень грустно, что данные из этих материалов затем вошли в статью о СМЕРШе в Википедии, и воспринимаются теперь многими как истина в последней инстанции. Есть там, в частности, такой странный пассаж:

"По данным, которыми располагает Петров, органы военной контрразведки арестовали с 1941 по 1945 год порядка 700 тысяч человек, из которых были расстреляны 70 тысяч. Некоторые другие источники сообщают о том, что в сети СМЕРШа попали миллионы человек, около четверти из которых были расстреляны. Большинство арестованных, которым удавалось избежать расстрела, отправляли в ссылку. Стандартный срок - 25 лет. Даже амнистия, объявленная после смерти Сталина, на многих из них не распространялась. Дожили до возвращения и умерли своей смертью буквально единицы".

А еще:

"...В основном, деятельность СМЕРШа была направлена против так называемых "антисоветских элементов" - тех, кто выражал сомнение в правильности советской системы".

Так вот, утверждения эти совершенно абсурдны. И самое грустное, что ВВС при этом ссылается на неких "исследователей".

СМЕРШ по определению не мог "в основном" быть направлен против "антисоветских элементов", так как был чистой военной контрразведкой. И он не мог физически расстрелять ни 70 тысяч, ни "четверть от миллионов". Во-первых, решения о расстрелах принимали суды. Во-вторых, согласно самой масштабной статистике в 1943 - 1946 годах, по материалам всех правоохранительных органов (в том числе и за общеуголовные преступления), за период, пока существовал СМЕРШ, в СССР было вынесено по всей стране и за все виды преступлений около 14 тысяч смертных приговоров! Так что, хоть "70 тысяч", хоть "четверть от миллионов" - это не более, чем плод чьих-то больных фантазий. Да и с 700 тысячами "арестованных" странно получается. К примеру, за все это время во всем СССР за "контрреволюционные и другие особо опасные преступления" всего было осуждено около 400 тысяч человек... По всему же СССР за данный период к уголовной ответственности привлекалось около 10 миллионов человек, из которых почти половина - за "дисциплинарные проступки", квалифицировавшиеся как срыв трудовой мобилизации (и к СМЕРШу не имевшие никакого отношения). Львиная доля среди остальных осужденных - уголовники. Поэтому крошечный в масштабах страны СМЕРШ ни "миллионы", ни даже "700 тысяч" арестовывать не мог чисто физически...

Настоящий скандал вокруг истории СМЕРШа спровоцировал также в 2013 году известный российский либерал, руководитель "Союза Правых Сил" Леонид Гозман, откровенно по-хамски отреагировавший на выход фильма о деятельности контрразведчиков. В своем блоге он сравнил СМЕРШ с СС, сказав, что отличались они, якобы, только тем, что у СС была более красивая форма. Ему жестко и хлестко ответилажурналистка "Комсомольской Правды" Ульяна Скойбеда, породившая своим материалом известный интернет-мем "на гране фола" - "абажуры". Собственно, Гозман либо вообще не разбирался в сути явления (что менее вероятно), либо сознательно врал (что, увы, более вероятно). "Солдаты СС", о которых он писал (видимо, ваффен СС) - контрразведкой никогда не занимались, а привлекались в своей массе к карательным операциям и параллельно использовались, как обычный линейные части. СС была признана Нюрнбергским трибуналом преступной организаций, а СМЕРШ был признан рядом авторитетных экспертов самой эффективной спецслужбой Второй мировой войны, сделавшей огромный вклад в разгром гитлеровцев...

Итак, немного истории для понимания сути явления. Отмечу сразу, большая часть документов относительно деятельности СМЕРШа по сей день по вполне понятным причинам не рассекречена и не публиковалась в открытом доступе. Но даже общеизвестных фактов достаточно для понимания сути явления.

СМЕРШ возник в 1943 году. Его предшественниками можно считать 3 Управление НКО и особые отделы НКВД. В 1942 году вскрылся ряд недостатков в их работе, и руководство СССР решило систему военной контрразведки в военный период принципиально реформировать.

Поэтому 19 апреля 1943 года Постановлением Совнаркома были созданы три параллельные и абсолютно не зависящие друг от друга спецслужбы. СМЕРШ, известный нам по фильмам и книгам, - это Главное управление контрразведки СМЕРШ, входившее в состав Наркомата обороны - сугубо армейская структура, вопреки расхожим мифам, к НКВД никакого отношения больше не имевшая. Параллельно свои СМЕРШи были созданы в составе военно-морского флота и НКВД. Сотрудники последнего "мирными гражданами" не занимались. Их задачей было контрразведывательное обеспечение деятельности пограничных и внутренних войск, милиции и других подразделений НКВД.

"Основной" СМЕРШ НКО возглавил Абакумов, подчинявшийся только лично Сталину как наркому обороны. СМЕРШ флота возглавил Гладков, замыкавшийся на Кузнецова, а СМЕРШ НКВД - Юхимович, начальником которого был Берия.

Сотрудникам СМЕРШа присвоили звания, соответствующие званиям в новых их ведомствах. В соответствие с подразделениями привели и их форму. Некоторые начальники, правда, какое-то время сохраняли за собой и в армии звания "государственной безопасности", но это были, скорее, исключения.

Помимо бывших сотрудников особых отделов НКВД в СМЕРШ массово призвали армейских офицеров, а также "профильных" специалистов с "гражданки", в частности юристов.

Как мы уже рассказывали ранее, никаких заградотрядов СМЕРШ не создавал и в спины никому не стрелял. Его сотрудники занимались оперативной контрразведывательной работой, со скидкой на фронтовую специфику. В их обязанности входила охота на вражеских шпионов и диверсантов. А именно на разведывательно-диверсионную деятельность сделали упор гитлеровцы после "общевойсковых" неудач 1942 года. Вражеские агенты проникали через линию фронта, сбрасывались на парашютах, тысячи их проникали в тыл Красной армии под видом "бежавших пленных" или "бывших окруженцев".

Главная проблема заключалась в том, что большинство из них этнически принадлежали к народам, населявшим СССР. Это были освобожденные нацистами уголовники, пошедшие на сотрудничество с немцами военнопленные Красной армии, украинские и прибалтийские националисты, выходцы из эмигрантских кругов. Русский язык для большинства из них был родным, они знали тонкости поведения в обществе, неизвестные никому из иностранцев, поэтому их выявление и задержание было высочайшим искусством. Пройдя обучение в специальных разведывательно-диверсионных школах, они становились настоящими машинами для убийства. В отдельных случаях задачи на территории СССР решали и немцы - сотрудники элитных спецподразделений Абвера и СС.

Хрестоматийными примерами работы контрразведки стали такие приемы, как быстрая замена оформления документов, правил ношения формы. Широко известна история со скрепками - из-за разницы в материале советские скрепки на документах окислялись и оставляли ржавый след, а немецкие, из нержавейки, - нет. Такая мелочь стоила карьеры, а может и жизни, многим шпионам. Известно, и то, как контрразведчики разоблачили немецкого агента, готовившего покушение на Сталина. Их внимание привлек "псевдосмершевец", ехавший на чистом сухом мотоцикле, в то время как в районе, из которого он якобы следовал, шел сильный дождь. А неправильно расположенные на кителе награды (порядок их ношения незадолго до этого был сменен) окончательно доказали, что "офицер" не тот, за кого он себя выдает...

Служба в СМЕРШе была даже более опасной, чем на передовой. Оперативник в среднем успевал послужить только 3 месяца, после чего выбывал по смерти или ранению...

В общем, по имеющейся информации, более 6 тысяч сотрудников СМЕРШа погибли в годы войны, сотни - пропали без вести. Четверо посмертно стали Героями Советского Союза. Многие, работая на передовой в наиболее сложных ситуациях, брали на себя командование подразделениями и проявляли чудеса героизма: "Например, ст. лейтенант А. Ф. Калмыков, оперативно обслуживавший батальон 310 сд. был награждён посмертно орденом Красного Знамени за следующий подвиг. В январе 1944 г. личный состав батальона пытался овладеть штурмом деревней Осия Новгородской области. Наступление было остановлено сильным огнём противника. Повторные атаки результатов не давали. По договоренности с командованием, Калмыков возглавил группу бойцов и с тыла проник в деревню, обороняемую сильным вражеским гарнизоном. Внезапный удар вызвал у немцев замешательство, однако их численное превосходство позволило окружить смельчаков. Тогда Калмыков вызвал по рации «огонь на себя». После освобождения деревни на ее улицах кроме наших погибших воинов было обнаружено около 300 трупов противника, уничтоженного группой Калмыкова и огнем наших орудий и миномётов"...

За годы войны СМЕРШ провел до 250 успешных радиоигр, выманив и захватив в их ходе около 400 вражеских агентов и кадровых сотрудников разведки. В целом же силами СМЕРШа было захвачено и нейтрализовано более 30 тысяч вражеских шпионов, диверсантов, террористов. Лидеры Третьего Рейха вынуждены были сами констатировать, что масштабная разведывательно-диверсионная деятельность не приносит им и доли ожидаемого результата...

В некоторых случаях один сотрудник СМЕРШа стоил целой армии. Ведь от своевременности нейтрализации вражеского шпиона зависел успех масштабных операций и сотни тысяч жизней красноармейцев. На территории Германии СМЕРШ боролся с нацистской тайной террористической организацией "Вервольф", в Прибалтике и на Украине - с коллаборационистским националистическим бандподпольем, которым руководили сначала из Берлина, а потом - из Лондона.

После войны СМЕРШ был выведен из состава НКО и передан МГБ, реорганизовавшись со временем в управление военной контрразведки.

Радует, что кроме откровенных исторических фальшивок существуют и достойные художественные произведения о СМЕРШе. В первую очередь, это касается великолепной книги Владимира Богомолова "Момент истины" (очень рекомендую всем, кто желает подробнее узнать о работе СМЕРШа), по которой был снят в целом неплохой фильм "В августе 44-го". Хорошее впечатление производит и недавно снятый российско-белорусский сериал "Смерть шпионам".

Мы пока по объективным причинам многого не знаем о работе СМЕРШа, но даже то, что нам уже известно о службе его сотрудников, свидетельствует о том, что они были настоящими героями, сделавшими огромный вклад в Победу над нацизмом, спасшими миллионы жизней советских граждан - как военнослужащих, так и представителей мирного населения. И они достойны не грязных поклепов в духе Гозмана и компании, а глубочайшего почтения и уважения.