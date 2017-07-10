Обманные манёвры

В конгресс США внесён законопроект о введении санкций в отношении России за нарушение Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Глава комитета по иностранным делам Эд Ройс заявил, что российская сторона продолжает содержать на вооружении запрещённые ракеты с ядерными боеголовками. Вашингтон постоянно обвиняет Москву в несоблюдении заключённого в 1987 году соглашения, не приводя конкретных доказательств. Москва отвергает выпады в свой адрес и считает, что США ищут повод, чтобы расширить санкции и выйти из ДРСМД. Насколько велика вероятность денонсации договора Соединёнными Штатами — в материале RT.

Законопроект республиканца Эда Ройса предполагает внесение поправки в Закон о национальной безопасности на 2018 год. По словам конгрессмена, санкции могут быть введены против разработчиков обычных систем вооружений, а также «государств — спонсоров терроризма, которые покупают такое оружие».

«Недавнее размещение запрещённых ракет с ядерными боеголовками представляет серьёзную угрозу для интересов национальной безопасности США. И это лишь один из примеров того, как российская агрессия подрывает международную стабильность», — заявил Ройс.

Председатель комитета по иностранным делам настаивает, что Москва последовательно игнорирует свои обязательства: «Россияне не были привлечены к ответственности за размещение и испытание этих ракет, и США не могут продолжать действовать в том же ключе, пока Путин посылает их (ракеты. — RT) в поле».

Сдержать Россию

Публичные обвинения в нарушении договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) посыпались на Россию в 2014 году на фоне введения санкций из-за украинского кризиса. Тем не менее в течение трёх лет Вашингтон воздерживался от выдвижения каких-либо ограничительных мер в адрес Москвы.

22 июня 2017 года 23 члена Демократической партии внесли законопроект о военном сдерживании России, в котором говорится о необходимости разработать план санкционного режима, чтобы наказать Москву за игнорирование пунктов ДРСМД

Авторы документа призвали Пентагон разместить высокоточное оружие в Европе и предоставить президенту право не придерживаться условий шестой статьи соглашения, которая запрещает производство ступеней запрещённых ракет и создание пусковых установок.

Ранее с инициативой официально закрепить за Россией статус нарушителя договора выступил республиканец Том Коттон. Сенатор потребовал, чтобы Пентагон начал передавать союзникам технологии для производства ракет средней и малой дальности.

В МИД РФ усмотрели в законодательных потугах конгресса США поиски повода для одностороннего выхода из ДРСМД и расширения санкций.

«Сейчас складывается впечатление, что в Вашингтоне объявлен конкурс на изобретение поводов для антироссийских санкций», — заявил в беседе с агентством РИА Новости замглавы Департамента МИД по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) Владимир Леонтьев.

«Неизвестно, какой приз рассчитывает получить победитель в этом конкурсе. Но на фоне общего неизбежного глобального проигрыша, который предполагают подобные игры, приз в лучшем случае будет утешительным. Да и вообще не очевидно, удастся ли кому-то им воспользоваться», — констатировал Леонтьев.

Молчание президента

Несмотря на воинственную риторику, в руководстве США на данный момент нет единодушия по поводу выхода из ДРСМД. Как сообщают американские СМИ, Пентагон и Госдепартамент не сомневаются в том, что Россия является нарушителем, но стараются избегать радикальных шагов.

На официальном уровне исполнительная власть США исходит из тезиса о том, что ДРСМД отвечает интересам национальной безопасности и потому необходимо найти способы заставить Москву соблюдать договор. Пентагон и Госдеп указывают, что аннулирование соглашения приведёт к гонке вооружений.

По данным издания Politico, Белый дом изучает доводы конгрессменов, военных кругов и дипломатов. Что же касается президента США Дональда Трампа, то он ещё не высказывал свей точки зрения на ситуацию с ДРСМД.

Законопроект Эда Ройса был внесён на фоне новостей о позитивных итогах первых переговоров Трампа и Путина на полях саммита G20. Содержание беседы двух лидеров не разглашается, но хозяин Белого дома назвал встречу «грандиозной».

Член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор в отставке Павел Золотарёв заявил RT, что инициатива Ройса никак не связана с переговорами Трампа и Путина. Однако он уверен, что на Белый дом будут давить русофобские силы в конгрессе.

«Пока в конгрессе находится Джон Маккейн, по линии законодательной власти всегда будут появляться инициативы, направленные против России. По поводу позиции по РСМД самого Трампа, я ничего сказать не могу. Но очевидно, что ему будет тяжело сопротивляться давлению определённых политических групп», — констатировал Золотарёв.

Таинственные русские ракеты

Напомним, бессрочный договор о ликвидации ракет средней и малой дальности был заключён между США и СССР 8 декабря 1987 года. Генсекретарь ЦК КПСС Михаил Горбачёв и президент США Рональд Рейган договорились уничтожить и не производить крылатые и баллистические ракеты и пусковые установки, которые способны поражать цели на расстоянии от 500 до 5500 км.

На протяжении 30 лет военные аналитики и политологи солидарны во мнении, что обе державы внесли неоценимый вклад в укреплении безопасности Европы. Впервые в истории двусторонних отношений Москва и Вашингтон полностью избавились от класса летальных вооружений, которые могут нести ядерные боезаряды.

Сейчас, когда американские конгрессмены и должностные лица обвиняют РФ в нарушении этого договора, они ни разу не уточнили тип ракет, которые якобы развернула Россия. Зарубежные СМИ же утверждают, что заокеанская держава опасается боевых возможностей некоторых типов ракет оперативно-тактического комплекса «Искандер».

4 апреля 2017 года глава Стратегического командования ВС США (STRATCOM) генерал Джон Хайтен заявил, что российские войска якобы развернули новую крылатую ракету наземного базирования. По его словам, данный тип вооружения «может угрожать большей части континентальной Европы».

Примечательно, что в 2014 году, когда Россия столкнулась с первыми обвинениями в нарушении ДРСМД, корпорация Lockheed Martin получила от Пентагона контракт на модернизацию оперативно-тактического комплекса ATACMS (Army TACtical Missile System). Минобороны поставило перед ней задачу увеличить дальность полёта ракет. 26 июня 2017 года на сайте Сухопутных войск США появилась информация о запуске серийного производства баллистических ракет для ATACMS. Дальность новых ракет превышает 300 км, но более точные данные не приводятся.

Пригрозить Китаю и Ирану

Павел Золотарёв считает, что в политической элите США всё чаще звучат призывы к выходу из ДРСМД. По его мнению, Вашингтону выгодно обрести арсенал запрещённых ракет «в неядерном оснащении» для проецирования военной мощи в азиатском регионе и на Ближнем Востоке.

«Американские авианосные группы уязвимы для Китая, который как раз обладает ракетами средней и малой дальности. Я предполагаю, что американцы подумывают разместить запрещённые ракеты наземного базирования на японских островах. А размещение ракет на Ближнем Востоке позволит «сдерживать» Иран», — сказал Золотарёв.

Как полагает эксперт, выйти из ДРСМД «просто так» (как в случае с договором по ПРО в 2001 году), США сегодня не могут.

«Такое решение на официальном уровне не принято. В связи с этим появляются законопроекты, интеллектуальный уровень которых оставляет желать лучшего. Обвинения в адрес России — удобный повод для расторжения договора», — полагает эксперт.

«Я очень сомневаюсь, что Москва могла пойти на нарушение РСМД. Отсутствие конкретики в устах американцев только подкрепляет мою уверенность. При этом сами США, как я понимаю, планируют разработать Pershing III — улучшенную версию оперативного комплекса, который до 1987 года стоял у наших границ», — отметил Золотарёв.

Источник: nnm.me