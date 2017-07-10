Новости Украины и Новороссии 10 июля 2017
- 07:53 СНБО Украины может сегодня утвердить скандальный законопроект о «реинтеграции» Донбасса.
- 07:04 Столтенберг прибыл на Украину.
- 01:00 Бандеровцы в рясах.
- Вчера 23:29 В ДНР стартовала акция: Я хочу на «Миротворец».
- Вчера 23:03 Вашингтон выделил Украине 600 миллионов долларов для «решения кризиса в Донбассе» — Тиллерсон.
- Вчера 23:00 Рада предложила лишить Россию права вето в Совбезе ООН .
СНБО Украины может сегодня утвердить скандальный законопроект о «реинтеграции» Донбасса
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на заседании в понедельник планирует утвердить законопроект о «реинтеграции» Донбасса, который предусматривает признание неподконтрольных Киеву территорий Донбасса «оккупированными» и переход украинских силовиков к формату «воинской операции» вместо «антитеррористической» (так в Киеве называют военную операцию в Донбассе).
Хотя о разработке документа стало известно еще три недели назад, его текст до сих пор не обнародован. Предполагается, что после того, как СНБО утвердит текст законопроекта, он будет передан на рассмотрение президенту Петру Порошенко и внесен в Верховную раду.
Секретарь СНБО Александр Турчинов надеется, что закон о реинтеграции Донбасса будет принят парламентом еще на текущей сессии, которая заканчивается в пятницу. При этом в Раде не исключают, что рассмотрение вопроса придется отложить до осени, так как документ сложный и требует политического консенсуса парламентского большинства.
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Столтенберг прибыл на Украину
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и члены Североатлантического совета прибыли в Киев, сообщает «Укринформ».
По программе визита, в 9.00 вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе и генсек НАТО Йенс Столтенберг примут участие в открытии выставки «Украина-НАТО. Формула безопасности», которая будет проходить в «Мыстецьком арсенале» с 11-30 июля.
В 10.30 под председательством Президента Украины Петра Порошенко и Йенса Столтенберга начнется заседание Комиссии Украина-НАТО.
По программе визита глава Альянса также встретится с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, председателем Верховной Рады Украины Андреем Парубием, руководителями депутатских фракций и председателями парламентских комитетов, которые приобщены к евроатлантической интеграции.
Генеральный секретарь НАТО Столтенберг выступит перед народными депутатами в сессионном зале.
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Бандеровцы в рясах
С карты закарпатского Мукачева исчезли имена Бандеры и Шухевича. Но это не обнадеживает…
«Улицы Бандеры и Шухевича на западе Украины переименовали в честь святых», — подобные заголовки наполнили накануне российские новостные ленты.
Неужели одумались?! Но нет, уже при прочтении самой новости становится понятно, что от смены вывесок суть не меняется. Только теперь улицы Мукачева, старинного западнорусского городка, украсят таблички с именами не боевых лидеров украинского нацизма, а лидеров, если можно так выразиться, духовных.
Из решений 29-й сессии Мукачевского городского совета 7-го созыва:
«Мукачевский городской совет решил:
Переименовать следующие улицы города Мукачево:
1.2. улицу Бандеры Степана в улицу Гузара Любомира;
1.3. улицу Шухевича Романа в улицу Шептицкого Андрея…»
Конечно, фамилии Гузара и Шептицкого, в отличие от Бандеры и Шухевича, в России не столь широко известны. Давайте же разберемся, кто эти господа, которых некоторые наши коллеги поспешили назвать святыми.
Митрополит Андрей (Шептицкий) (1865–1944), из досье Царьграда:
«Митрополит Андрей (Шептицкий) — лидер униатов Галиции, глава Украинской греко-католической церкви в 1900–1944 годах. В сентябре 1914 года, когда части Русской императорской армии заняли Львов, был арестован за антироссийские проповеди. После Февральской революции освобожден приказом Керенского. В июле 1941 года встретился с Бандерой, благословив бандеровцев на борьбу с Красной армией. В сентябре обратился к Гитлеру: «Как глава Украинской греко-католической церкви, я передаю Вашей Экселенции мои сердечные поздравления по поводу овладения столицей Украины, златоглавым городом на Днепре — Киевом! Я буду молить Бога о благословении победы, которая станет гарантией длительного мира для Вашей Экселенции, немецкой армии и немецкого народа».
Одним из преемников этого бандеровца в рясе стал кардинал Любомир (Гузар), возглавивший униатов в годы, когда каноническое православие в землях Галиции было уже практически разгромлено. Именно он перенес униатскую кафедру из Львова в Киев и начал активное распространение греко-католичества в центре и даже на востоке Незалежной, тем самым подготовив религиозную основу для трагических событий последних лет.
Из высказываний кардинала Любомира (Гузара) (1933–2017):
«Поступки Героев Небесной Сотни напоминают поступок Христа, который также был распят.
Сегодня война в Украине справедливая, потому что она оборонительная, и мы, как христиане, имеем право обороняться.
Не надо быть гением, чтобы доказать, что украинцы и русские — разные народы.
Я не вижу возможности примирения или мира».
Словом, Шептицкий и Гузар, как и Бандера с Шухевичем, — типичные представители украинского радикального национализма, корни которого произрастают как раз таки из трагически известной Брестской унии, в конце XVI века насильно подчинившей католикам многие тысячи православных христиан Западной Руси, унии, по живому разделившей русский народ, о чем в одном из своих Первосвятительских слов в 2015 году очень ярко высказался Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл:
«Одному из этих разделений более 400 лет. И оно было всегда направлено на разделение народа, жившего в этом регионе.
И когда сегодня говорят о том, что кто-то со стороны разрушил единство украинского народа, мы отвечаем: «Помолчите! 400 лет вы работали на то, чтобы разделить наш народ на Украине!»
Столь горькие и исполненные праведного гнева слова предстоятеля Русской Церкви не случайны. Именно Святейший Патриарх Кирилл остается подлинным архипастырем всех русских земель, в том числе и Подкарпатской Руси, чьи улицы сегодня именуют в честь персонажей, которых даже униаты еще не успели внести в список своих святых.Тюренков Михаил
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В ДНР стартовала акция: Я хочу на «Миротворец»
В Донецкой Народной Республике начали выдавать значки «Я есть на Миротворце».
Цель акции — высмеять скандально известный украинский сайт. По словам организатора акции Марии Пироговой, значки планируется вручать также жителям Луганской Народной Республики, России, Абхазии и других стран.
— Мы эту акцию организовали в первую очередь для того, чтобы высмеять «Миротворец» и показать, что все, кто там есть, это хорошие, порядочные, добрые и светлые люди, которые борются за добро, в первую очередь, — рассказала Пирогова. — Кроме того, показать, что это всё глупо.
Организатор акции отметила, что есть варианты значков «Я хочу на Миротворец» и «Познакомлюсь с парнем с «Миротворца», а также наклейки на автомобили.
— Можно сказать, что это своеобразная медаль за мужество, за доблесть, за героизм, — отметила журналист Елена Блоха. — Для меня это всё-таки признание.
Напомним, сайт «Миротворец» был создан в 2014 году депутатом Верховной рады Антоном Геращенко и зарегистрирован в Канаде. Опубликованные на сайте данные способствовали убийству украинского писателя Олеся Бузины и депутата Олега Калашникова. В 2016 году сайт опубликовал данные 4000 журналистов, аккредитованных в ДНР, после чего на Украине возбудили уголовное дело против сайта.
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Вашингтон выделил Украине 600 миллионов долларов для «решения кризиса в Донбассе» — Тиллерсон
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе встречи в Киеве с президентом Украины Порошенко напомнил, что Вашингтон с начала кризиса в Донбассе выделил стране 600 миллионов долларов для его преодоления
По мнению Тиллерсона, таким образом США демонстрируют свое отношение к сложившейся проблеме. Вместе с тем он подчеркнул необходимость продолжения реформ на Украине.
В частности, американский представитель заявил, что Соединенные Штаты Америки ожидают, что на Украине будут проведены реформы в сфере борьбы с коррупцией. Тиллерсон подчеркнул, что особое значение имеет отбор судей Верховного суда и создание на Украине антикоррупционного суда.
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Рада предложила лишить Россию права вето в Совбезе ООН
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что Россию нужно лишить права вето в Совбезе ООН в вопросах, касающихся Украины.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш находится с официальным визитом в Киеве, он уже провел встречу с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и президентом Петром Порошенко.
«Призвал ООН лишить Россию права вето на Совбезе ООН. Агрессор не имеет права решать вопрос в ООН, в отношении государства, на которое он напал», — написал Парубий в своем микроблоге в Twitter по результатам встрече с Гутеррешем в Киеве.
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Вопрос с Донбассом надо было решать летом 2014г. Когда обвалился фронт укров под Мариуполем и “зеленые человечки” могли реализовать проект Новороссии. Но Меркель стала пугать Путина, тот забздел, или просто хотел иметь Донбасс, как полностью управляемые из РФ территории (с большой Новороссией могли возникнуть проблемы). Так или иначе но “хотели как лучше, получилось как всегда” – Донбасс превратился в гниющую рану. Как только ЕС даст отмашку Порошенко начнет его штурм и я не уверен что Донбасс выстоит даже с нашей помощью.