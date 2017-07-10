Новости Украины и Новороссии 10 июля 2017

С карты закарпатского Мукачева исчезли имена Бандеры и Шухевича. Но это не обнадеживает…

«Улицы Бандеры и Шухевича на западе Украины переименовали в честь святых», — подобные заголовки наполнили накануне российские новостные ленты.

Неужели одумались?! Но нет, уже при прочтении самой новости становится понятно, что от смены вывесок суть не меняется. Только теперь улицы Мукачева, старинного западнорусского городка, украсят таблички с именами не боевых лидеров украинского нацизма, а лидеров, если можно так выразиться, духовных.

Из решений 29-й сессии Мукачевского городского совета 7-го созыва:

«Мукачевский городской совет решил:

Переименовать следующие улицы города Мукачево:

1.2. улицу Бандеры Степана в улицу Гузара Любомира;

1.3. улицу Шухевича Романа в улицу Шептицкого Андрея…»

Конечно, фамилии Гузара и Шептицкого, в отличие от Бандеры и Шухевича, в России не столь широко известны. Давайте же разберемся, кто эти господа, которых некоторые наши коллеги поспешили назвать святыми.

Митрополит Андрей (Шептицкий) (1865–1944), из досье Царьграда:

«Митрополит Андрей (Шептицкий) — лидер униатов Галиции, глава Украинской греко-католической церкви в 1900–1944 годах. В сентябре 1914 года, когда части Русской императорской армии заняли Львов, был арестован за антироссийские проповеди. После Февральской революции освобожден приказом Керенского. В июле 1941 года встретился с Бандерой, благословив бандеровцев на борьбу с Красной армией. В сентябре обратился к Гитлеру: «Как глава Украинской греко-католической церкви, я передаю Вашей Экселенции мои сердечные поздравления по поводу овладения столицей Украины, златоглавым городом на Днепре — Киевом! Я буду молить Бога о благословении победы, которая станет гарантией длительного мира для Вашей Экселенции, немецкой армии и немецкого народа».

Одним из преемников этого бандеровца в рясе стал кардинал Любомир (Гузар), возглавивший униатов в годы, когда каноническое православие в землях Галиции было уже практически разгромлено. Именно он перенес униатскую кафедру из Львова в Киев и начал активное распространение греко-католичества в центре и даже на востоке Незалежной, тем самым подготовив религиозную основу для трагических событий последних лет.

Из высказываний кардинала Любомира (Гузара) (1933–2017):

«Поступки Героев Небесной Сотни напоминают поступок Христа, который также был распят.

Сегодня война в Украине справедливая, потому что она оборонительная, и мы, как христиане, имеем право обороняться.

Не надо быть гением, чтобы доказать, что украинцы и русские — разные народы.

Я не вижу возможности примирения или мира».

Словом, Шептицкий и Гузар, как и Бандера с Шухевичем, — типичные представители украинского радикального национализма, корни которого произрастают как раз таки из трагически известной Брестской унии, в конце XVI века насильно подчинившей католикам многие тысячи православных христиан Западной Руси, унии, по живому разделившей русский народ, о чем в одном из своих Первосвятительских слов в 2015 году очень ярко высказался Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл:

«Одному из этих разделений более 400 лет. И оно было всегда направлено на разделение народа, жившего в этом регионе.

И когда сегодня говорят о том, что кто-то со стороны разрушил единство украинского народа, мы отвечаем: «Помолчите! 400 лет вы работали на то, чтобы разделить наш народ на Украине!»

Столь горькие и исполненные праведного гнева слова предстоятеля Русской Церкви не случайны. Именно Святейший Патриарх Кирилл остается подлинным архипастырем всех русских земель, в том числе и Подкарпатской Руси, чьи улицы сегодня именуют в честь персонажей, которых даже униаты еще не успели внести в список своих святых.

Тюренков Михаил

«Царьград»

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