Лопата из Финляндии, грабли из ЮАР

Западные санкции на просторах России гуляют уже давно, но в магазинах полным-полно импортных товаров. Не только эксклюзивных, но и самых простых вещей, создание которых не требует ни изящных умельцев, ни вдумчивых инженеров, ни «продвинутых» компьютерщиков. На них, судя по всему, запреты не распространяются. Так и вижу ехидные улыбки зарубежных экспортеров: «Сами не можете смастерить? Ладно, мы вам подсобим!»

Но от такой «помощи» простым россиянам стыдно. Например, мне. Недавно видел в магазине совок для садовых работ из… Мексики. Это ж надо, так изловчиться, чтобы отыскать за многие тысячи километров от России и тащить сюда эту штуковину!

Впрочем, это только начало списка «причудливых» импортных товаров, которые можно приобрести в московских магазинах. Зайдя недавно в московский «Садоводческий центр» на Широкой улице, узрел в продаже секаторы «Самурай» из Японии, поводок для собаки из Германии, проволоку из Швейцарии, лопаты из Финляндии, краску из Германии. И так далее — смех и слезы.

Зачем мы покупаем эти и другие простые вещи? Дешево? Вовсе нет. То есть, вообще очень дорого. Хотя это нетрудно объяснить. Причина дороговизны — накрутка, привычная наглая накрутка. Покупают некие дельцы вещицу, условно говоря, за два доллара, продают за пять-шесть. К примеру, немецкая кофемашина Philips, купленная в Германии, может обойтись примерно на 40 (!) процентов дешевле, чем тот же аппарат, купленный в российском магазине. То же самое можно сказать и о другой бытовой технике.

Но это так, слову. Мы же говорим не о сложных вещах, а простых. Однако и в этом случае — упомянутая схема. Цена вопроса, так сказать.

Где здравый смысл? Зачем мы тратим валюту на секаторы, лопаты, поводки для собак? Почему надо поддерживать зарубежных производителей, судьба которых нам должна быть до лампочки? Кстати, лампочек тоже полно импортных — в частности, китайских.

Еще можно понять — с грустью, смешанной с недоумением, — покупку за рубежом современной бытовой техники, высокоточных станков, мудреных машин. И заодно вспомнить, что было время и деньги, — когда нефть стоила непомерно дорого, — чтобы перевооружить экономику, сделать ее мощной и конкурентоспособной. Увы, средства ушли неизвестно куда, точнее были успешно разворованы.

Можно горевать об упущенных возможностях, сложных экономических проблемах и прочих трудностях, но неужели дело так плохо, что мы закупаем за границей не только вышеперечисленные простые вещи, но и другие такие же? Это — смейтесь и плачьте! — платяные щетки, веники из Финляндии, серпы, мотыги, кирки из Швейцарии, топоры (есть и топоры с лопатой в футляре), садовые ножницы из Китая, грабли и вилы из ЮАР. Этот список можно продолжать долго.

В курсе ли премьер-министр, министры его кабинета, депутаты Государственной думы, губернаторы и мэры, что на прилавках российских магазинов вальяжно разлеглись вышеперечисленные импортные вещицы и — гвозди, шурупы, ножи и вилки, дверные петли опять же из-за рубежа. Ужель государственным мужам и чиновникам не стыдно? За себя, за державу?!

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), импорт товаров из стран дальнего зарубежья за первые четыре месяца этого года увеличился на 22,7%, достигнув 53,319 миллиардов долларов. В этой сводке есть цифры касательно продовольствия, одежды, обуви, машин и агрегатов. Но нет цифр, насколько больше щеток, лопат, поводков прислали в Россию ее торговые партнеры?

Идет много разговоров об импортозамещении и многое делается в этом направлении. Уже есть конкретные результаты и наверняка еще будут. Но простых вещей мы не делаем, точнее, перестали делать.

Кстати, в Советском Союзе такого безобразия не наблюдалось. Тогда выпускали всякие простые вещи. Не буду говорить о качестве, но худо-бедно их мастерили. Во всяком случае, страна не унижалась покупками их за рубежом.

Но почему сейчас все стало по-другому? Может, нас обуяла полная производственная импотенция и хозяйственный коллапс?

Нет, наладить производство простых, но необходимых в быту изделий, безусловно, можно. Только никто этим не занимается, никто за этим не следит. Власть все время твердит о глобальном — политике, экономике, курсах валют, ценах на нефть и не желает снизойти до обычных людей и простых вещей.

В давние времени была популярна газетная рубрика, придуманная, кажется, журналистами «Литературной газеты». Называлась она «Если бы директором был я…» В этом разделе читатели предлагали решение различных проблем. Сегодня я хочу подать свой скромный голос.

Сколько в России разрушено, закрыто, перепрофилировано заводов, фабрик? Ужас! Сколько предприятий простаивает, сколько тружеников сидят без зарплаты и без надежды на будущее? Кошмар! Так почему на этих заводах и фабриках не организовать производство простых, но необходимых в быту вещей? Народ бы не только не только получил работу, средства на существование, но и снизилась бы социальная напряженность, градус которой постоянно повышается и, не дай бог, дойдет до критической температуры.

Отчего властям — уж не знаю, какое ведомство должно этим заниматься — не определять степень важности импортных товаров? Если можем, в состоянии производить то-то и то-то — немедленно начинаем действовать. И столь же быстро прекращаем помощь зарубежным производителям и закрываем путь к наживе бессовестным российским экспортерам, безбожно накручивающим цены. Небольшая, но сердитая ремарка в адрес последних — ищите за рубежом, господа, те товары, которые действительно нужны России и россиянам!

Давно слышал одну забавную историю. Во времена Советского Союза японцы якобы покупали у нас битое стекло. Отправлялось оно в Страну восходящего солнца, заметьте, в деревянных ящиках. Именно они нужны были хитрым японцам! Они использовали дешевую тару для изготовления высококачественной мебели. И ее отправляли на экспорт в СССР!

В этой истории — или легенде? — не хватает одной детали. Что японцы делали с битым стеклом? Не думаю, что выкидывали в море или закапывали в землю. Наверняка сподобились на какую-нибудь хитрость и использовали тот мусор. И, уверен, с выгодой. Так уж у них повелось.

Неужели мы хуже? Ау, российские «левши», кулибины, смекалистые инженеры и мастеровитые рабочие! Неужто повывелись? Нет! Просто горестно молчат — без дела и без денег…

Вчера случайно порезал палец и заклеил ранку пластырем. По давнишней привычке стал читать надписи на этикетке. Оказалось, что произвели пластырь в Китае. Ну а потом подсуетились две отечественные фирмы — одна доставила товар в Россию, другая поставила в торговые сети.

И те, и другие наверняка оказались с наваром. Ну, а мы, покупатели — в дураках. Как всегда.