Лечебная сила звука

Яркое доказательство того, что звуки определенным образом влияют на энергетику человека вплоть до изменения его физического состояния – существование звукотерапии.

Многочисленные исследования показали, что некоторые мелодии обладают сильным терапевтическим воздействием. Лечить с помощью музыки можно неврозы и депрессии, сердечно-сосудистые заболевания и мигрени, можно использовать музыку как обезболивающее в стоматологии.

Музыка может рассматриваться не только как средство, влияющее на настроение больного человека, но и как метод воздействия на глубинные процессы в организме с целью укрепления его защитных сил.

В мифологии древних греков Асклепий (покровитель врачевания) пением и музыкой лечил больных, а с помощью звуков трубы улучшал слух слабослышащим. В трактате «Наставления к музыке» римский государственный деятель и философ Боэций (480-524) пишет, что музыканты «Терпандр и Арион из Метимны посредством пения избавили жителей Лесбоса и ионян от тяжелых болезней».

Пророк Давид игрой на кифаре и пением помог библейскому царю Саулу избавиться от депрессии. В III в. до н.э. в Парфянском царстве был выстроен специальный музыкально-медицинский центр, где музыкой лечили от тоски и душевных переживаний. Демокрит (V в. до н. э.) советовал слушать флейту для излечения инфекций.

Музыкальная мелодия это сочетание звуковых волн (имеющих электромагнитную природу), заставляющих резонировать каждую клеточку нашего организма. Даже глухие подвержены влиянию музыки, потому что мы воспринимает её не только слухом, но и внутренними органами, кожей, скелетом, мозгом – всеми клетками организма в целом.

Организм (тело и психика) реагирует на музыкальные произведения. Нормализуются дыхание, пульс, давление, температура, снимается мышечное напряжение. Музыка вызывает выработку гормонов, которые связаны с эмоциональными реакциями, например с ощущением радости, проявлением отваги, мужества.

Самой полезной для здоровья психического и физического, для гармонии, красоты и равновесия специалисты считают музыку Моцарта. Произведения Моцарта рекомендуются для снятия стресса, эффективного усвоения учебного материала, от головной боли, а также во время восстановительного периода, например после студенческой сессии, ночной смены, экстремальных ситуаций и т.д.

В 1993 году Фран Роше, невролог из университета Висконсина, обнаружил необычное влияние музыки Моцарта на физиологию людей. Прослушивание «Сонаты для двух фортепиано до мажор» совершенствовало умственные способности студентов – они лучше выполняли тесты. Этот музыкальный феномен, до конца еще не объясненный, назвали – «эффект Моцарта».

Как считают психологи, реагировать на музыку ребенок начинает еще в утробе матери. Некоторые полагают даже, что классические произведения способны оказать благотворное влияние не только на здоровье и умственные способности, но и на внешние данные ребенка.

Влияние музыки на детей в нашей стране первым стал изучать психоневролог В. М. Бехтерев. Уже в начале XX века было понятно, что детям полезно слушать классику и колыбельные, что музыка не только развивает детей, но и оздоравливает их. Также В.М. Бехтерев не раз отмечал в своих трудах благотворное влияние музыки на больных неврозами и некоторыми психическими заболеваниями. Он установил, что музыка положительно влияет на дыхание, кровообращение, устраняет усталость и поддерживает физическую бодрость.

Учёный-фармаколог И. Догель установил, что под воздействием музыки у животных и человека меняются кровяное давление, частота сокращений сердечной мышцы, ритм и глубина дыхания. Известный хирург, академик Б.Петровский использовал музыку во время сложных операций, считая, что под ее воздействием организм работает более гармонично.

В США после 2-ой мировой войны музыка была с успехом применена при лечении эмоциональных расстройств и фантомных болей у ветеранов. В Германии с музыкой медики стали серьезно работать с 1978 года, а в 1985 году основали Институт музыкотерапии. Сейчас в Германии пациентам с желудочно-кишечными заболеваниями рекомендуют слушать Моцарта. В Индии национальные напевы используются как профилактическое средство во многих больницах. А в Мадрасе открылся даже специальный центр по подготовке врачей-музыкотерапевтов. Ими уже найдены музыкальные пьесы для лечения гипертонической болезни и некоторых психических заболеваний, перед которыми традиционная медицина зачастую бессильна.

Автор книги «Искусство резонансного пения» Владимир Морозов рассказывает, что музыка может избавить от боли: «Сейчас под определенную музыку удаляют зубы, и человек как бы не чувствует боли. Древние китайцы использовали для этого процесса удары гонга, типа там-тама, барабана или бубна. Сильнейший звук при этом сочетался с моментом выдергивания зуба, и пациент не чувствовал боли. Все наши органы чувств настроены на восприятие соответствующего воздействия, которое поступает в нервную систему и, если какое-то сильное возбуждение идет параллельно, то другое, даже болезненное ощущение может притупиться».

Существует целая наука о лечении пением птиц – орнитотерапия. Известны подобные благотворные влияния птичьей музыки и в практике стоматологии.

Военная музыка испокон веков вдохновляла бойцов на битву. Звук боевой медной трубы, очень яркий, гордый, победоносный возвещал тревогу, с одной стороны, и, в то же время, уверенность в победе. Суворов очень любил военную музыку и говорил, что она удесятеряет количество солдат, потому что каждый из них становится в десять раз сильнее. Под воздействием музыки солдат не чувствует боли.

Не менее важны и боевые кличи, издаваемые сражающимися. У индейцев есть боевой клич, который парализует противника. Этот крик рождается путем возбуждения самых глубинных структур мозга (ретикулярная формация). Человек не чувствует ни боли, ни страха, у него рождается львиная энергия, направленная на поражение врага. Во время боя клич действует аналогично удару меча.

В США доктор Хелен Бонни разработала целую терапевтическую методику методика Guides Imagery And Musik (GIM), основанную на стимуляции воображения посредством музыки. Определенного рода музыка вызывает у пациентов реакции, которые влекут за собой расширение сознания. Доктор Бонни утверждает, что музыка в данном случае производит столь же мощный эффект, как и психотропные препараты, однако, в отличие от наркотиков, не таит в себе никакой опасности.

Как это работает

Звук – это распространяющиеся в среде упругие волны с частотами от 16 и до 20000 Герц, воздействующие на слуховой аппарат человека, на органы, клетки и ДНК. Кроме того, звук – это энергия. За 1 секунду звук может совершить большую или меньшую работу. Поэтому звук или источник этого звука могут характеризоваться большей или меньшей мощностью, измеряемой в ваттах. Мощность обычного разговорного голоса около 10 мквт. При усилении голоса мощность звука возрастает до сотен мквт, а у певцов доходит даже до сотен тысяч мквт.

В России впервые в мире учёные доказали воздействие музыки на клеточном уровне, а также на уровне ДНК – сложной структуры, которая взаимодействует с электромагнитными и акустическими волнами, а также сама их излучает. Молекулы ДНК, из которых состоят хромосомы, работают как миниатюрные передатчики: издают сложные звуки и излучают электромагнитные колебания.

По данным исследователей, реагируют на музыку раковые клетки, причем от одной музыки они начинают активно расти и размножаться, а от другой, наоборот, их рост замедляется. Учёные экспериментировали со стафилококками, с кишечными палочками и подобрали такую музыку, от которой эти микробы погибают.

Резонанс колебательных систем — хорошо исследованное и понятое в физике явление. Если возбудить камертон на частоте, скажем, 440 герц и поднести его к другому, невозбужденному, камертону с собственной частотой тоже 440 герц, то последний тоже начнет звучать. В этом случае говорят, что второй камертон заставил первый резонировать. Физика резонансного взаимодействия с таким же успехом применима и к биологическим системам. Колокол, например, излучает огромное количество резонансной ультразвуковой радиации, которая физически и духовно очищает пространство.

Электрохимическая активность мозга приводит к появлению в нем электромагнитных волн, которые могут быть изучены с помощью специального оборудования. Частота этих волн зависит от активности нейронов в мозге. Поскольку нейронная активность носит электрохимический характер, функционирование мозга может быть изменено путем резонансного взаимодействия с внешними системами. Таковыми системами могут являться и ритмические структуры, используемые в музыке.

Доктор Альфред Томатис, французский врач-отоларинголог, выделяет важнейшие функции слуха: стабилизация состояния нервной системы, восстановление физического тонуса, а также координация сенсорной информации и двигательных реакций.

Томатис открыл, что ухо не просто «слышит», но колебания, воспринимаемые им, стимулируют нервы внутреннего уха, где эти колебания преобразуются в электрические импульсы, различными путями попадающие в мозг. Некоторые идут в слуховые центры, их мы воспринимаем как звуки. Другие создают электрический потенциал в мозжечке, который контролирует сложные движения и чувство равновесия. Оттуда они идут в лимбическую систему, заведующую нашими эмоциями и выделением различных биохимических веществ, в т.ч. гормонов, оказывающих влияние на все наше тело. Электрический потенциал, создаваемый звуком, также передается в кору головного мозга, заведующую высшими функциями сознания. Таким образом, звук «питает» мозг, а вместе с ним и все тело.

По словам Томатиса клетки мозга функционируют наподобие маленьких батареек производящих электричество. Клеточные «батарейки» заряжаются звуком, в том числе, высокочастотным.

Клетки же, которые называют «корти» занимаются переработкой энергии. Около 25 тыс. клеток расположенных рядами начинают «пританцовывать» в соответствии с каждым отдельным звуком. Часть полученной после прослушивания определенных звуков энергии располагается в мозге, а другая часть – поступает к мускулам. Звуки обладающие высокой частотой подпитывают энергией клетки мозга, облегчают напряжение мышц и воздействуют на организм даже после их прослушивания.

Оказалось, что частоты от 5 до 8000Гц с большим успехом заряжают «батарейки мозга».

Григорианские песнопения «содержат в себе все частоты голосового диапазона — приблизительно от 70 до 9000 Гц». Этот же диапазон охватывают и тибетская техника «однотонального аккорда», техника хоомей и иные традиции обертонального пения,

По теории Томатиса, терапевтический эффект гармонического пения достигается главным образом благодаря проводимости костной ткани: последняя резонирует на частоте около 2000 Гц: «Звук образуется не во рту, не в теле, а, по сути дела, в костях. Кости «поют», как поют стены церкви, резонируя с голосом певца».

В частности, звук усиливает путем резонанса костная ткань черепа. Кроме того, проводимость костной ткани обеспечивает стимуляцию стремечка (слуховой косточки среднего уха), которое, как считает Томатис, в первую очередь отвечает за активизацию работы мозга. Томатис утверждает, что, ежедневно в течение четырех часов либо прослушивая звуки, богатые высокочастотными гармониками, либо производя их самостоятельно, человек может поддерживать высокую активность мозговой деятельности. Сам доктор сохраняет бодрость на протяжении большей части суток, обходясь четырьмя часами сна. Эту способность он объясняет тем, что регулярно слушает звуки, содержащие высокочастотные гармоники.

Музыка может:

• нейтрализовать воздействие на психику неприятных звуков и ощущений (например, в стоматологии);

• замедлить и уравновесить волны мозга;

• влиять на дыхание;

• влиять на сердечный ритм, пульс и кровяное давление;

• снимать мышечное напряжение и повышает подвижность и координацию тела;

• влиять на температуру тела;

• повысить уровень эндорфинов (“гормоны удовольствия”);

• регулировать выделение гормонов, снижающих стресс;

• усилить иммунную функцию организма;

• влиять на восприятие нами пространства;

• изменять восприятие времени;

• улучшить память и обучаемость;

• повышать производительность труда;

• способствовать повышению романтизма, выражению тёплых чувств между партнёрами, а также чувств радости, любви, доброты, милосердия в межличностных отношениях;

• стимулировать пищеварение;

• повышать упорство;

• помочь избавиться от старых обид и ненужных воспоминаний, мешающих нам жить;

• активизировать височную зону правого полушария, которое в нашей повседневной жизни задействовано крайне недостаточно.

• повышать работоспособность, прогонять сонливость;

• снижать нервное напряжение, в том числе во время работы, помогать успокоиться или заснуть.