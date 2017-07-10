Керченский мост. Июль 2017
10:59. 10 июля 2017 Просмотров - 3 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Прогресс строительства Керченского моста на 10 июля 2017.
На Керченском мосту начались работы по укладке дорожного покрытия на готовые к этому части моста. Сейчас в основание готовых частей заливают асфальтобетон, ну а после достижения конструкционной готовности начнется укладка верхнего слоя асфальта, причем еще идут испытания http://trainfanat.livejournal.com/339049.h
«Если говорить об автодорожной части, то среднее выполнение можно оценить в 70 %. Например, по свайным фундаментам автодорожных опор выполнение 98 %, осталось погрузить около 50 трубосвай. По опорам – чуть больше 80 %, еще предстоит сформировать 45 штук – и все они высокие, морские. По пролетным строениям – около 60 % от проекта смонтировано, плита проезжей части – почти 40 %, – рассказал Новиков. – Подчеркну, 70 % – именно готовность основных конструктивов. До открытия движения по мосту в декабре 2018 года работы еще предстоит сделать немало».
http://www.kerch.com.ru/articleview.aspx?i
Активно ведутся работы по доводке подъездных путей, которые должны сомкнуться с трассой "Таврида".
Строится железнодорожный тоннель под который даже анонсировали проект с двухэтажными поездами https://www.crimea.kp.ru/online/news/279
Общий вид на 09.07.2017
Прогресс различных участков строительства – подъездные пути, арка, покрытие.
Студенческие стройотряды российских ВУЗов на строительстве Керченского моста.
Подробнее про российских студентов http://www.kerch.com.ru/articleview.aspx?i
В работах непосредственно на строительстве моста задействовано 60 студентов. Они распределены по шести мостоотрядам и уже пробуют свои силы в строительно-монтажных и вспомогательных работах на морских и сухопутных участках. Для молодых людей предусмотрено трехразовое питание и проживание в городке строителей на Таманском полуострове. Еще 30 участников стройотрядов знакомятся с основными технологиями в дорожном строительстве на стройплощадке автоподхода и проживают в вахтовом поселке в станице Вышестеблиевская.
Строительство транспортной развязки и тоннеля длинной 1 километр.
Вид с квадрокоптера. Начало июля.
Железнодорожные опоры.
Укладка асфальта.
Плюс клип на песню какой-то местной группы "Струны Боспора" посвященный Керченскому мосту.
Фотоподборка "Промышленный пейзаж на берегу Керчи" – http://www.kerch.com.ru/galleryview.aspx?i
Строительство федеральной трассы "Таврида"
Анонсовый ролик.
Прогресс на начало июля. Белогорск.
Прогресс строительства объездного пути под Симферополем. Сдача в эксплуатацию – август 2018 года.
Ремонт дороги на отрезке Керчь-Феодосия.
Фотоподборка "Федеральная трасса Таврида" – http://www.kerch.com.ru/galleryview.aspx?i
Источник: colonelcassad.livejournal.com