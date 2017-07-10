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Керченский мост. Июль 2017

10:59. 10 июля 2017 Просмотров - 3 Нет комментариев Опубликовал:


Прогресс строительства Керченского моста на 10 июля 2017.

На Керченском мосту начались работы по укладке дорожного покрытия на готовые к этому части моста. Сейчас в основание готовых частей заливают асфальтобетон, ну а после достижения конструкционной готовности начнется укладка верхнего слоя асфальта, причем еще идут испытания http://trainfanat.livejournal.com/339049.html. Общая конструкционная готовность моста к началу июля составляет 70%.

«Если говорить об автодорожной части, то среднее выполнение можно оценить в 70 %. Например, по свайным фундаментам автодорожных опор выполнение 98 %, осталось погрузить около 50 трубосвай. По опорам – чуть больше 80 %, еще предстоит сформировать 45 штук – и все они высокие, морские. По пролетным строениям – около 60 % от проекта смонтировано, плита проезжей части – почти 40 %, – рассказал Новиков. – Подчеркну, 70 % – именно готовность основных конструктивов. До открытия движения по мосту в декабре 2018 года работы еще предстоит сделать немало».

http://www.kerch.com.ru/articleview.aspx?id=67040 – цинк

Активно ведутся работы по доводке подъездных путей, которые должны сомкнуться с трассой "Таврида".
Строится железнодорожный тоннель под который даже анонсировали проект с двухэтажными поездами https://www.crimea.kp.ru/online/news/2795407/.


Общий вид на 09.07.2017


Прогресс различных участков строительства – подъездные пути, арка, покрытие.


Студенческие стройотряды российских ВУЗов на строительстве Керченского моста.
Подробнее про российских студентов http://www.kerch.com.ru/articleview.aspx?id=67209

В работах непосредственно на строительстве моста задействовано 60 студентов. Они распределены по шести мостоотрядам и уже пробуют свои силы в строительно-монтажных и вспомогательных работах на морских и сухопутных участках. Для молодых людей предусмотрено трехразовое питание и проживание в городке строителей на Таманском полуострове. Еще 30 участников стройотрядов знакомятся с основными технологиями в дорожном строительстве на стройплощадке автоподхода и проживают в вахтовом поселке в станице Вышестеблиевская.


Строительство транспортной развязки и тоннеля длинной 1 километр.


Вид с квадрокоптера. Начало июля.


Железнодорожные опоры.


Укладка асфальта.

Плюс клип на песню какой-то местной группы "Струны Боспора" посвященный Керченскому мосту.



Фотоподборка "Промышленный пейзаж на берегу Керчи" – http://www.kerch.com.ru/galleryview.aspx?id=67260&year=2017&month=7 (сборка и покраска автомобильной арки)

Строительство федеральной трассы "Таврида"




Анонсовый ролик.


Прогресс на начало июля. Белогорск.


Прогресс строительства объездного пути под Симферополем. Сдача в эксплуатацию – август 2018 года.


Ремонт дороги на отрезке Керчь-Феодосия.

Фотоподборка "Федеральная трасса Таврида" – http://www.kerch.com.ru/galleryview.aspx?id=67127&year=2017&month=7 (много фотографий различных участков строительства)

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: инфраструктура, керченский мост, керчь, крым, транспорт
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