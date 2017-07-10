Истории из подземелья Федрезерва

Многие сегодняшние экономические неприятности случились в результате придумывания всяких нелепых фантазий. Так, например, предполагается, что эффект богатства, возникающий вследствие инфляции цен активов, стимулирует спрос в экономике.

Исходный посыл, как мы его понимаем, выглядит следующим образом: инвесторы, обладающие нежданно-негаданно выросшими в цене портфелями акций, вдруг осознают, что их жизни стали гораздо лучше. Некоторые почувствуют себя настолько хорошо, что они пойдут в магазин и купят себе новый телевизор с гигантской диагональю, а то и возьмут в кредит новый электрокар с компьютеризированной панелью. Вы еще не успели отвернуться, а ВВП взмыл вверх, а за ним отправились и зарплаты, соответственно безработица начала снижаться. И все это великолепие завершается запуском самовоспроизводящегося экономического бума.

Эта прекрасная фантазия, однако, имела критически важную ошибку в своей логической цепочке. Рост цен активов превратил последние в пузырь, телевизионные панели и новые авто покупались в рекордных количествах, а показатели безработицы – по крайней мере с точки зрения государственной статистики – ушли далеко вниз. С другой стороны, реальный рост ВВП показывал слабые проблески жизни, так и ни разу не превысив отметку в 3% ни в одном из последних годов, а великий экономический бум, которому отводилась роль спасителя экономики от самой себя, на деле оказался большой пустышкой.

В то же самое время аура могущества, достающаяся человеку, который занимает кресло Председателя Федерального Резерва, растеряла все свое былое величие. Никакие эксперты по связям с общественностью и никакие брифинги не смогут компенсировать причиненный ущерб. Никакая корректировка политики и никакие изменения баланса Федрезерва не вернут ему его прошлый триумф.

Честно говоря, дурная слава сегодняшнего Председателя Феда Джанет Йеллен сравнима лишь с репутацией вора или того хуже — с репутацией конгрессмена Соединенных Штатов. Превращение маэстро в негодяя, которое случилось за последнее десятилетие, было тем еще зрелищем. ZIRP, QE, операция твист… все и не упомнишь. Одна глупость сменяла другую.

Продезинфицировано для употребления публикой

Нет сомнений в том, что Федрезерв сам навлек на себя этот позор. Они застели постель. Но теперь не хотят ложится в нее.

Ранее на этой неделе были опубликованы минутки Комитета по открытым рынкам. Согласно этим минуткам, некоторые члены Комитета признали, что “цены акций были достаточно высоки в сравнении со стандартными значениями метрик валюаций.” А некоторые даже были “обеспокоены тем, что подавленная волатильность рынков наряду с низкими премиями в акциях могут привести к росту рисков финансовой стабильности.”

К сожалению, эти минутки подготавливаются для употребления публикой, и поэтому они тщательно дезинфицируются посредством их приведения в краткую форму. Нам не известно, какую позицию заняли конкретные руководители регулятора по обсуждаемым ими вопросам. Более того, обзывалки и ругательные слава также исключены из официальной версии минуток.

Возможно, хорошие манеры и нормы этикета все еще сохранились в гулких залах, размещающих в себе заседания Комитета по открытым рынкам. Однако это представляется крайне маловероятным. И все потому, что в последние десятилетие или около того, практически во всех социальных отношениях, будь то профессиональные или публичные отношения, старая добрая человеческая благопристойность уступила месту трактирной разухабистости.

И поэтому мы решили привести здесь отрывки дискуссий, состоявшихся за закрытыми дверьми Комитета по открытым рынкам, вернув в уста присутствовавших там их словесные бородавки, которые позволят вам лучше уловить суть произошедшего. То, что последует дальше, сделано из лучших побуждений, и мы хотим, чтобы эта вымышленная адаптация реальных событий, случившихся в Комитете по открытым рынкам 14 июня текущего года, помогла нашим читателям лучше понять смысл этой встречи. Получите удовольствие!

Истории из подземелья Федрезерва

“Что нам делать?” начала Йеллен. “Десятилетие мягкой монетарной политики превратило финансовые рынки в казино Лас-Вегаса, а наша экономика все еще лентяйничает как мои вонючие кошки.”

“О чем, черт побери, думал Бернанке?”

“Черт возьми, Джанет,” вступил Президент ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли. “Он ни о чем не думал. Он просто просиживал свои штаны.”

“Так значит теперь мы должны вычищать его запашистую кучу, пока он показывает свою показную смелость, рассказывая всем, как бы он действовал на нашем месте. Реальность заключается в том, что нам необходимо срежессировать обвал финансовых рынков до конца этого года.”

“Да, черт побери, Билл!” рявкнул Президент ФРБ Далласа Ричард Фишер. “За исключением Нила, участвовавшего в бэйл-ауте на $700 млрд, неужели ты считаешь, что мы не понимаем этого?”

“Эй, постойте,” вмешался Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари. “Не обвиняйте меня. Я просто выполнял волю Хэнка Полсона, ведь так же, Билл? Мы лишь спасали задницы людей из Goldman, чтобы они и впредь могли продолжать делать работу бога.”

“Кроме того, Фиш, именно ты стоял за спиной Бернанке и поддерживал его в этих безумных экспериментах с QE, пока я в это время рубил лес в Ущелье Доннера.”

“Это так,” согласился Фишер. “Суть в том, что крах рынка приведет к большим негативным последствиям для экономики. К нам наверняка наведается толпа с факелами и вилами.”

“Понимаешь, настоящий фокус заключается в том, чтобы сделать грязное дело, а затем скрыться в случившейся неразберихе. Именно так поступил бы Гринспен. Как нам обстряпать все это?”

После минуты беззвучных размышлений…

“Эврика! Мы можем свалить вину на Президента Дональда Трампа!” воскликнул Президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс. “Может ли все обернуться для нас еще более удачно? Со времен Герберта Гувера в Америке не появлялось более удобного козла отпущения, на которого можно взвалить вину за наступление экономической депрессии.”

“Точно, точно!” согласилась Йеллен.

“К дьяволу экономику,” проревели они в одни голос… минус Кашкари.

“Билл, и последний вопрос,” сказала Йеллен. “После встречи не забудь рассказать публике об этой ерунде, связанной с обрушением занятости, которую ты придумал. Нам нужно создавать видимость, что наши действия основываются на статистике.”

“Твои слова должны заморочить им голову до тех пор, пока не начнется матч NFL. Вскоре после этого наша работа будет сделана…”

“… и ближе к Новому Году Конгресс и рядовые джо будут упрашивать нас спасти экономику от Федрезерва… то есть я хотел сказать… от катастрофической экономической программы Трампа.”

Опубликовано 07.07.2017 г.

Источник: Tales from the FOMC Underground

Источник: http://finview.ru/2017/07/07/istorii-iz-podzemelya-fedrezerva/