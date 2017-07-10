Антагонизм между Россией и Германией в начале ХХ века был вызван не только геополитическими противоречиями. Не менее важной причиной была духовно-идеологическая основа Второго рейха

Ещё начиная с 1848 года, в Пруссии всё более усиливается роль либеральных идей и франкмасонства. При этом следует отметить, что прусское масонство было тесным образом связано с масонством английским. Именно из Англии масонство пришло в Германию. Через ложи Лондон весьма сильно влиял на Пруссию вплоть до конца XIX века. Во время Франко-прусской войны 1870-1871 годов Англия поддерживала прусского короля-масона Вильгельма I, ставшего в 1871 году императором объединенной Германии. Масоном был и преемник Вильгельма I, его сын, император Фридрих III, отец Вильгельма II.

В 1840 году английская королева Виктория вышла замуж за принца Альберта Саксен-Кобург-Готского. Либеральный дух, царивший в доме Саксен-Кобургов, был унаследован дочерью королевы Виктории и Альберта, принцессой Викторией, которая в 1858 году вышла замуж за принца Фридриха Прусского, ставшего в 1888 году германским императором Фридрихом III. Этот брак получил широкую поддержку со стороны правящих кругов Великобритании. Как отмечал английский автор Э. Бенсон, "Викки было предназначено играть в Германии ту же роль, которую исполнял Альберт при Виктории, — роль монарха де-факто".

В течение двух лет, предшествовавших свадьбе, шла тщательная обработка английской принцессы. Девушке говорили о двух основных задачах — желательности объединения Германии и необходимости либерализации Пруссии. Нет сомнений, что Виктория была частью большого масонского проекта, целью которого было превращение Пруссии в мощное проанглийское и либеральное государство — германский рейх. Став прусской принцессой и супругой наследника престола, Виктория начала быстро претворять в жизнь полученные в Лондоне наставления. Она открыто презирала всё прусское и внушала супругу, что он "не проникся как следует либеральными и конституционными традициями и ценностями". Фридрих, боготворивший жену, полностью попал под ее влияние. Помимо этого, вступление на престол после смерти русофила Фридриха Вильгельма IV англофила Вильгельма I явно способствовало осуществлению планов Лондона. Главными направлениями новой эры короля Вильгельма стали "отход от России, опора на Англию, больше свободы, больше согласия, меньше власти и давления сверху".

Однако при дворе, да и в народе открыто недолюбливали англичанку. В Берлине была достаточно сильна русофильская партия, ориентировавшаяся на укрепление союза с самодержавной Россией. Правящим кругам Лондона требовалось окончательно упрочить свой успех, для чего им был нужен воспитанный в английских ценностях германский император. Кронпринц Фридрих на эту роль подходил недостаточно, поэтому надежда была на его потомство.

25 января 1859 года у Фридриха и Виктории родился сын, принц Вилли, который в 1888 году стал германским императором Вильгельмом II. Британский историк Д. Макдоно уверен, что "для будущего кайзера программа была разработана задолго до его рождения. Соединить военную мощь Пруссии и парламентский либерализм Англии — в этом заключалась миссия Вильгельма. Брак его родителей, наследного принца Фридриха Вильгельма Прусского и английской принцессы Виктории, был начальной фазой политического проекта, который должен был завершить их наследник". Таким образом, "маленький Вильгельм призван был стать воплощением англо-прусского альянса".

Однако с первых же дней "проект" не заладился. Ребенок при родах едва не скончался от долгой асфиксии, результатом которой стали левосторонний тремор (подергивания на лице и судороги) и сухость левой руки, которая на несколько сантиметров была короче правой.

Маленького Вильгельма пытались лечить тогдашними средствами (в частности, электрошоковой терапией), которые он сам позднее определял пытками. Несомненно, что эти физические недуги наложили свой отпечаток на личность будущего императора. Кроме того, он явно не испытывал избытка материнской любви. Виктория, которая восприняла рождение больного ребенка прежде всего как удар по своим проанглийским планам, явно недолюбливала своего первенца.

Неудивительно, что Вильгельм платил матери теми же чувствами, которые невольно переносились им и на Англию. Военные парады прусской армии в честь разбитых ею Дании, Австрии, Франции величественный дед-император, героический отец, непосредственный участник победоносных войн — всё это наполняло душу мальчика гордостью за свою родину. Однако, несмотря на свои противоречия с матерью и восприятие Британии как соперника Германской империи, Вильгельм II с первых дней своего царствования и до последнего предвоенного часа 1914 года не собирался воевать с туманным Альбионом.

Более того, Вильгельм II был сторонником сближения с Англией, которую он считал естественным союзником рейха. Д. Макдоно пишет: "Вильгельм всегда говорил, что Германия и Англия — естественные союзники: немцы должны владычествовать на суше, англичане — на море". Через сорок лет в этом же ключе будет рассуждать и Адольф Гитлер. Немецкий историк Фриц Фишер подчёркивает, что "желание Вильгельма сделать Германию подобной Англии пропитывает его политические взгляды в такой же степени, как взгляды большей части его министров и статс-секретарей".

Надо сказать, что и в Лондоне было достаточно влиятельных сторонников сближения и даже союза с Германией. В 1898 году лорд Дж.О. Чемберлен заявил германскому послу в Лондоне, что "период блестящей изоляции Англии миновал, мы предпочитали бы примкнуть к Германии и Тройственному союзу".

Говоря об империи Вильгельма II, не следует упускать из виду, что она находилась под сильным влиянием германских банкирских домов, тесно связанных родственными узами с ведущими банкирскими домами США. Одним из самых крупных банковских домов во Франкфурте-на-Майне конца XIX века был дом банкиров Бетманов, также связанных с Ротшильдами. Представитель Бетманов станет при Вильгельме II рейхсканцлером Германии, одним из главных поджигателей Первой мировой войны и яростным врагом России. Он войдет в историю как Теобальд фон Бетман-Гольвег.

К началу ХХ века роль транснационального капитала, имевшего своей целью передел мира и создание нового мирового порядка, чрезвычайно возросла, и его эпицентр находился в США. Вильгельм II через банковские и промышленные круги поддерживал тесные контакты с Америкой и лично с президентом Теодором Рузвельтом, которого называл своим большим приятелем.

Такова была подлинная суть Второго рейха, не имевшего ничего общего с благостным лубком "братской" страны, который так популярен у некоторых российских германофилов. На самом деле в лице кайзеровской Германии Россия имела смертельного и опасного врага.

Источник: nnm.me