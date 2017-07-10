Денисовский человек: когда он появился?
00:21. 10 июля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: Кирилл
Немецкие исследователи выяснили, что денисовский человек — представитель древних людей — жил, как минимум, на 20−40 тысяч лет раньше, чем предполагалось. Кроме того, в течение десятков тысяч лет его популяция оставалась крайне маленькой.
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Денисовский человек — возможно, один из самых загадочных представителей древних людей. Он был обнаружен лишь в 2010-м году, когда исследователи секвенировали ДНК древних костей, найденных на Алтае. ДНК из 50 000-летнего фрагмента кости пальца настолько отличалась от любой известной неандертальской генетической последовательности, что исследователи пришли к выводу о ее принадлежности к отдельной группе людей. Позже ДНК денисовского человека обнаружилась еще в двух зубах из Денисовой пещеры.
Сейчас немецкие исследователи добавили четвертую находку — потертый молочный зуб денисовской девочки, которой предположительно было 10−12 лет. Зуб был найден в геологическом слое, образованном 227 000 — 128 000 лет назад, что делает его старейшим из всех образцов. Анализ ДНК это подтверждает: девочка, которой принадлежал этот зуб, скорее всего, жила на 20−40 тысяч лет раньше, чем представители денисовских людей, останки которых были опознаны ранее. https://www.newscientist.com/article/2140004-child-tooth-is-fourth-fossil-clue-to-mysterious-denisovan-humans/
Несмотря на временные различия, ДНК нового образца очень похожа на генетический материал, извлеченный из трех более «молодых» окаменелостей. Исследователи говорят о том, что численность денисовских людей оставалась крайне низкой на протяжении долгого времени. Кроме того, они имели достаточное маленькое генетическое разнообразие.
Однако, как отмечает исследователь Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка в Германии Вивиан Слон (Viviane Slon), им пока еще сложно подтвердить свою гипотезу, так как из древнего зуба удалось восстановить слишком мало оригинальной ДНК — всего 1,5% ядерного генома.
«Чтобы действительно исследовать генетическое разнообразие этой группы с течением времени, нам нужно восстановить полные геномы и у других представителей», — говорит она.
Это означает, что Вивиан Слон вместе со своими коллегами будет пытаться найти генетический материал денисовских людей в останках, обнаруженных в других районах Восточной Азии. Есть хороший процент вероятности, что денисовские люди были достаточно широко распространены по всему региону: некоторые современные жители Восточной Азии и Океании имеют схожую часть ДНК. Это свидетельствует о том, что денисовские люди пересекались с представителями современных людей, которые прибыли на территорию гораздо позже.
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Источник: https://www.popmech.ru/science/375672-denisovskiy-chelovek-kogda-on-poyavilsya/
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Алтайские горы расположены таким образом, что обогнуть их многочисленным миграциям самых разных двуногих существ было просто невозможно. Рядом обширная полоса степей, идущая от Енисея до Карпат, которая служила настоящими «вратами народов» (обычно так называли ту ее часть, которая проходила между Уральским хребтом и Каспием). С другой стороны гор — пустыни, открывающие путь к Дальнему Востоку и Юго-Восточной Азии. Алтай вместил в себя множество интересных и таинственных мест, среди которых знаменитая Денисова пещера с большим гротом — в нем всегда сухо, а отверстие под куполом днем дает свет и служит естественным дымоходом.
Неудивительно, что в Денисовой пещере сотни тысяч лет находили прибежище представители рода Homo, начиная с неандертальцев, которые заселились туда 280 000 лет назад. Оставили там следы и люди исторической эпохи — тюрки и гунны, создатели обширных кочевых империй. Весь этот гигантский промежуток времени люди здесь жили, делали инструменты, поедали или разделывали добытых на охоте животных — в Денисовой пещере обнаружены кости яка, осла, носорога, гиены.
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Вот так по маленькому зубу делают большие выводы.)Не всякий современный криминалист столько выводов сделает,зато историки точно уверены что раньше бегали обезьянки,и потихоньку превратились в человеков,а кто не хотел,тех съели саблезубые мамонты.)А серьезно слой был образован от 200 до 100 примерно тыщ лет назад,а как он образовался историков не интересует,потому как это пущай геологи разбираются,а тем лишь бы полезные ископаемые найти,а версий и у них море.Наиболее продвинутые пилят бюджет,и отшивают других кто не поддерживает официальную гипотезу,повторюсь гипотезу,то есть предположение.Все это можно назвать сказки официальной науки,но солидно оформленные.)
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Процесс “расшифровки” днк сложен и медленен. “Биоматериал”, подчас находится в “ужасном состоянии”, работа по расшифровке сопряжена со многими “трудностями”, включая “загрязнение” образцов бактериями и микроорганизмами.
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Я вообще это не представляю.Надо выделить как то не разрушая хромосомы из ядра клетки.А они там в свернутом в несколько закруток состоянии.Развернуть как то цепочку опять не разрушая,затем отделять гены,каким то путем определяя последовательность нуклеотидов.В учебном фильме нарисованном при помощи компьюторных технологий все красиво,а на деле.Сомнительно все это,слишком уж сложно.