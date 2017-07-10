Денисовский человек: когда он появился?

Немецкие исследователи выяснили, что денисовский человек — представитель древних людей — жил, как минимум, на 20−40 тысяч лет раньше, чем предполагалось. Кроме того, в течение десятков тысяч лет его популяция оставалась крайне маленькой.

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Денисовский человек — возможно, один из самых загадочных представителей древних людей. Он был обнаружен лишь в 2010-м году, когда исследователи секвенировали ДНК древних костей, найденных на Алтае. ДНК из 50 000-летнего фрагмента кости пальца настолько отличалась от любой известной неандертальской генетической последовательности, что исследователи пришли к выводу о ее принадлежности к отдельной группе людей. Позже ДНК денисовского человека обнаружилась еще в двух зубах из Денисовой пещеры.

Сейчас немецкие исследователи добавили четвертую находку — потертый молочный зуб денисовской девочки, которой предположительно было 10−12 лет. Зуб был найден в геологическом слое, образованном 227 000 — 128 000 лет назад, что делает его старейшим из всех образцов. Анализ ДНК это подтверждает: девочка, которой принадлежал этот зуб, скорее всего, жила на 20−40 тысяч лет раньше, чем представители денисовских людей, останки которых были опознаны ранее. https://www.newscientist.com/article/2140004-child-tooth-is-fourth-fossil-clue-to-mysterious-denisovan-humans/