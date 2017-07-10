Что на самом деле произошло с Брюсом Ли

20 июля 1973 года в Гонконге скоропостижно скончался Брюс Ли – наверное, самый знаменитый в мире актер китайского происхождения. Ему было всего 32 года. Загадка этой странной смерти до сих пор не разгадана.

Карьера с пеленок

Брюс Ли появился на свет 27 ноября 1940 года в Сан-Франциско. Родителями его были актер-комик кантонской китайской оперы Ли Хой Чен и его жена Грейс Ли – наполовину немка, наполовину китаянка.

В детстве мальчик носил имя Ли Сяолун (что переводилось с китайского как Маленький Дракон). В зрелом возрасте его стали называть Ли Чжэньфань. Хотя в свидетельстве о рождении, выданном в Сан-Франциско, стояло имя Брюс Ли. Уже в трехмесячном возрасте Ли снялся в роли младенца в картине «Золотой ворот девушки», а в 6 лет – в фильме «Зарождение человечества». Потом последовали и другие роли в кино. В 18 лет юноша победил в межшкольных соревнованиях по боксу и после этого начал серьезно заниматься кунг-фу. В 19 лет Ли уехал в США. Американское гражданство у него уже было. В Сиэтле он устроился официантом в ресторан, который содержала знакомая его отца. После окончания Технической школы Эдисона молодой человек поступил на философский факультет Вашингтонского университета, где познакомился со своей будущей женой Линдой Эмери. В 1964 году пара заключила брак, в котором впоследствии родились двое детей – сын Брендон и дочь Шеннон.

Молодой актер стал сниматься в фильмах и телесериалах, демонстрируя по ходу сюжета навыки боевых искусств. Также он открыл собственную школу боевых искусств, где стал преподавать выработанный им самим стиль кунг-фу джиткундо. И все же Ли был недоволен своей карьерой в Америке. Главные роли в фильмах ему, как правило, не доставались. В 1971 году он решил вернуться с семьей в Гонконг, где к тому времени открылась новая киностудия Golden Harvest. Директор студии Рэймонд Чоу дал Брюсу главную роль в фильме «Большой босс» и предоставил возможность самому ставить боевые сцены. Картина имела огромный успех. За ней последовали «Кулак ярости» и «Возвращение дракона». Они демонстрировались в мировом прокате и сделали Брюса Ли суперзвездой.

Мрачные предзнаменования

Между тем, похоже, актер не слишком радовался успехам и миллионным гонорарам. Почему-то Брюс впал в депрессию и часто повторял, что не доживет до 33 лет. В июне 1973 года с крыши дома семьи Ли в Гонконге упал зеркальный человечек, которого Брюс считал своим талисманом, защищавшим от злых духов.

В июле Ли вместе с тайваньской актрисой Бетти Тинг Пей работали над картиной «Игра смерти». Однажды он пришел к Бетти в номер ее отеля, чтобы поработать над ролью, но вдруг пожаловался на плохое самочувствие, лег спать и не проснулся. Вскрытие показало, что причиной смерти стала аневризма мозга.

Отчего умер кинокумир

Что же вызвало у молодого спортивного мужчины кровоизлияние в мозг? По этому поводу выдвигались различные версии.

Наркотики

При вскрытии в желудке актера были обнаружены вещества, которые образуются при употреблении легких наркотиков, например, марихуаны. Правда, концентрация их оказалась незначительной.

Но откуда они вообще взялись? Находясь у Бетти, Ли пожаловался на сильную головную боль. Хозяйка, недолго думая, предложила ему препарат «Экваджестик», который сама принимала от мигрени. В состав его входили аспирин и мепробамат, который обладает слабым наркотическим действием. Сам по себе мепробамат не опасен, но в сочетании с другими факторами мог вызвать отек мозга. Эта версия и стала официальной.

Гибель от рук «Триады»

Еще в юности у Брюса были стычки с китайской мафией, знаменитой гонконгской «Триадой». Одно время бандиты из «Триады» даже охотились за ним.

Киллер мог убить Ли с помощью легендарной техники «отсроченной смерти»: человек может умереть спустя месяцы и даже годы после нанесенного удара. За два месяца до кончины на съемочной площадке к Брюсу подошел незнакомец и предложил помощь в исполнении одного боевого трюка. После удара актер рухнул на землю, потеряв сознание. Когда он пришел в себя, чужака и след простыл.

Проклятие

По мнению китайских астрологов, на человеке, чье рождение связано с символом Дракона, лежит проклятие. А Брюс Ли родился как раз в Год Дракона и в час Дракона (между 6 и 8 часами утра). Последний фильм, над которым работал актер, назывался «Игра смерти». Китайцы вообще избегают упоминать о смерти, чтобы не навлечь на себя гнев потусторонних сил. По иронии судьбы 20 лет спустя на съемках мистического фильма «Ворон» трагически погиб сын Брюса 28-летний актер Брендон Ли. Это еще раз напомнило о проклятии.

http://russian7.ru/post/chto-na-samom-dele-proizoshlo-s-bryusom-li/