Чего стоит Европе расположение США?

Как и следовало ожидать, Брюссель, обидевшись на Brexit, теперь широко раскинул руки для ловли партнёров на общеевропейского живца. Однако соглашение о свободной торговле между Европейским союзом и Японией, подписанное накануне приезда президента США на саммит «двадцатки» в Гамбург, – это еще и подарок Дональду Трампу.

Что общего между американскими бомбардировщиками B-1B Lancer, летающими над Южно-Китайским морем, авианосцем, курсирующим в 12 милях от берега и нарушающим исключительную экономическую зону КНР (ширина – 200 морских миль), с одной стороны, и соглашением о свободной торговле между ЕС и Японией – с другой? Общим является то, что всё это направлено против Пекина. И британское информационное агентство Reuters право, утверждая, что «заключенное накануне встречи с Трампом на саммите в Гамбурге политическое соглашение между двумя экономиками, производящими едва не треть мирового ВВП, наполнено большим символизмом».

Все три героя дня – японский премьер Синдзо Абэ и еврокомандиры Дональд Туск с Жан-Клодом Юнкером – на публику говорили, что это символ движения против протекционизма Трампа, отправившего в мусорную корзину Транстихоокеанское партнёрство. И при этом скромно молчали о том, что данный «символ» четыре года лежал под сукном у Брюсселя. Экономически он не был выгоден Европе тогда, не выгоден и сейчас. Соглашаясь отменять таможенные барьеры и пошлины с Японией, ЕС априори проигрывает автопрому Страны восходящего солнца, хоть и потеснит там производителей молочной продукции, пишет Reuters.

Ещё один символ (в форме кукиша Великобритании) показывает, как широко шагнули влияние и мощь Евросоюза без неё, озабоченной сейчас спорами по Brexit. Однако главный подарок получил всё-таки Трамп. Будущее мировой экономики прописалось именно здесь, в Азиатско-Тихоокеанском регионе. А ключом к успеху в борьбе за лидерство в АТР стало Южно-Китайское море, где сталкиваются интересы США и Китая. Регулярно отправляя туда авианосцы и бомбардировщики, проводя со своими союзниками в регионе манёвры и учения, Вашингтон устами майора Райана Симпсона из американских военно-воздушных сил заявил, что «это ясная демонстрация наших возможностей беспрепятственно осуществлять деятельность со всеми нашими союзниками». Это надо понимать как готовность США к наведению там порядка по-американски, военной силой. Выбросив свой лозунг America first, новый президент США не удивил союзников США в Европе – Вашингтон живёт по этому принципу уже не одно десятилетие. И трансатлантическая солидарность служит той же самой идее.

Осознание этой простой истины заставило Брюссель нащупывать канал восстановления улыбчивых отношений с Вашингтоном. И Япония, давно искавшая возможность создания зоны свободной торговли с ЕС, тут очень кстати. Дав политическое согласие, Брюссель показал, что согласен – не в один день, а поэтапно – отказаться от тарифов в торговле с Японией. За семь лет ЕС готов обнулить 10-процентную пошлину на ввозимые из Японии автомобили. Япония – за пятнадцать лет опустить до нуля 29 процентов пошлины на ввоз твёрдых сыров из Европы. Правда, чтоб не разорить собственных производителей молочной продукции, японцы введут квоты на европейские мягкие сыры вроде феты и моцареллы, а также шоколад…

Если взглянуть на данные Евростата за прошлый год, то доля Японии во внешней торговле ЕС едва набирает 3,5 процента — 137,3 миллиарда долларов товарооборота. Первыми тут идут США с их 708,9 миллиарда долларов товарооборота с Евросоюзом. Поэтому Брюсселю важно оказаться рядом с главным своим торговым партнёром там, где тому трудно. Теперь интересы ЕС протянулись до Южно-Китайского моря, через которое проходит 75 процентов ближневосточной сырой нефти в АТР. И больше половины её – непосредственно в Китай. Ежегодный объём торговли здесь равен пяти триллионам долларов, при этом 1,2 триллиона долларов приходятся на торговые операции США. И если ещё десяток лет назад в АТР можно было не спрашивать, кто хозяин в доме, то теперь ответ на этот вопрос подкрепляют авианосцы.

В Брюсселе, видно, и сами не рады, что приходится расплачиваться, чтобы вернуть расположение нового президента США. Евросоюз, стабильно терявший в последние пять лет интерес к Японии, теперь сможет утешиться поставками туда пармезана и вызовет удовлетворение у Вашингтона своей готовностью укрепить антикитайскую группировку в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Вот только что скажут завтра брюссельским бюрократам бизнесмены от европейского автопрома? И европейские зелёные, которым не нравится, когда убивают на мясо китов… И хоть Дональд Туск не без иронии в отношении британских подвижников Brexit, кричавших на улицах перед референдумом «Глобальная Британия!», написал в «Твиттере» в день подписания соглашения с Японией: «Глобальная Европа!», зелёные в Европарламенте, который должен будет ратифицировать соглашение, тоже не в восторге. Слишком многое в этом поспешном решении остаётся неясным, считает их лидер, член Европарламента от Европейской партии зеленых Ска Келлер.

Однако ясно как Божий день, что и здесь Пекин оставляет Вашингтону все меньше шансов. Как сообщило Nikkei Asian Review, китайский производитель смартфонов и оборудования связи Huawei Technologies строит свой первый завод в Японии. Уже перешли в китайские руки японская торговая сеть Laox, производитель спортивного оборудования Honma Golf, текстильное производство Renown, а китайский автогигант Great Wall Motor разрабатывает в Японии электрические и самоуправляемые автомобили.

Перспективы такого проникновения понятны: получив марку «Сделано в Японии», китайцы убивают трёх зайцев – заимствуют технологии, повышают конкурентоспособность своих товаров и по японским договорам о свободной торговле получают доступ на рынки США и Евросоюза. Японские автомобильные компании уже подсчитывают прибыли – их акции в день подписания соглашения поднялись на 1,5 – 3,5 процента. Однако оплачивать новый союз придётся всё же Брюсселю. Не только валютой, но и политической несвободой, когда США потребуется защищать «общие ценности» в бассейне Южно-Китайского моря.

Источник: nnm.me