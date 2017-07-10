Алтай, “Три Мага” и Урал. Скорпион для Великого Кира

Созвездие Орион

Стоит только копнуть историю Урала, Алтая, Сибири, как попадаешь в бездну, море, океан неизведанного.

Взять, хотя бы для примера, простой рассказ о горе Белухе в Алтайских горах. Казалось бы, что тут может быть интересного в этой Тьмутаракани, кроме дикой красоты природы.

Ан нет.

Оказывается поклонение горе Белухе идёт ТЫСЯЧЕЛЕТИЯМИ.

Орион и «три Мага»

Её местные жители называют не абы как, а «УЧ-ОРИОН». И связывают её 3 вершины с тремя звёздами созвездия «Пояс Ориона», которые раньше назывались «ТРИ МАГА».

При этом 3 вершины горы Белухи видны с южной стороны, а со стороны севера на юг видны только 2 вершины разделённые седловиной. Сразу возникает ассоциация с 2-главым Парнасом в древнегреческих мифах. Вершины называются Западная Белуха, Восточная и Делоне.

Так вот, когда « Тибет и Новая Страна пойдёт навстречу 7-ми звёздам под знаком 3-х звёзд» свершится некое загадочное событие «придёт КАМЕНЬ миру»-дар Ориона. «Ждите камень». «С Запада ДОБРОВОЛЬНО придёт камень ДОМОЙ». Так записано в «Криптограммах Востока» Елены Рерих (интернет «Гора Белуха-Трёхглавая священная гора Горного Алтая»).

Меру

А ещё её называют СУМЕРУ, что означает гора Меру. Она РАВНОУДАЛЕНА от всех 4-х океанов, Тихого, Индийского, Атлантического, Северного Ледовитого.

Ирий

Туда на гору Белуха пришли староверы в поисках БЕЛОВОДЬЯ. На Алтае есть озёра с белой водой. Беловодье у славян ассоциировалось с ИРИЕМ-РАЕМ древних славян. «Белый» означало Святой.

НО НЕ ОТСЮДА ЕЁ НАЗВАНИЕ.

Бела

Как вы думаете, как должна быть увековечена ПАМЯТЬ о КИРЕ (Асе) после его смерти. А также память о его РОДЕ. Она обязательно должна быть увековечена победившими потомками и на ЗЕМЛЕ и на НЕБЕ в виде созвездий.

Также должна быть увековечена память о его соратниках. Что и было проделано его потомками.

Действительно недавно в 1600 г. вдруг изменяется атлас НЕБА и Атлас ЗЕМЛИ. Вводятся новые созвездия и новые названия на карте земли.

Так было изменено название горы Сумеру или Три Мага на Алтае при составлении нового АТЛАСА после смерти на название Белуха. Белуха это простонародное название. А было, наверное, гора БЕЛА или Белая.

Эта гора БЕЛУХА должна быть названа в честь предка Великого Кира-Аса «древнегреческого царя БЕЛЫ». Ведь Великий Кир, потомок царя БЕЛЫ имел второе имя Нин Бела.

Первоначальное название горы Белухи было «Три Мага» по числу вершин Белухи и по имени трёх звёзд созвездия Ориона. Эта гора удостоилась чести зваться именем Белы, как гора, являющаяся центром мира, как равноудалённая от 4-х океанов.

Может с неё началась жизнь после потопа.

В её названии увековечена память о предке-отце («Камбис Старший» у Геродота!) Великого Кира-Белы. Попросту говоря «Белого».

Сириус

Для самого Великого Кира была приготовлена другая звезда и не только. В честь самого Великого Кира –«Си Руса» переименована самая яркая звезда на небе, ранее называвшаяся «Пёс Ориона»-«Псица». Она стала называться «Сириус».

Вообще-то его память должна быть увековечена в первую очередь и на ЗЕМЛЕ и на НЕБЕ в виде СОЗВЕЗДИЯ.

Всего на небе созвездий в ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ обличье несколько. Которые выстраиваются в РОДовую цепь рода Перса-Великого Кира.

- Кассиопея и Цефей супружеская пара (родители Андромеды, царский род)

-Андромеда и Персей супружеская пара (родители Перса-Ориона)

- Орион (должен быть Перс-Великий Кир)

- Змееборец(Змееносец) (?Гарпаг-великий полководец у Кира и Дария)

- Геркулес (?Ксеркс)

-Дева (Дева Мария)

Все эти созвездия были введены недавно около1600г.

Созвездие Геркулес

Орион

Орион изображён с дубиной в руках, целящийся прямо в голову созвездия Тельца (Таурус) промеж рогов. За спиной у Ориона ЕДИНОРОГ. В библии народ исхода -«сыны Иилевы» (троянцы) шёл со «скоростью ЕДИНОРОГА». Кстати «водяным» знаком на листах из библиотеки «настоящего» Шекспира были ЕДИНОРОГИ. Смысл этого созвездия красноречив. Это победа над Тельцом. Смирение Тельца. На созвездии у пояса фигуры написано UR. «УР» может указывать на место события-Урал. Оказывается другое имя Ориона УРИЙ.

Когда читаешь миф о Орионе, трудно его сопоставить с Киром. Разве что, сопоставив сведения о том, что Орион был «ослеплён» во время «сватовства» или смертельно укушен «скорпионом», или «поражён в голову», или убит стрелой. Действительно Великий Кир сватался к Томирис и был убит ею в сражении. После того, как его убили, ему отрезали голову (поражён в голову). Также Кир считал себя бессмертным и непобедимым. Так и Орион считал себя непобедимым ВЕЛИКИМ охотником. За что Гера его наказала, послав скорпиона, который и нанёс Ориону смертельный укус, от которого он умер.

Скорпион

Слово СКОРПИОН может стать ключом к разгадке - как же всё-таки был убит Великий Кир. Ведь он на самом деле был непобедим, потому что владел, если верить библии, неким непобедимым оружием «Славой Господней», «Чуждым Огнём», «мышцею», «рукой простёртой», «копьём», «даром». Управлять этим «Чуждым огнём» мог только он один и «Аарон». Чтобы его победить, надо было поразить только его одного с большого расстояния.

Что было и сделано. Вероятно была сделана некая «Катюша»-КАТАПУЛЬТА, которая «пуляет» стрелами и названная, то ли по имени автора КАТЫ, или в честь «богини» ГЕ КАТЫ. Действительно, известно из исторической хроники, у древних римлян была на вооружении КАТАПУЛЬТА с названием «СКОРПИОН». Это двухплечевой станковый, торсионный СТРЕЛОМЁТ. Он стрелял железными дротиками. Сила поражения 50 метров (см. в интернете «Античные боевые машины»). Вот этим дротиком Великий Кир и был поражён в голову, наверное в глаз («ослеплён Герой» в мифе о Орионе). Это была так неожиданно для армии Кира, что началось смятение и «почти что вся армия Кира пала» (Геродот).

«Скорпионами» также называли плети с железными наконечниками.

А вот как изображено усмирение Тельца Орионом на другой лепной доске .

На нём Тельца приносят в жертву на жертвеннике, который разжигают огнём. Мало того ему отрезают орган размножения «семя» и отдают его Митре и Ориону. Что явно значит-с вашим родом Тельца покончено.

Персей (отец Кира) загадочный персонаж . Персей сын Зевса и Данаи. Его история повторяет биографию Великого Кира. Даная была дочерью Аргосского царя Акрисия. Ему было предсказано, что он умрёт от своего внука. Поэтому он Данаю спрятал в МЕДНОЕ подземелье, но Даная всё равно родила внука ПЕРСЕЯ от ЗОЛОТОГО ДОЖДЯ. Дедушка заколотил их в ящик и выбросил в море. Их прибило к острову (земля) СЕРИФ. На карте ПТОЛЕМЕЯ именно в Восточной Сибири есть земля, названная СЕРИФ. Здесь она вышла замуж за царя Кефея (Цефея). Персей вырос в этом Серифе.

Потом Персей в ИОППИИ («Эфиопии») освободил из оков деву Андромеду, дочь царя, которую должны были принести в жертву и на ней женился, убив её жениха.

У них родились 6 детей, первый был ПЕРС.

Случайно на состязаниях Персей при метании диска убил деда Акриссия. Так сбылось предсказание пифии, о том, что он убьёт своего деда. Из-за этого он покинул Аргос и уехал в Тиринф и (там) основал МИКЕНЫ.

Потом он оставил Тиринф и переселился в вновь основанные им Микены. «Микены богаты золотом» в мифах Древней Греции. На старой карте Келлера есть отдельно выделенная область на Колыме, где «ЗЛАТО в изобилии». И находится это место как раз на юге БЕЛГИАНСКИХ гор. Это должны быть «древнегреческие Микены». Значит Персей жил на Белгианских горах. Может они и названы в его честь по второму имени БЕЛЫ.

На это месте сейчас существует современное месторождении золота Керкерен на Колымском полуострове.

«Среди развалин Микен сохранился подземный источник Персея». Значит на современном месторождении золота Керкерен на Дальнем Востоке (там, судя по карте Келлера, должны быть эти Микены) должен находиться некий подземный источник Персея. Интересно, есть ли там этот источник.

Бела упоминается в библии. Бела был один из 5 древних царей в библии, которые сошлись для битвы в долине Сенаарской. Есть какая-то родственная связь Персея и БЕЛЫ. Персей «Белгианский». Это должно быть одно и тоже лицо. ПЕРСЕЙ и царь БЕЛА.

У Персея было необычное свойство. Этот Персей летал в прямом смысле этого слова. Для этого у него было необычное снаряжение. На голову обязательно одевалась «шапка»-щлем (похожая на антенну) с «КОРОНОЙ БОРЕЯ» (эта корона –венец изображена на атласе звёзд, как созвездие «корона Борея»). Этот шлем ему подарил ГЕРМЕС. Этот шлем был из царства АИДА и, судя по упоминанию Аида, предназначался для извлечения подземных сил. ГЕФЕСТ подарил ему СЕРП из АДАМАНТА. Этот серп возвышается у него на головном уборе в самой высокой точке, как видно на рисунке, рогами вверх. Месяц с шапки Персея.

Он (полумесяц-серп), кстати, всегда присутствует на христианских крестах рогами вверх, как на шлеме. И на мусульманских мечетях тоже.

В древнегреческих мифах в отряде аргонавтов у Ясона тоже были «летающие сыновья Борея». На ногах у Персея были какие-то особенные сандалии.

Рис. Жезл

В руке он держал некий ЖЕЗЛ, с которым не расставался НИКОГДА. Вот изображение этих жезлов и изображение принципа действия этих жезлов. На рисунке это якобы силы Солнца, Луны и подземелья (Аида). Якобы, используя этот жезл, ОН ЛЕТАЛ. На плече у него была БЕЗРАЗМЕРНАЯ СУМКА, куда он положил отрезанную голову Медузы Горгоны, от действия которой все живые люди превращались в камни. Может этим устройством и размягчали камень.

А вот как ЭТИМ ЖЕЗЛОМ поджигали огонь в жертвеннике. Он состоит из двух противоположных свитых спиралей-ЗМЕЙ, расположенных вдоль оси. На конце оси находится ШАР, который и создавал видимо нужный разряд. Здесь на рисунке Жезл показан в ДЕЙСТВИИ (жёлтый круг).

Все действующие одеты в характерные «фригийские»-«троянские» колпаки. Женский образ с «рогами» полумесяца отвернулся от всех (Томирис?). Митра (Крёз) берёт отрезанное «семя». Рядом справа неизвестный, тоже высокого чина (Кир?). Все они расположены в ВЕРХНЕМ ряду НАД тельцом. Все они над Тельцом стоят с «дубинами».

Эти «змеиные» ЖЕЗЛЫ стали символом врачевания, потому что ими можно было и лечить.

Именно с этими ДВУМЯ ФАКЕЛАМИ (Жезлами, которые использовали как факелы), с ПЛЁТКОЙ и НОЖОМ должна быть изображена ГЕ КАТА, а не просто с обычными факелами. Она была также и целительницей, излечивала людей, используя эти жезлы.

Катунь- Святилище Гекаты

Другое название горы Белухи было «КАДЫН-БАЖЕ», что с тюрского означает «ЖЕНЩИНА ВЫСОКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, госпожа, хозяйка». Кто же эта «госпожа».

Оказывается с горы Белуха начинается река Катунь. Судя по имени реки Катунь (Катын-баже) здесь у горы Белуха должно быть святилище (ГЕ) КАТЫ -МАТЕРИ ДИНДИМИДЫ, то есть матери Медеи. У Гекаты были три знаменитые дочери колдуньи-Кирка (Цирцея), Медея и Эгилей.

В названии реки Катунь увековечена память МАТЕРИ МЕДЕИ- ГЕКАТЫ. И это сохранившееся до сего времени название указывает на истинное, действительное нахождение начала р. Герм именно здесь, а не в Турции. Ведь Герм «берёт начало со священной горы Матери Диндимены (матери Медеи)» (с горы Белухи).

Именно на Алтае на восток от горы Белухи на плато УКОК была найдено знаменитое захоронение «алтайской принцессы» европейского типа в оригинальном головном уборе и в деревянном срубе. Может уборе колдуньи, кстати надетой на лысую голову. Сверху над могилой были захоронены 6 рыжих коней в золотой упряжи. Это захоронение принадлежит молодой женщине 25 лет. Возможно это захоронение какой-то колдуньи. Можно даже предположить, что это третья дочь Гекаты Эгилей.

НО, на самом деле «Эгилея», с большой долей вероятности не дочь, а СЫН Гекаты-тоже колдун, знаменитый АЛИАТ, так как имя Эгилей по- гречески «АегиАЛЕус». Отец Алиата был «суровый» Астиаг. А в греческих мифах дедом Медеи был Эет -Аиет (Астиаг), а «мужем» или «братом» «престарелый Эгей» (АегиАЛЕус по- гречески). Тут явно Эгей или АегиАЛЕус является БРАТОМ Медеи. Значит у Медеи есть сестра Цирцея и брат Эгилей.

В истории имя Эгилея связано с исландскими сагами. Он там «СКАЛЬД» (АсКольд)-значит колдун. Там можно узнать подробности его жизни. Ведь в этой саге рассказано прошлое страны, откуда они пришли в современную Исландию и назвали её как «Исы страна».

УВЕКОВЕЧИВАЮТСЯ все родственники-союзники Кира из рода Алиата.

Тогда для Медеи Алиат не муж («престарелый Эгей» в мифах др. Греции), а родной брат. Он её с двумя детьми от Ясона (Кира) и приютил, когда она сбежала от Ясона.

Крёз у Геродота является шурином Астиага, то есть БРАТОМ его жены (Гекаты). Астиаг и Геката муж и жена. Крёз брат Гекаты. Известно, что он приходит к приёмному отцу Эгею в 16 лет. Самой Медее в это время должно быть приблизительно 26. Тогда Гекате 46 лет. Тогда разница брата Крёза с сестрой Гекатой 30 лет. Возможно ли это.

Кир внук Астиага по линии матери. Она (Мандана) была выдана замуж за «Камбиса-Старшего», то есть за Персея «Белого» и уехала с ним в «суровую» Персию («Сериф» на карте Птолемея). Они родили Кира в «суровой Персии» («Древней Греции-Гиперборее» на Колыме).

Но вот почему им пришлось скрывать его после рождения. У Геродота Кир был единственным наследником по мужской линии из «персидской» династии. Его скрывали в горах у священника Митрадата и на то были серьёзные причины. Значит у «местных» магов двоюродных братьев Палантов и самого «сурового владыки мидян» Астиага были свои виды на царство и они действительно хотели его убить. Они не хотели «вторжения» нового «персидского» рода из далёкой Гипербореи. Но они «маги» проиграли эту битву за престол.

Операция по внедрению «древнегреческого» царя на Урале и переселение туда всего народа из замерзающего Дальнего Востока (Колымы) и захват власти были спланированы и тщательно продуманы.

Огромную роль в этом дворцовом перевороте сыграл родственник и придворный царя Лидии Астиага ГАРПАГ. Гарпаг лично организовал заговор против царя Астиага и возвёл на престол Кира.

На новом АТЛАСЕ он тоже должен занять достойное место. Где его место на небе. Если он смёл «змеиных» царей, то по смыслу ему должно принадлежать созвездие «Змееборец», но его называют и иначе «Змееносец». Какого «змея» он несёт? В созвездии он изображён прямо посередине змея. Он НЕСЁТ ЗМЕЯ. На другом изображении он БОРЕТСЯ со змеем, но не убивает. Значит сначала он служил ему, а потом стал с ним бороться (с магами). Может это и есть Крёз. Но вряд ли. Помимо его ещё и полководцы.

Например Гарпаг –(Н)АРпаг. ОН ПРИВЁЛ ВЕЛИКОГО КИРА к ВЛАСТИ в результате заговора сначала в МИДИИ. Стал сатрапом ЛИДИИ. Он взял ИОНИЮ, КАРИЮ, ЛИКИЮ Киру. После смерти Великого Кира он был полководцем у ДАРИЯ.

ОН ВЕЛИКИЙ ПОЛКОВОДЕЦ.

Может это и есть Георгий Победоносец.

В библии великим полководцем был Халев, служивший царям 40 лет и завоевавшим для них мир. В 85 лет ему за службу были отданы те земли, которые он попросил. Восточную Европу.

Томск

Город Томск и река Томь своими названиями увековечили память о месте проживания «Медеи»-Томирис в ссылке, после неудачного покушения на жизнь Тесея (Крёза). Крёз тоже был не из местных-из Троисены (Трои!) и «внедрившись» положил начало карьере Кира. Он его приютил по заключённой ранее договорённости.

И это сохранившееся до наших дней название тоже указывает на истинное место исторических событий истории Геродота.

Алтай и Сиверские горы

Оказывается Алтайские горы раньше назывались СИВЕРСКИМИ. И они тоже были переименованы вероятно после смерти Кира для увековечивания памяти другого героя.

Забытое название «Сиверские» хоть как то проясняет происхождение названия СИБИРЬ («Сивер»!).

С Алтайских гор в начале реки Оби начинается приток Оби АЛЕЙ. Здесь бросается в глаза совпадение названий реки АЛЕЙ, реки (Г)АЛИС (Обь), название АЛТАЙСКИХ гор и царя Лидии АЛИАТА. Они все «АЛЫЕ». Мало того, именно ему был воздвигнут самый большой КУРГАН для захоронения. Почему именно Алиату оказана такая высокая честь, быть увековеченным в названиях реки и Алтайского хребта в новом атласе.

Да потому, что С НЕГО ВСЁ И НАЧАЛОСЬ.

Именно ЦАРЬ ЛИДИИ АЛИАТ приводит на царство из «ТРОИСЕНЫ» (Трои) новую династию КРЁЗА (Тесея) из Гипербореи-«Древней Греции». Крёзом свергается старая династия «Палантидов».

Именно Алиат ПРИЮТИЛ У СЕБЯ пришедших из Гипербореи обретать новую родину будущего Великого КИРА (Ясона) с огромной массой народа. Тесей тоже был пришельцем из тех же краёв, что и Кир- они земляки и знали друг друга в юности.

Именно Алиат («престарелый Эгей» в греч. Мифах) был братом Медеи (Томирис), первой жены Великого Кира (Ясона). Без его поддержки ничего бы не получилось.

Крёз и Кир ОБЯЗАНЫ ЕМУ ВСЕМ.

И эти сохранившиеся до наших дней названия тоже указывают на истинное место событий.

В названии Алтая увековечена память царя Лидии Алиата .

Реки Герм и Гил

Помимо знаменитой реки (Г)АЛИС (современная река Обь), которая разделяла Лидию и Мидию, Геродот описывает две реки Гил и ГЕРМ. Причём ГЕРМ по сведения из интернета должен впадать в ГАЛИС (реку Обь).

Попробуем найти эти реки, опираясь на «Историю» Геродота.

На карте, очевидно, в реку Обь (голубая кривая) впадает самый крупный её приток река Иртыш (красная кривая), который имеет все приметы, указывающие на реку (Г) ЕРМ. На это даже сейчас указывает её название на карте , На карте написано река Иртыш, а рядом по- казахски «ЕРТИС».

Когда Гарпаг уговорил Кира на восстание, тот подключил к восстанию «персидские» племена ПАНФИАЛЕИ, ДЕРУССИЕИ, ГЕРМАНИИ (п.125/1). Что же это за племена ГЕРМАНИЕВ, откуда они взялись, ведь Германии ещё нет. Зато у Геродота упомянута некая знаменитая река ГЕРМ. Логично, что именно на этой реке они и проживали. Потом ЭТИ племена с реки ГЕРМ заселили современную Германию, оставив ей своё имя.

Тут должно быть святилище ГЕРМЕСа.

Гермес пишется как (h)ЕРМОС. От ЕРМОСА и реки (Г)Ерм, наверное, и остались такие фамилии в России, как Ермин, Ермолаев, Ермоленко или Ерины, имя Герман. А назван в честь ГЕРМЕСА, который опекал Персея и подарил ПЕРСЕЮ волшебный шлем.

• «ГЕРМ берёт начало со СВЯЩЕННОЙ горы МАТЕРИ ДИНДИМЕНЫ и впадает в море у города ФОКЕИ» (п.80/1).

Действительно Иртыш берёт своё начало в высоких горах Алтайских из озера ЗАЙСАН («Княжеское») и «священной» горы Белухи (её приток Бахтурма).

• ГЕРМ по сведения из интернета должен впадать в ГАЛИС (реку Обь). А в приведённом выше отрывке «впадает в море у города ФОКЕИ» (п.80/1).

Действительно у г. Ханты-Мансийска (древний Самаров) Иртыш впадает в реку Обь (р. Галис).

И в тоже время впадает в море. Морем местные жители называют Обскую губу, куда впадает и Обь и Иртыш. А раньше, судя по двойному руслу Обской Губы здесь действительно был «древний залив моря» (Карского или «Гермского»).

Сейчас от этого залива осталась река Малая Обь, идущая параллельно основной реке Оби.

• Потом река (Герм) впадает в ГЕРМЕЙСКИЙ залив.

Там находился главный город ЛИДИИ –город КОЛОСС

Тут должен быть крупный порт КОЛОСС (Колофон или Фокея). Там город Ханты-Мансийск (Самаров). Местными жителями Гермейский залив-Обская Губа называлась МОРЕМ.

• В других источниках из интернета, известно,

- что река ГЕРМ начиналась во ФРИГИИ и впадала в ЗАЛИВ.

Действительно Герм-Иртыш протекает через ФРИГИЮ (см. « Восстание Магов…»). Это равнина между реками Обь и Иртыш в районе городов г. Камень на Оби до Новосибирска и далее до Томска по левую сторону реки Обь.

Потому что по Геродоту в истоке Оби (Галиса) сначала река пересекает Ки Ликию горную, потом Фригию «плоскую равнину». Фригия тогда должна быть расположена в междуречье Оби и Иртыша в районе этих городов. Ки Ликия –край Ликии в горной местности, а Ликия должна простираться до реки Урал, так как древнее название реки Урал «Ликос». Её (ЛИКИЮ) и завоевал ГАРПАГ для Кира. Кстати ИЗ КИ ЛИКИИ поставляли Киру «священных БЕЛЫХ КОНЕЙ» (п.91/3). По другим сведениям это была «Нисейская долина». А ведь действительно там Енисейская долина. Между реками Томь и Енисей.

- После Фригии СПРАВА по течению впадают в реку ГЕРМ реки ГИЛ и ЛИК.

Обратимся к ПРАВЫМ притокам реки Герм-Иртыш. Там (по сведениям из интернета должны быть реки Гил и Лик.

Правые притоки её небольшие. Самые крупные это река Омь (там г. Омск), тогда это должна быть река ГИЛ.

Следующий правый крупный приток Тара. (Лик!). Хотя должно быть наоборот, сначала Лик, потом Гил.

Лик указывает на Ликию. Тогда КиЛикия (на карте это КуЛундийская степь) логично граничит с Ликией. Здесь даже совпадают топонимы Киликии и Кулундии. Река Лик это река Омь.

А выше Киликии у Геродота располагается Ф(Т)ригия (Т(а)ракия). На современной карте в этом месте располагается Б(Т)арабинская степь. Тут же реки Тара, Тартас и город Тара.

Рекой Гил должна быть Тара.

Ещё выше на север располагается Васюганская низменность и реки Васюган и Юган.

Судя по топониму «ГАН», тут где-то и должна быть река «Коган» (см. ниже).

- а по ЛЕВУЮ сторону в Герм впадают реки КОГАН, ПАКТОЛ,

Слева в Иртыш действительно впадают 2 ОЧЕНЬ крупные реки ИШИМ (КОГАН) и ТОБОЛ (ТМОЛ-ПАКТОЛ). Причём, действительно Коган (Ишим) принадлежит Васюганской низменности, как и предположено выше. На казахском название Ишима- ИсИл (пришли сыны Иилиевы потомки троянского царя Ила).

Далее должна следовать «мелкая река МЕЛЕСС. Действительно далее на подходе к Обской Губе находится не такой большой левый приток Иртыша КОНДА.

Современные историки эти реки помещают в Турции. Там Пактол представляет собой высохшую речушку по колено шириной от 0,5- 3 метра! А река ГЕРМ там тоже небольшая река, и совершенно не сравнима с громадной рекой Иртыш. Все «геродотовские» реки имеют совсем другие турецкие названия. Топонимов старых там не сохранилось, в отличие от Западной Сибири.

• Река Герм протекает перед Сардами.

Действительно Герм-Иртыш протекает перед САРДАМи (г.Курган) с востока (см. карту). Но очень далеко от Сард-Кургана.

• В п. 101/5 «ПАКТОЛ, несущий золотой песок, течёт с ТМОЛА через рыночную площадь и впадает потом в реку ГЕРМ, а та в море».

Действительно современная река Тобол (Пактол) действительно протекает через город Курган, разделяя его на две части. Но он не «золотоносный». А вот впадающая в Тобол река Тура несла «золотой песок». Если только здесь правильный перевод «золотоносности». Это перевод слова «Хризоас» может означать просто святилище «золотоносного-Солнечного бога» Зороастра-КРЁЗА. Ставку Крёза. Там в Кургане он жил.

Пактол не может течь якобы с «горы» Тмол, так как Геродот в «Истории» однозначно Тмол называет рекой.

• Как пишет Геродот сражение между Киром и Крёзом состоялось «на большой равнине, лишённой растительности перед городом САРД». Через эту равнину протекает МНОГО РЕК и среди них река ГИЛ, впадающую в самую большую реку ГЕРМ.

Хотя удивительно, там много рек и в тоже время нет растительности. В интернете упоминается некая «выжженная равнина» (от пожара!), которая находилась перед городом САРДЫ. Тогда становится понятным, почему там нет растительности.

По сведениям из интернета ПРАВЫМИ притоками Иртыша должны быть реки Гил и Лик.

Тогда эта равнина должна быть на правых притоках реки Иртыша перед г. Курганом. В предыдущей статье «Восстание Магов…с. Ящик Пандоры) было предположено, что САРДЫ это современный город КУРГАН.

Но если равнина на правом берегу Иртыша, и там протекает река Гил, которая как было предположено, является правым притоком Иртыша –рекой Тарой, то ЭТО ОЧЕНЬ ДАЛЕКО от города Сарды-Кургана.

Логически перед городом Сарды должна быть равнина ниже Кургана -южнее, так как Курган входил во владения Крёза. А Кир хотел его взять и должен расположиться на юге перед Сардами.

Это место ниже Кургана между рекой Ишим (Коган) и рекой Тобол (Пактол).

Если только Кир действительно наступал с ЮГА.

• В п.55/1 есть ещё одно упоминание о реке ГЕРМ. Когда Крёз решил пойти против Кира, он спросил у оракула предсказать его судьбу. И вот что он сказал.

«Коль над МИДЯНАМИ МУЛ царём станет

То нежноногий лидиец,

К обильному ГАЛЬКОЙ ГЕРМУ

Тут бежать торопись…»

На этом Герме должна быть обильная галька (мелкий камень!).

Лидиец Крёз решил, что предсказание в его пользу, так как «мул» (простой работяга!) не может стать царём и ему не придётся бежать к ГЕРМУ. Но, если он всё-таки побежит к ГЕРМУ, то побежит домой в ЛИДИЮ.

Действительно, если «нежноногий» лидиец Крёз побежит к реке Герм с поля битвы у г. Сарды-Курган, то убежит в тыл своей страны Лидии вдоль реки Тобол (Пактол) сначала в современный г. Тобольск, а потом к Гермейскому заливу в порт Колосс или Фокея (г.Ханты-Мансийск), а если побежит ещё далее на север то прибежит к самому Гермейскому морю-КАРСКОМУ морю. Только там есть галька. А на берегах Герма-Иртыша гальки НЕТ, там глина. Может эту гальку занесло глиной.

А есть ли галька на «турецком» Герме.

Тобольский Кремль

Вавилон как БЕЛЫ Лоно

Совершенно случайно в хаотическом чтении материалов об Урале встречаю очень интересный материал об Урале, опубликованный в далёком 1927 году, где автор тоже утверждает о связи Урала с библейскими событиями. Его удивило совпадения названий местности в библии и на Урале.

Он даже предположил, что библейские события великого потопа описываются, как происходящие на Урале и подробно изложил свою версию в книге.

Причём он тоже, указывает на гору ЛИПОВУЮ, как гору Бога, как некую могилу Бога, но не ищите там липу, она там не растёт. Это место ЭЛИ БУВА гора, то есть это БЫЛА ГОРА БОГА. Там возле города АШИ (Аса), а именно на месте Аша-Балашевского завода 10 лет назад при копании ямы близ реки СИМ нашли при рытье земли каменный ритуальный нож, который видел сам автор Коняев.

Обычно древние захоронения найденные на Урале были в виде прямоугольного колодца из того же грунта.

В библии в кн. «Иисус Навин» указывается конкретное место захоронения Энея=Иисуса Навина -это у горы ГААША севернее горы Иремель, при этом захоронении в могилу его положили 12 ритуальных каменных ножей. Совпало место захоронения в библии ГА АША и город АША с горой БОГА (Липовая). Неужели автор видел тот самый ритуальный каменный нож из могилы самого Иисуса Навина.

Интересно сотрудникам Аша-Балашевского завода ничего ни разу не пригрезилось, не явилась «тень» самого Иисуса Навина, когда они пребывали в трудах прямо на могиле Иисуса Навина-ЭНЕЯ.

В «Истории» Геродота клятву верности договорившиеся стороны скрепляли кровью. Две стороны союза каменными ножами надрезали себе ладонь у большого пальца и потом слизывали друг у друга кровь.

Он также выдвигает потрясающее обьяснение названия ВАВИЛОН. Так вот, Вавилон происходит от некого БЕЛЫ. На местном наречии это БА БЕЛЫ. Но автор не может никого опознать в этом имени и выводит его значение как «бог». Сейчас его личность определена-это ЯСОН=АС=Моисей= НИН БЕЛА (см. «Трагедия древнего Урала. Зороастр». Сайт Ящик Пандоры).

Автор также предлагает интереснейшее объяснение происхождение слова КРЕМЛЬ от ИРЕМЕЛЬ со старым написанием hИремель (Кромка, кремлех, неровная кромка, на местном наречии Кирем ель).

А река КАМА означает река ХАМА. Это библейские земли Ханаанские. Хам сейчас мы произносим как ХАН.

Кстати, Шекспировский Гамлет на самом деле HAMLIT (Хамлит). Вообще-то у Шекспира всё пропитано мистикой магов, вспомните «Макбет». Кто на самом деле был настоящим Шекспиром очень убедительно рассказывает автор Гилилов. В аристократическом поэтическом кружке в Англии этот молодой граф, умерший в 37 лет, слыл как поэт, обладающий «НЕЧЕЛОВЕЧЕСКИМ поэтическим даром». Меркуцио из «Ромео и Джульетта» его автопортрет. Что-то он знал о магах.

Также АРАРАт-это сопка АРА (р)куль, которую все отождествляют с Араратом и переносят библейские события туда.

Название этой книги. Фёдор М. Коняев. «Урал и Библия. Опыт историко-геологического исследования», вышла в Москве в 1927 г. тиражём 5100 экз. и больше не переиздавалась.

Уральский Иерусалим

А самое главное Коняев помог определить местоположение Уральского ПЕРВОГО ИЕРУСАЛИМА, в библии расположенного на горе СИОН. В библии Иерусалим называют ИЕВУС= САЛИМ= СОДОМ. Автор его идентифицирует с городом СУДУМ, ныне названным ЕЛАБУГА.

Там находится ЕЛАБУЖСКОЕ ЧЁРТОВО ГОРОДИЩЕ на горе на реке Каме. А рядом выше в неё впадает река Белая.

В библии (кн. «Иисус Навин») Навин, когда шёл «перезавоёвывать» земли Аса после его смерти, двигался с запада на Восток мимо ЕММАУМА и попал в Иерусалим, а потом дошёл в напротив него расположенный город ГИВ (Семивратные Фивы-Екатеринбург).

Действительно, если идти по Казанской трассе от города Казань на Восток, вы пройдете мимо МАМАДЫШ (библейский Еммаум), и попадёте в Елабугу (Иерусалим), а далее, двигаясь на Восток, попадёте в напротив расположенный город ГИВ (Екатеринбург).

Этот Иерусалим существовал еще до Ииля (Израиля) и был городом-крепостью МЕСТНЫХ народов. Кн. Судей «Не зайдём в Иевус в город иноплеменников, которые не из сынов Израиля». У Геродота в племенах Мидии числятся некие Бусы –ИеВусы (см. выше). В «Слово о полку Игореве» тоже упоминается племя «Бусово». Эти Иевусеи были одним из 4-х «толков» неких САМАРИТЯН. Давид взял этот СИОН за 33 года до своей смерти.

Откуда взялись «самаритяне». В России эти названия есть и поныне. Оказывается помимо г. Самары на Волге, есть ещё г. Самаров-нынешний Ханты-Мансийск. Стираются все старинные названия, а значит и история. Вполне возможно, что иевусеи пришли в «Елабугу» из «Ханты-Мансийского» Самарова, Самара же на Волге возникла позже. Река Самара есть и на Днепре.

В Книге Царств это ПЕРВЫЙ ИЕРУСАЛИМ-«город СИЛОМ» (см. выше).

Там в Елабуге до сих пор сохранились остатки большой крепости. Это исторический охраняемый памятник. Этот Иерусалим был там недолго и временно, потом его

перенесли в другое место.

Каков был конец этого Первого Иерусалима Уральского? В Книгах царств упомянуто, когда мимо него проходил Иисус Навин, пришедший перезавоёвывать земли Моисея после его смерти, там стояла мёртвая тишина, «не слышно было звука свирели», эти места заселили «язычники».

Урарту

В продолжение темы о связи Урала с крупнейшими историческими событиями всплывает тема некого государства Урарту. Его современные историки поместили в Армению.

Как вам ТАКОЕ описание УРАРТУ!

- «Цари Урарту находились в длительном военном противостоянии с Ассирией (Киром! Мидия и Лидия «Уральские» действительно сначала противостояли Киру).

- В Урарту есть солёное озеро «Ван», по- урартски называемое «Арсене». На Южном Урале тоже есть солёное озеро Соль-Елецк. Но более вероятно, это Аральское море с солёной морской водой. А армянское озеро Ван вовсе не солёное, а содовое . В хрониках упоминается именно озеро с морской солёной водой.

-Урарту-это «высокая страна», то есть горная, как и Урал.

-Крупная река «Армянского» нагорья приток Евфрата «Арзаниас», УР по- урартски. Это ли ни река Урал! Но она не приток Евфтата. «Евфратом» называли Волгу, потому что Евфратом считали реку, текущую с севера на юг как и Волга. Урал самостоятельная река, текущая РЯДОМ и восточнее реки Волги. Они обе впадают в Каспийское море. А вот река Кама приток «Евфрата»-Волги. Кама крупнее Урала и она судоходная.

-Называют Урарту также ХАЛДИЯ. А это ли ни УРА Халдейский-Урал Колдунов-Волхвов и Магов.

-Последняя столица-Тейшебаини. Эта крайний самый южный город державы Ташкент, от имени плеяды-дочери Зевса Тайгет. Там была БАКТРИЯ.

- Религиозный центр в Урарту называется Ардини (Ардис-так звали царя Лидии у Геродота, это Средний и Северный Урал), называемый по- ассирийски МУСАсир. То есть Исы-Аса-Моисея-Мусы.

- А как вам перечисление царей Урарту.

Менуа соответствует уральскому царю МАНИ (см. «Восстание Магов» Мани отец АТИСА).

В это же время в Урарту правит Семирамида. У Геродота в Мидии (на Урале и Приобье) тоже правит Семирамида.

У Менуа есть сын Аргишти1 (уральский Атис или Ардис),

Потом правят по порядку Сардури 2 (Крёз!), РУСА1 (Кир!), Саргон2 (Смердис), который сразился с РУСА1, который в свою очередь покончил самоубийством (Кир был убит), Аргишти2, РУСА2 (Камбис), РУСА3 (Дарий), РУСА4 (Ксеркс). Все эти Русы так похожи на приемников «Си Руса»-Кира.

О Мидии

А если вы прочитаете о МИДИИ в интернете, где священнослужители были МАГИ, а народ АРИИ, а подконтрольные территории следующие.

- Северная МЕСО ПОТАМИЯ (масса геты!).

Кстати на приложенной карте реки Оби увековечены и они «массагеты», вероятно по месту их самого первичного проживания. Потом они ушли на запад. Это река Мессояха и рядышком расположенная река Большая Хетта у «знаменитого» залива в древнегреческих мифах Тазовской Губы («Фазис» в мифах Древней Греции, см. «Золотое Руно»). Где был крупный порт.

- Урарту (горы Урал),

-МАЛАЯ АЗИЯ (Южный Урал и территория современного Казахстана),

-Анатолия, предположительно за рекой Деус-Урал, там жили эллины «азиатские».

Тут сопоставление с Уралом напрашивается само собой.

Эта Мидия современными историками отнесена к территории Ирана.

У Геродота там главный город МИДИИ АКБАТАНЫ (Белый Отец!).

У Геродота «Племена МИДЯН следующие: БУСЫ, СТРУХАТЫ, АРИЗАНТЫ, БУДИи и МАГИ.

Отсюда пошли «племя Бусово» из «Слово о полку Игореве» (см. ниже) и Буда и Маги, и Арии (Аризанты).

Нет, не в Турции правили эти Маги. Само название горы Белухи-«Три Мага» указывает нам на те земли, где они обитали на самом деле -на АЛТАЕ и УРАЛЕ.

Но и их тоже отправили туда же в Иран, Турцию (Анатолию)-эти так называемые колыбели цивилизации.

ИСТОЧНИКИ.

· Геродот «История». Перевод с древнегреческого Г. А. Стратановского.

· «Легенды и сказания Древней Греции и Древнего Рима» в пересказе А.А. Нейхард 1987 г. по книге Н.А.Кун «Легенды и мифы Древней Греции».

· Карта в хорошем разрешении находится на сайте Михаила Волка и называется Карта Даниэля Келлера и Герарда Меркатора 1590г (7522г от сотворения мира в Звёздном Храме).

· Ветхий Завет Острожской библии, книги Судей, Книги Царств и Маккавейские только на сайте «патриархия. ру» с дословным переводом с древнеславянского на русский.

Перечень статей в Ящике Пандоры.

1. В оригинале Острожской библии нет Израиля.

2. Библейские имена в России.

3. «Неиудейская война» Иосифа Флавия.

4. Славяне и Слава Господня в Острожской библии.

5. Как Гостяту и Северяту превращали в «иудохазарский каганат».

6. «Светильник» в Острожской Библии.

7. «Слава Господня» как непобедимое оружие в Острожской Библии.

8. Европа и Азия.

9. Исход в Острожской Библии. Безжалостный и беспощадный.

10. «Золотое Руно». ( О Ясоне и Медее).

11. Герои греческих мифов-реальные великие исторические личности.

12. Библейский Исход в Мифах Древней Греции.

13. Трагедия Древнего Урала. Зороастр.

14. Город Самара и Древний Вавилон.

15. Восстание Магов и смерть Аса. Древний Урал. (Кир, Крёз в «Истории» Геродота)

16. Алтай, «Три Мага» и Урал. (Смерть Кира).